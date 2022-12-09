https://sputnikarabic.ae/20221209/القوات-الأوكرانية-تقصف-دونيتسك-بالمدفعية-155-ملم-1071038397.html
القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك بالمدفعية 155 ملم
القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك بالمدفعية 155 ملم
قصفت القوات الأوكرانية منطقتين في مدينة دونيتسك، ليل الجمعة، وأطلقت ما مجموعه خمس قذائف مدفعية من عيار 155 ملم. 09.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-09T23:09+0000
2022-12-09T23:09+0000
2022-12-09T23:09+0000
أخبار جمهورية دونيتسك
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وأعلن مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، أن القصف شمل نيتايلوف بمدينة دونيتسك (مقاطعتي كييفسكي وكويبيشيفسكي)، حيث أُطلق خمس قذائف من عيار 155 ملم.أطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، بعد أن ناشدت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المساعدة في الدفاع عن أنفسهما ضد الاستفزازات الأوكرانية.ردا على العملية الروسية، أطلقت الدول الغربية حملة عقوبات شاملة ضد موسكو وزودت أوكرانيا بالأسلحة.في 30 سبتمبر/أيلول، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورؤساء جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك منطقتي خيرسون وزابوروجيه، اتفاقيات بشأن انضمام هذه الأراضي إلى روسيا، بعد الاستفتاءات التي أظهرت أن الغالبية العظمى من السكان المحليين أيدت أن تصبح جزءًا من روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221209/الدفاع-الروسية-تعلن-القضاء-على-أكثر-من-30-جنديا-أوكرانيا-على-محور-دونيتسك-وتدمير-3-مدرعات-1071020584.html
أخبار جمهورية دونيتسك
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك
القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك بالمدفعية 155 ملم
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قصفت القوات الأوكرانية منطقتين في مدينة دونيتسك، ليل الجمعة، وأطلقت ما مجموعه خمس قذائف مدفعية من عيار 155 ملم.
وأعلن مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، أن القصف شمل نيتايلوف بمدينة دونيتسك (مقاطعتي كييفسكي وكويبيشيفسكي)، حيث أُطلق خمس قذائف من عيار 155 ملم
.
كما قصفت القوات الأوكرانية قرية هولميفسكي في دونيتسك ليلة الجمعة، باستخدام ثلاث قذائف مدفعية عيار 155 ملم.
أطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، بعد أن ناشدت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المساعدة في الدفاع عن أنفسهما ضد الاستفزازات الأوكرانية.
ردا على العملية الروسية، أطلقت الدول الغربية حملة عقوبات شاملة ضد موسكو وزودت أوكرانيا بالأسلحة.
في 30 سبتمبر/أيلول، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورؤساء جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك منطقتي خيرسون وزابوروجيه، اتفاقيات بشأن انضمام هذه الأراضي إلى روسيا، بعد الاستفتاءات التي أظهرت أن الغالبية العظمى من السكان المحليين أيدت أن تصبح جزءًا من روسيا.