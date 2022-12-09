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https://sputnikarabic.ae/20221209/الصين-تطلق-قمرا-صناعيا-للاستشعار-عن-بعد-1071018392.html
الصين تطلق قمرا صناعيا للاستشعار عن بعد
الصين تطلق قمرا صناعيا للاستشعار عن بعد
أطلقت الصين بنجاح القمر الصناعي "Gaofen-5 01A" لاستشعار الأرض عن بعد، والذي سيستخدم في المراقبة البيئية. 09.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-09T12:10+0000
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علوم
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وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، فقد تم إطلاق المركبة Long March-2D والقمر الصناعي على متنها في الساعة 02:31 بالتوقيت المحلي (21:31 في 8 ديسمبر/كانون الأول بتوقيت موسكو) من قاعدة تاييوان الفضائية في مقاطعة شانشي الشمالية. ليحلق القمر الصناعي إلى مدار معين بارتفاع 705 كيلومترات، وتم الإعلان عن نجاح الإطلاق.وسيستخدم القمر فائق الأطياف لحل مشاكل تقليل الانبعاثات الضارة ومراقبة تغير المناخ واستكشاف الموارد الطبيعية.يذكر أنه في نوفمبر/تشرين الثاني، أطلقت الصين المركبة الفضائية المأهولة "شنتشو -15" إلى محطة تيانغونغ الوطنية متعددة الوحدات. وتم إطلاق الصاروخ الحامل مع السفينة من موقع الإطلاق جيوتشيوان في مقاطعة قانسو.
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علوم
علوم

الصين تطلق قمرا صناعيا للاستشعار عن بعد

12:10 GMT 09.12.2022
© Photo / pixabay/PIRO4Dقمر صناعي لاهداف بحثية
قمر صناعي لاهداف بحثية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2022
© Photo / pixabay/PIRO4D
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أطلقت الصين بنجاح القمر الصناعي "Gaofen-5 01A" لاستشعار الأرض عن بعد، والذي سيستخدم في المراقبة البيئية.
وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، فقد تم إطلاق المركبة Long March-2D والقمر الصناعي على متنها في الساعة 02:31 بالتوقيت المحلي (21:31 في 8 ديسمبر/كانون الأول بتوقيت موسكو) من قاعدة تاييوان الفضائية في مقاطعة شانشي الشمالية. ليحلق القمر الصناعي إلى مدار معين بارتفاع 705 كيلومترات، وتم الإعلان عن نجاح الإطلاق.
وسيستخدم القمر فائق الأطياف لحل مشاكل تقليل الانبعاثات الضارة ومراقبة تغير المناخ واستكشاف الموارد الطبيعية.
وتم تزويد القمر بكاميرا فائقة الطيف وجهاز تصوير حراري واسع النطاق، ويمثل إطلاق القمر الصناعي اكتمال بناء الجزء الفضائي لمشروع Gaofen الصيني، الذي ينشئ نظاما لرصد سطح الأرض.
يذكر أنه في نوفمبر/تشرين الثاني، أطلقت الصين المركبة الفضائية المأهولة "شنتشو -15" إلى محطة تيانغونغ الوطنية متعددة الوحدات. وتم إطلاق الصاروخ الحامل مع السفينة من موقع الإطلاق جيوتشيوان في مقاطعة قانسو.
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