https://sputnikarabic.ae/20221209/بوغدانوف-يشكر-الإمارات-والسعودية-على-وساطتيهما-لاستعادة-فيكتور-بوت-1071032223.html

بوغدانوف يشكر الإمارات والسعودية على وساطتيهما لاستعادة فيكتور بوت

بوغدانوف يشكر الإمارات والسعودية على وساطتيهما لاستعادة فيكتور بوت

صرح نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، لوكالة "سبوتنيك"، أن وزارة الخارجية الروسية تقدر عاليا المساعدة الإماراتية في عملية استعادة الروسي فيكتور بوت... 09.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-09T15:49+0000

2022-12-09T15:49+0000

2022-12-09T15:50+0000

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ووصل المواطن الروسي فيكتور بوت، اليوم الجمعة، إلى موسكو، بعد الإفراج عنه من قبل الولايات المتحدة في صفقة التبادل التي ترتب عليها إطلاق سراح لاعبة كرة السلة الأمريكية بريتني غراينر.وهبطت الطائرة التي نقلت المواطن الروسي القادمة من مطار أبو ظبي الدولي، في مطار "فنوكوفو- 2" في موسكو، وفقا لوسائل إعلام روسية.وأفادت الخارجية الروسية، يوم أمس الخميس، بإتمام صفقة التبادل واستلام الروسي فيكتور بوت مقابل تسليم لاعبة كرة السلة الأمريكية بريتني غراينر، المحتجزة في روسيا، في صفقة "تبادل سجناء" جرت في مطار أبو ظبي.

https://sputnikarabic.ae/20221208/وصول-المواطن-الروسي-فيكتور-بوت-إلى-موسكو-بعد-صفقة-لتبادل-سجناء-مع-أمريكا-1071003548.html

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