https://sputnikarabic.ae/20221209/بوتين-روسيا-والاتحاد-الأوراسي-لا-يخرقان-مبادئ-الاقتصاد-ولا-يقيدان-أي-شيء-1071021621.html
بوتين: روسيا والاتحاد الأوراسي لا يخرقان مبادئ الاقتصاد ولا يقيدان أي شيء
بوتين: روسيا والاتحاد الأوراسي لا يخرقان مبادئ الاقتصاد ولا يقيدان أي شيء
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، لاينتهكان مبادئ الاقتصاد ولا يقيدان أي شيء. 09.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-09T13:52+0000
2022-12-09T13:52+0000
2022-12-09T13:56+0000
روسيا
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وأضاف بوتين في مؤتمر صحفي خلال زيارته لقيرغيزستان: "نحن (روسيا والاتحاد الأوراسي)، على عكس بعض البلدان الأخرى لا نغلق أي شيء، نحن لا ننتهك مبادئ اقتصاد السوق ولا نفرض قيودا على بعضنا البعض. على العكس نحن نفعل كل شيء من أجل حرية حركة رأس المال والسلع والعمالة، وهذا أمر مهم بالنسبة لنا ولشركائنا في الاتحاد الأوراسي، وله أهمية عملية".مشيرا إلى أنه لوحظ وجود وضع مستقر في الاتحاد بالجانب الاقتصادي والنقدي كما وأن معدلات البطالة أقل مما هي عليه في العديد من البلدان.هذا ووقع قادة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي 15 وثيقة، بعد ختام قمة الاتحاد المنعقدة في بيشكيك عاصمة قيرغيزيا.ووفقا لبيان نشر بالموقع الرسمي للكرملين على الإنترنت، اليوم الجمعة، "من بينها بروتوكول تعديل اتفاقية الاتحاد الاقتصادي الأوروبي الآسيوي من حيث تحديد إجراءات تحصيل الضرائب غير المباشرة عند تقديم الخدمات بشكل إلكتروني وقرار بدء المفاوضات مع دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن إبرام اتفاقية حرة. واتفاقية التجارة وقرار الاتجاهات الرئيسية للأنشطة الدولية للاتحاد لعام 2023".
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سبوتنيك عربي
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روسيا
بوتين: روسيا والاتحاد الأوراسي لا يخرقان مبادئ الاقتصاد ولا يقيدان أي شيء
13:52 GMT 09.12.2022 (تم التحديث: 13:56 GMT 09.12.2022) تابعنا عبر
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، لاينتهكان مبادئ الاقتصاد ولا يقيدان أي شيء.
وأضاف بوتين في مؤتمر صحفي خلال زيارته لقيرغيزستان: "نحن (روسيا والاتحاد الأوراسي)، على عكس بعض البلدان الأخرى لا نغلق أي شيء، نحن لا ننتهك مبادئ اقتصاد السوق ولا نفرض قيودا على بعضنا البعض. على العكس نحن نفعل كل شيء من أجل حرية حركة رأس المال والسلع والعمالة، وهذا أمر مهم بالنسبة لنا ولشركائنا في الاتحاد الأوراسي، وله أهمية عملية".
مشيرا إلى أنه لوحظ وجود وضع مستقر في الاتحاد بالجانب الاقتصادي والنقدي كما وأن معدلات البطالة أقل مما هي عليه في العديد من البلدان.
وتابع قائلا: "هذه النتيجة لا تزال من أساسيات اقتصاداتنا، بما فيها الاقتصاد الروسي، ومن التدابير لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد التي نتخذها في كل من روسيا وفي الاتحاد ككل".
هذا ووقع قادة الاتحاد الاقتصادي
الأوراسي 15 وثيقة، بعد ختام قمة الاتحاد المنعقدة في بيشكيك عاصمة قيرغيزيا.
ووفقا لبيان نشر بالموقع الرسمي للكرملين على الإنترنت، اليوم الجمعة، "من بينها بروتوكول تعديل اتفاقية الاتحاد الاقتصادي الأوروبي الآسيوي من حيث تحديد إجراءات تحصيل الضرائب غير المباشرة عند تقديم الخدمات بشكل إلكتروني وقرار بدء المفاوضات مع دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن إبرام اتفاقية حرة. واتفاقية التجارة وقرار الاتجاهات الرئيسية للأنشطة الدولية للاتحاد لعام 2023".