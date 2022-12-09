https://sputnikarabic.ae/20221209/بوتين-يصل-إلى-قيرغيزستان-لحضور-قمة-الاتحاد-الاقتصادي-الأوراسي-1071004788.html
بوتين يصل إلى قيرغيزستان لحضور قمة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي
بوتين يصل إلى قيرغيزستان لحضور قمة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي
وصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الجمعة، إلى عاصمة قيرغيزستان، بيشكيك، لحضور قمة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي. 09.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-09T01:42+0000
2022-12-09T01:42+0000
2022-12-09T01:42+0000
روسيا
الاتحاد الاقتصادي الأوراسي
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بيشكيك - سبوتنيك. ومن المتوقع أن يلتقي بوتين برئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان على هامش القمة.وقال مساعد الكرملين، يوري أوشاكوف، يوم الخميس، إن قادة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي سيناقشون تشكيل سوق مشتركة للغاز خلال القمة.وستنتقل رئاسة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي إلى روسيا اعتبارا من يناير 2023.ويتكون الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، الذي أنشئ في يناير 2015، من أرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221208/قادة-الاتحاد-الاقتصادي-الأوراسي-يقرون-إطلاق-عملية-التفاوض-بشأن-التجارة-الحرة-مع-الإمارات-1070985584.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الاتحاد الاقتصادي الأوراسي
روسيا, الاتحاد الاقتصادي الأوراسي
بوتين يصل إلى قيرغيزستان لحضور قمة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي
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وصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الجمعة، إلى عاصمة قيرغيزستان، بيشكيك، لحضور قمة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
بيشكيك - سبوتنيك
. ومن المتوقع أن يلتقي بوتين برئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان على هامش القمة.
وقال مساعد الكرملين، يوري أوشاكوف، يوم الخميس، إن قادة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي سيناقشون تشكيل سوق مشتركة للغاز خلال القمة.
وستنتقل رئاسة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي إلى روسيا اعتبارا من يناير 2023.
ويتكون الاتحاد الاقتصادي الأوراسي
، الذي أنشئ في يناير 2015، من أرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وروسيا.