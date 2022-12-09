https://sputnikarabic.ae/20221209/القوات-الأوكرانية-تقصف-دونيتسك-بالمدفعية-155-ملم-1071038397.html

القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك بالمدفعية 155 ملم

القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك بالمدفعية 155 ملم

قصفت القوات الأوكرانية منطقتين في مدينة دونيتسك، ليل الجمعة، وأطلقت ما مجموعه خمس قذائف مدفعية من عيار 155 ملم. 09.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-09T23:09+0000

2022-12-09T23:09+0000

2022-12-09T23:09+0000

أخبار جمهورية دونيتسك

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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وأعلن مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، أن القصف شمل نيتايلوف بمدينة دونيتسك (مقاطعتي كييفسكي وكويبيشيفسكي)، حيث أُطلق خمس قذائف من عيار 155 ملم.أطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، بعد أن ناشدت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المساعدة في الدفاع عن أنفسهما ضد الاستفزازات الأوكرانية.ردا على العملية الروسية، أطلقت الدول الغربية حملة عقوبات شاملة ضد موسكو وزودت أوكرانيا بالأسلحة.في 30 سبتمبر/أيلول، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورؤساء جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك منطقتي خيرسون وزابوروجيه، اتفاقيات بشأن انضمام هذه الأراضي إلى روسيا، بعد الاستفتاءات التي أظهرت أن الغالبية العظمى من السكان المحليين أيدت أن تصبح جزءًا من روسيا.

https://sputnikarabic.ae/20221209/الدفاع-الروسية-تعلن-القضاء-على-أكثر-من-30-جنديا-أوكرانيا-على-محور-دونيتسك-وتدمير-3-مدرعات-1071020584.html

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