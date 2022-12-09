https://sputnikarabic.ae/20221209/اندلاع-حريق-بمصنع-للإطارات-في-بارناول-الروسية--1071005245.html
اندلاع حريق بمصنع للإطارات في بارناول الروسية
اندلاع حريق بمصنع للإطارات في بارناول الروسية
قال المكتب الصحفي لوزارة الطوارئ الروسية في منطقة ألتاي يوم الجمعة إن أكثر من 100 شخص وقطار إطفاء يطفئون حريقا كبيرا في مؤسسة في مدينة بارناول الروسية على... 09.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-09T04:09+0000
2022-12-09T04:09+0000
2022-12-09T04:13+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/1b/1066904271_0:320:1564:1200_1920x0_80_0_0_b49040b1d25a6e63da4e230812403c94.jpg
بارناول، روسيا - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان: "اليوم... تلقت وزارة الطوارئ رسالة عن حريق في متجر إحدى شركات بارناول في شارع كوسمونافتوف. في وقت وصول الوحدات الأولى، وأنه تم كتشاف الحريق في مبنى مكون من أربعة طوابق"، لافتة إلى أن "الحريق ينتشر".وأضافت الوزارة أن 110 أشخاص و33 وحدة من المعدات، بما في ذلك قطار إطفاء، يشاركون في العملية.وأشار البيان إنه حتى الآن، لا توجد إصابات.ويتم إطفاء الحريق في ظروف صعبة للغاية من الدخان الكثيف ودرجات الحرارة المتجمدة. وانخفضت درجة الحرارة إلى أقل من -27 درجة مئوية (-16.6 درجة فهرنهايت).وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الحريق اندلع في مصنع ينتج الإطارات.
https://sputnikarabic.ae/20220425/اندلاع-حريق-في-مستودع-للنفط-بمنطقة-بريانسك-غربي-روسيا-1061569333.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/1b/1066904271_0:173:1564:1346_1920x0_80_0_0_d4d9cee0a1fc22d5acc5b70773be7c71.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
اندلاع حريق بمصنع للإطارات في بارناول الروسية
04:09 GMT 09.12.2022 (تم التحديث: 04:13 GMT 09.12.2022) تابعنا عبر
قال المكتب الصحفي لوزارة الطوارئ الروسية في منطقة ألتاي يوم الجمعة إن أكثر من 100 شخص وقطار إطفاء يطفئون حريقا كبيرا في مؤسسة في مدينة بارناول الروسية على مساحة حوالي ألف متر مربع.
بارناول، روسيا - سبوتنيك
. وقالت الوزارة في بيان: "اليوم... تلقت وزارة الطوارئ رسالة عن حريق في متجر إحدى شركات بارناول في شارع كوسمونافتوف. في وقت وصول الوحدات الأولى، وأنه تم كتشاف الحريق في مبنى مكون من أربعة طوابق"، لافتة إلى أن "الحريق ينتشر".
وأضافت الوزارة أن 110 أشخاص و33 وحدة من المعدات، بما في ذلك قطار إطفاء، يشاركون في العملية.
وأشار البيان إنه حتى الآن، لا توجد إصابات.
ويتم إطفاء الحريق في ظروف صعبة للغاية من الدخان الكثيف ودرجات الحرارة المتجمدة. وانخفضت درجة الحرارة إلى أقل من -27 درجة مئوية (-16.6 درجة فهرنهايت).
وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الحريق اندلع في مصنع ينتج الإطارات.