https://sputnikarabic.ae/20221209/بوتين-وجاباروف-يدعوان-لوضع-قواعد-للدول-في-مجال-المعلومات-تحت-رعاية-الأمم-المتحدة-1071014557.html
بوتين وجاباروف يدعوان لوضع قواعد للدول في مجال المعلومات تحت رعاية الأمم المتحدة
بوتين وجاباروف يدعوان لوضع قواعد للدول في مجال المعلومات تحت رعاية الأمم المتحدة
دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس قيرغيزيا صدير جاباروف، في بيان مشترك، إلى وضع قواعد لتصرف الدول في فضاء المعلومات، تحت رعاية الأمم المتحدة، لضمان سيادة... 09.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-09T10:10+0000
2022-12-09T10:10+0000
2022-12-09T10:10+0000
روسيا
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وجاء في البيان: "نصح الرئيسان بوضع معايير وقواعد ومبادئ عالمية تحت رعاية الأمم المتحدة للسلوك المسؤول للدول في فضاء المعلومات لضمان سيادة الدول وأمنها المتكافئ، ومنع النزاعات في هذا الفضاء وكذلك من أجل استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حصريا للأغراض السلمية".هذا ووصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إلى عاصمة قيرغيزيا، بيشكيك، لحضور قمة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.وستنتقل رئاسة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي إلى روسيا اعتبارا من يناير/كانون الثاني 2023.ويتكون الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، الذي أنشئ في يناير 2015، من أرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزيا وروسيا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
بوتين وجاباروف يدعوان لوضع قواعد للدول في مجال المعلومات تحت رعاية الأمم المتحدة
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دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس قيرغيزيا صدير جاباروف، في بيان مشترك، إلى وضع قواعد لتصرف الدول في فضاء المعلومات، تحت رعاية الأمم المتحدة، لضمان سيادة الدول.
وجاء في البيان: "نصح الرئيسان بوضع معايير وقواعد ومبادئ عالمية تحت رعاية الأمم المتحدة للسلوك المسؤول للدول في فضاء المعلومات لضمان سيادة الدول وأمنها المتكافئ، ومنع النزاعات في هذا الفضاء وكذلك من أجل استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حصريا للأغراض السلمية".
كما دعا الرئيسان لتوحيد الجهود من المجتمع الدولي بأكمله لضمان أمن المعلومات، وأضاف البيان: "إن الرئيسين، أعربا عن قلقهم إزاء النمو السريع في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية، ويؤيدان الإسراع في وضع اتفاقية دولية شاملة من قبل لجنة خبراء حكومية دولية خاصة مفتوحة العضوية تحت رعاية الامم المتحدة".
هذا ووصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إلى عاصمة قيرغيزيا، بيشكيك، لحضور قمة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
وستنتقل رئاسة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي إلى روسيا اعتبارا من يناير/كانون الثاني 2023.
ويتكون الاتحاد الاقتصادي الأوراسي
، الذي أنشئ في يناير 2015، من أرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزيا وروسيا.