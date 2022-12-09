https://sputnikarabic.ae/20221209/الكرملين-قادة-الاتحاد-الاقتصادي-الأوراسي-يوقعون-15-وثيقة-عقب-قمة-بيشكيك-1071016463.html
الكرملين: قادة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يوقعون 15 وثيقة عقب قمة بيشكيك
الكرملين: قادة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يوقعون 15 وثيقة عقب قمة بيشكيك
وقع قادة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي 15 وثيقة، بعد ختام قمة الاتحاد المنعقدة في بيشكيك عاصمة قيرغيزيا. 09.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-09T11:11+0000
2022-12-09T11:11+0000
2022-12-09T11:11+0000
روسيا
بنود
وثيقة
الاتحاد الأوراسي
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ووفقا لبيان نشر على الموقع الرسمي للكرملين على الإنترنت، اليوم الجمعة، "من بينها بروتوكول تعديل اتفاقية الاتحاد الاقتصادي الأوروبي الآسيوي من حيث تحديد إجراءات تحصيل الضرائب غير المباشرة عند تقديم الخدمات بشكل إلكتروني وقرار بدء المفاوضات مع دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن إبرام اتفاقية حرة. واتفاقية التجارة وقرار الاتجاهات الرئيسية للأنشطة الدولية للاتحاد لعام 2023".كما حدد رؤساء الدول، "قائمة المجالات ذات الأولوية لتحديد الخدمات من أجل تصنيف القطاعات الخدمية التي سيستمر العمل فيها لتشكيل سوق موحدة للخدمات داخل الاتحاد الاقتصادي والنقدي وفقًا لخطط التخصيص (خلال الفترة الانتقالية)، وقرارا بنقل رئاسة هيئات الاتحاد إلى روسيا الاتحادية، بالإضافة إلى عدد من الوثائق الأخرى".وقال المسؤول في الكرملين، يوري أوشاكوف، يوم الخميس، إن قادة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي سيناقشون تشكيل سوق مشتركة للغاز خلال القمة.وستنتقل رئاسة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي إلى روسيا اعتبارا من يناير/كانون الثاني 2023.ويتكون الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، الذي أنشئ في يناير 2015، من أرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزيا وروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221208/قادة-الاتحاد-الاقتصادي-الأوراسي-يقرون-إطلاق-عملية-التفاوض-بشأن-التجارة-الحرة-مع-الإمارات-1070985584.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, بنود, وثيقة, الاتحاد الأوراسي
روسيا, بنود, وثيقة, الاتحاد الأوراسي
الكرملين: قادة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يوقعون 15 وثيقة عقب قمة بيشكيك
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وقع قادة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي 15 وثيقة، بعد ختام قمة الاتحاد المنعقدة في بيشكيك عاصمة قيرغيزيا.
ووفقا لبيان نشر على الموقع الرسمي للكرملين على الإنترنت، اليوم الجمعة، "من بينها بروتوكول تعديل اتفاقية الاتحاد الاقتصادي الأوروبي الآسيوي من حيث تحديد إجراءات تحصيل الضرائب غير المباشرة عند تقديم الخدمات بشكل إلكتروني وقرار بدء المفاوضات مع دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن إبرام اتفاقية حرة. واتفاقية التجارة وقرار الاتجاهات الرئيسية للأنشطة الدولية للاتحاد لعام 2023".
كما حدد رؤساء الدول، "قائمة المجالات ذات الأولوية لتحديد الخدمات من أجل تصنيف القطاعات الخدمية التي سيستمر العمل فيها لتشكيل سوق موحدة للخدمات داخل الاتحاد الاقتصادي والنقدي وفقًا لخطط التخصيص (خلال الفترة الانتقالية)، وقرارا بنقل رئاسة هيئات الاتحاد إلى روسيا الاتحادية، بالإضافة إلى عدد من الوثائق الأخرى".
وقال المسؤول في الكرملين، يوري أوشاكوف، يوم الخميس، إن قادة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي سيناقشون تشكيل سوق مشتركة للغاز خلال القمة.
وستنتقل رئاسة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي إلى روسيا اعتبارا من يناير/كانون الثاني 2023.
ويتكون الاتحاد الاقتصادي الأوراسي
، الذي أنشئ في يناير 2015، من أرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزيا وروسيا.