https://sputnikarabic.ae/20221209/بوتين-طبيعة-التهديدات-ونطاقها-يتطلبان-تفاعلا-متزايدا-في-خط-الدفاع-1071010328.html
بوتين: طبيعة التهديدات ونطاقها يتطلبان تفاعلا متزايدا في خط الدفاع
بوتين: طبيعة التهديدات ونطاقها يتطلبان تفاعلا متزايدا في خط الدفاع
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن طبيعة التهديدات ونطاقها يتطلبان تفاعلا متزايدا في خط الدفاع. 09.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-09T08:14+0000
2022-12-09T08:14+0000
2022-12-09T08:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
فلاديمير بوتين
الدفاع
تهديدات
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وقال بوتين في خطاب له عبر الفيديو أمام اجتماع رؤساء وزارات الدفاع في الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون ورابطة الدول المستقلة، إن طبيعة وحجم التهديدات يفرضان متطلبات متزايدة على التعاون بين وزارات الدفاع.وأشار بوتين إلى أن الغرب يريد الحفاظ على الهيمنة بأي وسيلة وتعزيز القوة، واللجوء إلى العقوبات والثورات الملونة"، مؤكدا أن الناتو يتوسع بقوة، وتابع: "في الوقت نفسه، تتزايد احتمالات نشوب صراع في العالم، وهذا نتيجة مباشرة لمحاولات بعض النخب في الغرب للحفاظ على هيمنتها السياسية والاقتصادية والمالية والعسكرية والأيديولوجية بأي وسيلة. تعمد مضاعفة الفوضى وتفاقم الوضع الدولي".وأشار بوتين، في خطابه أمام وزراء الدفاع في رابطة الدول المستقلة ومنظمة شنغهاي للتعاون، إن "الغرب شجع الإرهاب في دونباس ويستخدم الشعب الأوكراني كوقود للمدافع... لعدد من السنوات، شجع الغرب الإبادة الجماعية والإرهاب في دونباس وحول هذا البلد في الواقع إلى مستعمرة والآن يستخدم الشعب الأوكراني بشكل ساخر كوقود للمدافع وككبش فداء ضد روسيا ويواصل إمداد أوكرانيا بالسلاح والذخيرة، ويرسلون المرتزقة ويدفعون بها في طريق انتحاري".
https://sputnikarabic.ae/20221209/بوتين-يصل-إلى-قيرغيزستان-لحضور-قمة-الاتحاد-الاقتصادي-الأوراسي-1071004788.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فلاديمير بوتين, الدفاع, تهديدات
فلاديمير بوتين, الدفاع, تهديدات
بوتين: طبيعة التهديدات ونطاقها يتطلبان تفاعلا متزايدا في خط الدفاع
08:14 GMT 09.12.2022 (تم التحديث: 08:50 GMT 09.12.2022) تابعنا عبر
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن طبيعة التهديدات ونطاقها يتطلبان تفاعلا متزايدا في خط الدفاع.
وقال بوتين في خطاب له عبر الفيديو أمام اجتماع رؤساء وزارات الدفاع في الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون ورابطة الدول المستقلة، إن طبيعة وحجم التهديدات يفرضان متطلبات متزايدة على التعاون بين وزارات الدفاع.
وأضاف: "أنا مقتنع بأن طبيعة وحجم التهديدات الحديثة يفرضان متطلبات متزايدة على تفاعلنا بين إدارات الدفاع. ومن الضروري العمل معا لتشكيل نظام أكثر مرونة واستدامة للأمن والتعاون يكون مناسبًا للتحديات الحالية، ويمكن أن لا تستند إلى بعض القواعد الأسطورية غير المكتوبة التي لم يرها أحد، ليس على هيمنة شخص ما واحتكاره، ولكن فقط على القانون الدولي واحترام مصالح الآخرين".
وأشار بوتين إلى أن الغرب يريد الحفاظ على الهيمنة بأي وسيلة وتعزيز القوة، واللجوء إلى العقوبات والثورات الملونة"، مؤكدا أن الناتو يتوسع بقوة، وتابع: "في الوقت نفسه، تتزايد احتمالات نشوب صراع في العالم، وهذا نتيجة مباشرة لمحاولات بعض النخب في الغرب للحفاظ على هيمنتها السياسية والاقتصادية والمالية والعسكرية والأيديولوجية بأي وسيلة. تعمد مضاعفة الفوضى وتفاقم الوضع الدولي".
وأشار بوتين، في خطابه أمام وزراء الدفاع في رابطة الدول المستقلة ومنظمة شنغهاي للتعاون، إن "الغرب شجع الإرهاب في دونباس ويستخدم الشعب الأوكراني كوقود للمدافع... لعدد من السنوات، شجع الغرب الإبادة الجماعية والإرهاب في دونباس وحول هذا البلد في الواقع إلى مستعمرة والآن يستخدم الشعب الأوكراني بشكل ساخر كوقود للمدافع وككبش فداء ضد روسيا ويواصل إمداد أوكرانيا بالسلاح والذخيرة، ويرسلون المرتزقة ويدفعون بها في طريق انتحاري".