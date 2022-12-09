https://sputnikarabic.ae/20221209/بوغدانوف-يشكر-الإمارات-والسعودية-على-وساطتيهما-لاستعادة-فيكتور-بوت-1071032223.html
بوغدانوف يشكر الإمارات والسعودية على وساطتيهما لاستعادة فيكتور بوت
بوغدانوف يشكر الإمارات والسعودية على وساطتيهما لاستعادة فيكتور بوت
صرح نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، لوكالة "سبوتنيك"، أن وزارة الخارجية الروسية تقدر عاليا المساعدة الإماراتية في عملية استعادة الروسي فيكتور بوت... 09.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-09T15:49+0000
2022-12-09T15:49+0000
2022-12-09T15:50+0000
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ووصل المواطن الروسي فيكتور بوت، اليوم الجمعة، إلى موسكو، بعد الإفراج عنه من قبل الولايات المتحدة في صفقة التبادل التي ترتب عليها إطلاق سراح لاعبة كرة السلة الأمريكية بريتني غراينر.وهبطت الطائرة التي نقلت المواطن الروسي القادمة من مطار أبو ظبي الدولي، في مطار "فنوكوفو- 2" في موسكو، وفقا لوسائل إعلام روسية.وأفادت الخارجية الروسية، يوم أمس الخميس، بإتمام صفقة التبادل واستلام الروسي فيكتور بوت مقابل تسليم لاعبة كرة السلة الأمريكية بريتني غراينر، المحتجزة في روسيا، في صفقة "تبادل سجناء" جرت في مطار أبو ظبي.
https://sputnikarabic.ae/20221208/وصول-المواطن-الروسي-فيكتور-بوت-إلى-موسكو-بعد-صفقة-لتبادل-سجناء-مع-أمريكا-1071003548.html
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روسيا, الخارجية الروسية, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, السعودية
روسيا, الخارجية الروسية, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, السعودية
بوغدانوف يشكر الإمارات والسعودية على وساطتيهما لاستعادة فيكتور بوت
15:49 GMT 09.12.2022 (تم التحديث: 15:50 GMT 09.12.2022) تابعنا عبر
صرح نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، لوكالة "سبوتنيك"، أن وزارة الخارجية الروسية تقدر عاليا المساعدة الإماراتية في عملية استعادة الروسي فيكتور بوت من الأسر في أمريكا، الأمر الذي يشير إلى درجة عالية من الثقة بين البلدين.
وقال بوغدانوف اليوم الجمعة: "نحن نقدر ذلك تقديرا عاليا، وهذا يشير إلى درجة الثقة بين بلدينا، أصدقاؤنا من الإمارات والسعودية يساعدون في مثل هذه العمليات الإنسانية الصعبة إلى حد ما".
ووصل المواطن الروسي فيكتور بوت، اليوم الجمعة، إلى موسكو، بعد الإفراج عنه من قبل الولايات المتحدة في صفقة التبادل التي ترتب عليها إطلاق سراح لاعبة كرة السلة الأمريكية بريتني غراينر.
وهبطت الطائرة التي نقلت المواطن الروسي القادمة من مطار أبو ظبي الدولي، في مطار "فنوكوفو- 2" في موسكو، وفقا لوسائل إعلام روسية.
وأفادت الخارجية الروسية
، يوم أمس الخميس، بإتمام صفقة التبادل واستلام الروسي فيكتور بوت مقابل تسليم لاعبة كرة السلة الأمريكية بريتني غراينر، المحتجزة في روسيا، في صفقة "تبادل سجناء" جرت في مطار أبو ظبي.
وقال بوت بعد هبوط طائرته: "لقد فعلتها، هذا هو الشيء الأكثر أهمية، لقد أيقظوني في منتصف الليل وقالوا ’استعد‘. لم تكن هناك معلومات محددة مسبقا (عن التبادل). كان واضحا كيف كان الوضع يتطور".