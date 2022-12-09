https://sputnikarabic.ae/20221209/الطوارئ-الروسية-اندلاع-حريق-من-المستوى-الرابع-في-مول-بمنطقة-موسكو-1071005508.html
الطوارئ الروسية: اندلاع حريق من المستوى الرابع في مول بمنطقة موسكو
الطوارئ الروسية: اندلاع حريق من المستوى الرابع في مول بمنطقة موسكو
قالت الإدارة الإقليمية لوزارة الطوارئ الروسية، صباح الجمعة، إن حريقا اندلع في متجر OBI في مركز ميجا كيمكي للتسوق في مدينة كيمكي بمنطقة موسكو. 09.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-09T04:55+0000
2022-12-09T04:55+0000
2022-12-09T04:55+0000
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الإدارة لوكالة "سبوتنيك" إن الحريق يغطي مساحة 7000 متر مربع، مضيفة أن العلب المليئة بالطلاء والهباء الجوي تنفجر في المتجر في مكان الحادث.ويشارك حوالي 30 شخصا وتسع وحدات من المعدات في إطفاء الحريق.وقال المكتب الصحفي لوزارة الطوارئ الروسية إنه تم تصنيف الحريق في الساعة 7:05 صباحا [بتوقيت موسكو، الساعة 04:00 بتوقيت جرينتش] بالمستوى الرابع من أصل خمسة".وأضافت الوزارة أن طيران الوزارة تم وضعه في حالة تأهب بسبب الحريق وهو مستعد للمساعدة في إطفاء العمليات.وقال مكتب المدعي العام لمنطقة موسكو على تيليغرام إنه وفقا للمعلومات الأولية، لا توجد إصابات.وبدأ المكتب تحقيقا وسيدرس الامتثال للقانون الروسي، بما في ذلك السلامة من الحرائق.
https://sputnikarabic.ae/20221209/اندلاع-حريق-بمصنع-للإطارات-في-بارناول-الروسية--1071005245.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الطوارئ الروسية: اندلاع حريق من المستوى الرابع في مول بمنطقة موسكو
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قالت الإدارة الإقليمية لوزارة الطوارئ الروسية، صباح الجمعة، إن حريقا اندلع في متجر OBI في مركز ميجا كيمكي للتسوق في مدينة كيمكي بمنطقة موسكو.
موسكو - سبوتنيك
. وقالت الإدارة لوكالة "سبوتنيك" إن الحريق يغطي مساحة 7000 متر مربع، مضيفة أن العلب المليئة بالطلاء والهباء الجوي تنفجر في المتجر في مكان الحادث.
ويشارك حوالي 30 شخصا وتسع وحدات من المعدات في إطفاء الحريق.
وقال المكتب الصحفي لوزارة الطوارئ الروسية إنه تم تصنيف الحريق في الساعة 7:05 صباحا [بتوقيت موسكو، الساعة 04:00 بتوقيت جرينتش] بالمستوى الرابع من أصل خمسة".
وأضافت الوزارة أن طيران الوزارة تم وضعه في حالة تأهب بسبب الحريق وهو مستعد للمساعدة في إطفاء العمليات.
وقال مكتب المدعي العام لمنطقة موسكو على تيليغرام إنه وفقا للمعلومات الأولية، لا توجد إصابات.
وبدأ المكتب تحقيقا وسيدرس الامتثال للقانون الروسي، بما في ذلك السلامة من الحرائق.