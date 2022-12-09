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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221209/القوات-الأوكرانية-تقصف-دونيتسك-بالمدفعية-155-ملم-1071038397.html
القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك بالمدفعية 155 ملم
القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك بالمدفعية 155 ملم
قصفت القوات الأوكرانية منطقتين في مدينة دونيتسك، ليل الجمعة، وأطلقت ما مجموعه خمس قذائف مدفعية من عيار 155 ملم. 09.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-09T23:09+0000
2022-12-09T23:09+0000
أخبار جمهورية دونيتسك
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وأعلن مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، أن القصف شمل نيتايلوف بمدينة دونيتسك (مقاطعتي كييفسكي وكويبيشيفسكي)، حيث أُطلق خمس قذائف من عيار 155 ملم.أطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، بعد أن ناشدت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المساعدة في الدفاع عن أنفسهما ضد الاستفزازات الأوكرانية.ردا على العملية الروسية، أطلقت الدول الغربية حملة عقوبات شاملة ضد موسكو وزودت أوكرانيا بالأسلحة.في 30 سبتمبر/أيلول، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورؤساء جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك منطقتي خيرسون وزابوروجيه، اتفاقيات بشأن انضمام هذه الأراضي إلى روسيا، بعد الاستفتاءات التي أظهرت أن الغالبية العظمى من السكان المحليين أيدت أن تصبح جزءًا من روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221209/الدفاع-الروسية-تعلن-القضاء-على-أكثر-من-30-جنديا-أوكرانيا-على-محور-دونيتسك-وتدمير-3-مدرعات-1071020584.html
أخبار جمهورية دونيتسك
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أخبار جمهورية دونيتسك
أخبار جمهورية دونيتسك

القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك بالمدفعية 155 ملم

23:09 GMT 09.12.2022
© Sputnik . Sergey Baturin / الانتقال إلى بنك الصورنتائج القصف الليلي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة دونيتسك
نتائج القصف الليلي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2022
© Sputnik . Sergey Baturin
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قصفت القوات الأوكرانية منطقتين في مدينة دونيتسك، ليل الجمعة، وأطلقت ما مجموعه خمس قذائف مدفعية من عيار 155 ملم.
وأعلن مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، أن القصف شمل نيتايلوف بمدينة دونيتسك (مقاطعتي كييفسكي وكويبيشيفسكي)، حيث أُطلق خمس قذائف من عيار 155 ملم.
كما قصفت القوات الأوكرانية قرية هولميفسكي في دونيتسك ليلة الجمعة، باستخدام ثلاث قذائف مدفعية عيار 155 ملم.
أطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، بعد أن ناشدت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المساعدة في الدفاع عن أنفسهما ضد الاستفزازات الأوكرانية.
مركبة قتال مشاة بي ام بي-1بي كا التابعة لجنود جمهورية لوغانسك لشعبية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في منطقة دونيتسك. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحيد أكثر من 30 جنديا أوكرانيا على محور دونيتسك وتدمر 3 مدرعات
13:19 GMT
ردا على العملية الروسية، أطلقت الدول الغربية حملة عقوبات شاملة ضد موسكو وزودت أوكرانيا بالأسلحة.
في 30 سبتمبر/أيلول، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورؤساء جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك منطقتي خيرسون وزابوروجيه، اتفاقيات بشأن انضمام هذه الأراضي إلى روسيا، بعد الاستفتاءات التي أظهرت أن الغالبية العظمى من السكان المحليين أيدت أن تصبح جزءًا من روسيا.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصه13:01 GMT
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