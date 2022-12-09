https://sputnikarabic.ae/20221209/تعرض-أراضي-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-للقصف-الأوكراني-39-مرة-خلال-24-ساعة-1071007630.html
تعرض أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية للقصف الأوكراني 39 مرة خلال 24 ساعة
تعرض أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية للقصف الأوكراني 39 مرة خلال 24 ساعة
أعلن مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، أن قوات كييف قصفت أراضي الجمهورية 39 مرة؛... 09.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-09T07:55+0000
2022-12-09T07:55+0000
2022-12-09T07:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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دونيتسك - سبوتنيك. وقال المكتب في بيان نشره عبر "تلغرام": "على مدار الساعات الأربع والعشرين الماضية، أبلغت البعثة عن 39 حالة إطلاق نار، من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية".وأشار البيان إلى أنه على محور ياسينوفاتايا استخدمت القوات الأوكرانية مدافع الميدان عيار 155 و152 مليمترا.وتعرضت 7 مناطق سكنية في الجمهورية للقصف، وهي العاصمة دونيتسك وغورلوفكا وبانتيليمونوفكا وياسينوفاتايا ومينيرالنوي وماكييفكا ودوكوتشايفسك.ووردت معلومات، تفيد بمقتل شخص في حي كييفسكي التابع لمدينة دونيتسك؛ كما تم، خلال اليوم السابق، تسجيل 41 حالة قصف من جانب القوات الأوكرانية.اقرأ أيضا: دراسة أكاديمية تفضح تشجيع تجار السلاح للدول الغربية على تأجيج النزاع في أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20221208/القوات-الروسية-تحيد-70-جنديا-أوكرانيا-في-محور-كوبيانسك--1070978530.html
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تعرض أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية للقصف الأوكراني 39 مرة خلال 24 ساعة
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أعلن مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، أن قوات كييف قصفت أراضي الجمهورية 39 مرة؛ حيث أطلقت 154 مقذوفا، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
دونيتسك - سبوتنيك. وقال المكتب في بيان نشره عبر "تلغرام": "على مدار الساعات الأربع والعشرين الماضية، أبلغت البعثة عن 39 حالة إطلاق نار، من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية".
وتابع البيان: "على محور دونيتسك، استخدم العدو راجمات الصواريخ من طراز غراد، ومدافع الميدان عيار 155 و152 مليمترا".
وأشار البيان إلى أنه على محور ياسينوفاتايا استخدمت القوات الأوكرانية مدافع الميدان عيار 155 و152 مليمترا.
وأوضح البيان أنه "على محور غورلوفكا استخدمت مدافع الميدان عيار 152 مليمترا. وبذلك أطلقت (التشكيلات المسلحة الأوكرانية) ما مجموعه 154 قطعة من مختلف أنواع الذخيرة".
وتعرضت 7 مناطق سكنية في الجمهورية للقصف، وهي العاصمة دونيتسك وغورلوفكا وبانتيليمونوفكا وياسينوفاتايا ومينيرالنوي وماكييفكا ودوكوتشايفسك.
ووردت معلومات، تفيد بمقتل شخص في حي كييفسكي التابع لمدينة دونيتسك؛ كما تم، خلال اليوم السابق، تسجيل 41 حالة قصف من جانب القوات الأوكرانية.