https://sputnikarabic.ae/20221209/بوتين-يعد-بإمطار-أي-دولة-معتدية-بمئات-الصواريخ-1071027411.html

بوتين يعد بإمطار أي دولة معتدية "بمئات الصواريخ"

بوتين يعد بإمطار أي دولة معتدية "بمئات الصواريخ"

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن القدرة على حماية البلاد بالسلاح النووي عامل رادع بحد ذاته. 09.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-09T14:38+0000

2022-12-09T14:38+0000

2022-12-09T14:59+0000

فلاديمير بوتين

روسيا

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قال بوتين في مؤتمر صحفي حول نتائج القمة الأوراسية في قرغيزستان: لكن هكذا ضربة تبقى ضمن نطاق الاستجابة، بمعنى أن سقوط الرؤوس الحربية لصواريخ العدو على أراضي روسيا أمر لا مفر منه، سوف تسقط في كل حال، والصحيح أيضا أنه لن يبقى من العدو شيء، لأنه من المستحيل اعتراض مئات الصواريخ، وهذا بالطبع رادع جدي.لكن إذا بقي العدو حتى النهاية يعتقد أنه من الممكن القيام بضربة وقائية ونحن لن نرد، فذلك لا يزال يجعلنا نفكر في التهديدات التي تشكلها هذه الأفكار علينا في المجال الدفاعي للدول أخرى".وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن هناك تهديدات جديدة تظهر حاليًا في العالم وتحدث تحولات في تطور عالم متعدد الأقطاب.وقال بوتين في كلمة اليوم الجمعة، إلى المشاركين في اجتماع وزراء دفاع منظمة شنغهاي والدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة، نشرت على موقع الكرملين الرسمي: "اليوم هذا مهم بشكل خاص: تظهر تحديات جديدة وتحدث تحولات جيوسياسية قوية. وتولد ملامح نظام عالمي متعدد الأقطاب حقًا أمام أعيننا؛ مراكز جديدة للتنمية يتم تشكيلها في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، التي تدافع بشكل متزايد عن مصالحها الوطنية وتحمي سيادتها وحق الفرد في طريق التنمية الخاص به، ومن المستحيل ببساطة معارضة هذه العمليات الموضوعية للتاريخ".

https://sputnikarabic.ae/20221209/بوتين-روسيا-والاتحاد-الأوراسي-لا-يخرقان-مبادئ-الاقتصاد-ولا-يقيدان-أي-شيء-1071021621.html

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فلاديمير بوتين, روسيا