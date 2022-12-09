https://sputnikarabic.ae/20221209/بيسكوف-يشيد-بالدور-السعودي-والإماراتي-في-عملية-تبادل-الأسرى-بين-موسكو-وواشنطن-1071012863.html
بيسكوف يشيد بالدور السعودي والإماراتي في عملية تبادل الأسرى بين موسكو وواشنطن
بيسكوف يشيد بالدور السعودي والإماراتي في عملية تبادل الأسرى بين موسكو وواشنطن
أشاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بدور الإمارات والسعودية في عملية مبادلة الروسي فيكتور بوت والأمريكية بريتني غراينر. 09.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-09T09:44+0000
2022-12-09T09:44+0000
2022-12-09T10:25+0000
روسيا
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وقال بيسكوف في تصريح على "القناة الأولى": "يمكننا أن نقدر تقديرا عاليا دور كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، اللتان تحاولان تقديم مساهمة كبيرة في مثل هذه العمليات".واعتقل بوت عام 2008 بتهمة الإرهاب في بانكوك، تايلاند، في عملية مشتركة بين السلطات التايلاندية والأمريكية. وحُكم عليه بالسجن 25 عاما في أحد السجون الأمريكية عام 2012 بتهمة التآمر لقتل مواطنين أمريكيين ودعم الإرهاب ماليا. وينفي بوت جميع الاتهامات.حكم على الأمريكية غراينر في روسيا بالسجن تسع سنوات وغرامة قدرها مليون روبل (16576 دولارا)، في أوائل أغسطس/ آب، بتهمة جلب مخدرات إلى البلاد بشكل غير قانوني، حيث ضبطت واعترفت بأنها جلبت معها عبوات من زيت الحشيش في فبراير/ شباط، لكنها أصرت على أنها لم تنوي خرق القانون.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
بيسكوف يشيد بالدور السعودي والإماراتي في عملية تبادل الأسرى بين موسكو وواشنطن
09:44 GMT 09.12.2022 (تم التحديث: 10:25 GMT 09.12.2022) تابعنا عبر
أشاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بدور الإمارات والسعودية في عملية مبادلة الروسي فيكتور بوت والأمريكية بريتني غراينر.
وقال بيسكوف في تصريح على "القناة الأولى": "يمكننا أن نقدر تقديرا عاليا دور كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، اللتان تحاولان تقديم مساهمة كبيرة في مثل هذه العمليات".
وأضاف بيسكوف: "لا توجد احتمالات على الإطلاق للكشف عن أي شيء، لقد انخرطت استخبارات البلدين (روسيا- أمريكا) والنتيجة الأكثر أهمية هي أن المواطن الروسي، الذي احتجزه الأميركيون لمدة 14 عامًا، بشكل غير قانوني عاد إلى وطنه".
واعتقل بوت عام 2008 بتهمة الإرهاب في بانكوك، تايلاند، في عملية مشتركة بين السلطات التايلاندية والأمريكية. وحُكم عليه بالسجن 25 عاما في أحد السجون الأمريكية عام 2012 بتهمة التآمر لقتل مواطنين أمريكيين ودعم الإرهاب ماليا. وينفي بوت جميع الاتهامات.
حكم على الأمريكية غراينر في روسيا بالسجن تسع سنوات وغرامة قدرها مليون روبل (16576 دولارا)، في أوائل أغسطس/ آب، بتهمة جلب مخدرات إلى البلاد بشكل غير قانوني، حيث ضبطت واعترفت بأنها جلبت معها عبوات من زيت الحشيش
في فبراير/ شباط، لكنها أصرت على أنها لم تنوي خرق القانون.