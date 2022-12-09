https://sputnikarabic.ae/20221209/الصين-حجم-التجارة-مع-الدول-العربية-في-أول-3-أرباع-عام-2022-بلغ-319295-مليار-دولار-1071027076.html

الصين: حجم التجارة مع الدول العربية في أول 3 أرباع عام 2022 بلغ 319.295 مليار دولار

الصين: حجم التجارة مع الدول العربية في أول 3 أرباع عام 2022 بلغ 319.295 مليار دولار

كشفت الصين، اليوم الجمعة، عن بلوغ حجم التجارة مع الدول العربية خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام ‏الجاري 319.295 مليار دولار، والذي يمثل زيادة 35.28 بالمائة... 09.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-09T14:26+0000

2022-12-09T14:26+0000

2022-12-09T14:26+0000

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وأضافت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، في إفادة صحفية، أنه في عام 2021، بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الصيني في الدول العربية 23 مليار دولار، بزيادة 2.6 مرة على مدى 10 سنوات، بينما تجاوز حجم التجارة 330.3 مليار دولار، بزيادة 1.5 مرة عما كان عليه قبل 10 سنوات.وأكدت نينغ أنه "على مدى العشر سنوات الماضية، ارتفع التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والدول العربية إلى آفاق جديدة"، وأن "الصين هي الشريك التجاري الأكبر للدول العربية"، وفق قولها.وجاء إعلان المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ردا على اكتمال أول معاملة دفع باليوان الصيني عبر الحدود بين المملكة العربية السعودية ومدينة ييوو الصينية، وذلك قبل انطلاق القمة الأولى بين الصين والدول العربية، المنعقدة حاليا في الرياض.وأشارت ماو نينغ في إفادتها الصحفية، اليوم الجمعة، إلى أن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، أعرب خلال زيارته إلى السعودية عن أمل بلاده في رفع مستوى التعاون التجاري والاستثماري والمالي، وتوسيع التعاون في مجالات مثل التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي مع المملكة العربية السعودية.جاءت زيارة الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إلى السعودية بدعوة من العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، للمشاركة في اجتماعات قمة تضم عددا من قادة الدول الخليجية والعربية، وبحسب وسائل إعلام سعودية، تشهد الزيارة توقيع عدد من الاتفاقيات بقيمة تتجاوز 110 مليارات ريال سعودي (نحو 29.25 دولار).

https://sputnikarabic.ae/20221209/انعقاد-القمة-العربية-الصينية-للتعاون-والتنمية-بحضور-الرئيس-الصيني-1071020718.html

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