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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221209/بوتين-طبيعة-التهديدات-ونطاقها-يتطلبان-تفاعلا-متزايدا-في-خط-الدفاع-1071010328.html
بوتين: طبيعة التهديدات ونطاقها يتطلبان تفاعلا متزايدا في خط الدفاع
بوتين: طبيعة التهديدات ونطاقها يتطلبان تفاعلا متزايدا في خط الدفاع
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن طبيعة التهديدات ونطاقها يتطلبان تفاعلا متزايدا في خط الدفاع. 09.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-09T08:14+0000
2022-12-09T08:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
فلاديمير بوتين
الدفاع
تهديدات
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وقال بوتين في خطاب له عبر الفيديو أمام اجتماع رؤساء وزارات الدفاع في الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون ورابطة الدول المستقلة، إن طبيعة وحجم التهديدات يفرضان متطلبات متزايدة على التعاون بين وزارات الدفاع.وأشار بوتين إلى أن الغرب يريد الحفاظ على الهيمنة بأي وسيلة وتعزيز القوة، واللجوء إلى العقوبات والثورات الملونة"، مؤكدا أن الناتو يتوسع بقوة، وتابع: "في الوقت نفسه، تتزايد احتمالات نشوب صراع في العالم، وهذا نتيجة مباشرة لمحاولات بعض النخب في الغرب للحفاظ على هيمنتها السياسية والاقتصادية والمالية والعسكرية والأيديولوجية بأي وسيلة. تعمد مضاعفة الفوضى وتفاقم الوضع الدولي".وأشار بوتين، في خطابه أمام وزراء الدفاع في رابطة الدول المستقلة ومنظمة شنغهاي للتعاون، إن "الغرب شجع الإرهاب في دونباس ويستخدم الشعب الأوكراني كوقود للمدافع... لعدد من السنوات، شجع الغرب الإبادة الجماعية والإرهاب في دونباس وحول هذا البلد في الواقع إلى مستعمرة والآن يستخدم الشعب الأوكراني بشكل ساخر كوقود للمدافع وككبش فداء ضد روسيا ويواصل إمداد أوكرانيا بالسلاح والذخيرة، ويرسلون المرتزقة ويدفعون بها في طريق انتحاري".
https://sputnikarabic.ae/20221209/بوتين-يصل-إلى-قيرغيزستان-لحضور-قمة-الاتحاد-الاقتصادي-الأوراسي-1071004788.html
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فلاديمير بوتين, الدفاع, تهديدات
فلاديمير بوتين, الدفاع, تهديدات

بوتين: طبيعة التهديدات ونطاقها يتطلبان تفاعلا متزايدا في خط الدفاع

08:14 GMT 09.12.2022 (تم التحديث: 08:50 GMT 09.12.2022)
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن طبيعة التهديدات ونطاقها يتطلبان تفاعلا متزايدا في خط الدفاع.
وقال بوتين في خطاب له عبر الفيديو أمام اجتماع رؤساء وزارات الدفاع في الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون ورابطة الدول المستقلة، إن طبيعة وحجم التهديدات يفرضان متطلبات متزايدة على التعاون بين وزارات الدفاع.

وأضاف: "أنا مقتنع بأن طبيعة وحجم التهديدات الحديثة يفرضان متطلبات متزايدة على تفاعلنا بين إدارات الدفاع. ومن الضروري العمل معا لتشكيل نظام أكثر مرونة واستدامة للأمن والتعاون يكون مناسبًا للتحديات الحالية، ويمكن أن لا تستند إلى بعض القواعد الأسطورية غير المكتوبة التي لم يرها أحد، ليس على هيمنة شخص ما واحتكاره، ولكن فقط على القانون الدولي واحترام مصالح الآخرين".

وأشار بوتين إلى أن الغرب يريد الحفاظ على الهيمنة بأي وسيلة وتعزيز القوة، واللجوء إلى العقوبات والثورات الملونة"، مؤكدا أن الناتو يتوسع بقوة، وتابع: "في الوقت نفسه، تتزايد احتمالات نشوب صراع في العالم، وهذا نتيجة مباشرة لمحاولات بعض النخب في الغرب للحفاظ على هيمنتها السياسية والاقتصادية والمالية والعسكرية والأيديولوجية بأي وسيلة. تعمد مضاعفة الفوضى وتفاقم الوضع الدولي".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2022
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01:42 GMT
وأشار بوتين، في خطابه أمام وزراء الدفاع في رابطة الدول المستقلة ومنظمة شنغهاي للتعاون، إن "الغرب شجع الإرهاب في دونباس ويستخدم الشعب الأوكراني كوقود للمدافع... لعدد من السنوات، شجع الغرب الإبادة الجماعية والإرهاب في دونباس وحول هذا البلد في الواقع إلى مستعمرة والآن يستخدم الشعب الأوكراني بشكل ساخر كوقود للمدافع وككبش فداء ضد روسيا ويواصل إمداد أوكرانيا بالسلاح والذخيرة، ويرسلون المرتزقة ويدفعون بها في طريق انتحاري".
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