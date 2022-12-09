عربي
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221209/تعرض-أراضي-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-للقصف-الأوكراني-39-مرة-خلال-24-ساعة-1071007630.html
تعرض أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية للقصف الأوكراني 39 مرة خلال 24 ساعة
تعرض أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية للقصف الأوكراني 39 مرة خلال 24 ساعة
أعلن مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، أن قوات كييف قصفت أراضي الجمهورية 39 مرة؛... 09.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-09T07:55+0000
2022-12-09T07:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/13/1067927677_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c7257c1b0ba4754ca4cf9a6224be3664.jpg
دونيتسك - سبوتنيك. وقال المكتب في بيان نشره عبر "تلغرام": "على مدار الساعات الأربع والعشرين الماضية، أبلغت البعثة عن 39 حالة إطلاق نار، من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية".وأشار البيان إلى أنه على محور ياسينوفاتايا استخدمت القوات الأوكرانية مدافع الميدان عيار 155 و152 مليمترا.وتعرضت 7 مناطق سكنية في الجمهورية للقصف، وهي العاصمة دونيتسك وغورلوفكا وبانتيليمونوفكا وياسينوفاتايا ومينيرالنوي وماكييفكا ودوكوتشايفسك.ووردت معلومات، تفيد بمقتل شخص في حي كييفسكي التابع لمدينة دونيتسك؛ كما تم، خلال اليوم السابق، تسجيل 41 حالة قصف من جانب القوات الأوكرانية.اقرأ أيضا: دراسة أكاديمية تفضح تشجيع تجار السلاح للدول الغربية على تأجيج النزاع في أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20221208/القوات-الروسية-تحيد-70-جنديا-أوكرانيا-في-محور-كوبيانسك--1070978530.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/13/1067927677_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_068e373a0eba8e0c8442746aa29ffc5f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

تعرض أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية للقصف الأوكراني 39 مرة خلال 24 ساعة

07:55 GMT 09.12.2022
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورآثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في مدينة دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية، 17 سبتمبر 2022
آثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في مدينة دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية، 17 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2022
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، أن قوات كييف قصفت أراضي الجمهورية 39 مرة؛ حيث أطلقت 154 مقذوفا، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
دونيتسك - سبوتنيك. وقال المكتب في بيان نشره عبر "تلغرام": "على مدار الساعات الأربع والعشرين الماضية، أبلغت البعثة عن 39 حالة إطلاق نار، من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية".

وتابع البيان: "على محور دونيتسك، استخدم العدو راجمات الصواريخ من طراز غراد، ومدافع الميدان عيار 155 و152 مليمترا".

وأشار البيان إلى أنه على محور ياسينوفاتايا استخدمت القوات الأوكرانية مدافع الميدان عيار 155 و152 مليمترا.
دبابة أوكرانية مدمرة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحيد 90 مرتزقا بولنديا وتدمر راجمتين أمريكيتين من طراز "هيمارس"
أمس, 11:11 GMT

وأوضح البيان أنه "على محور غورلوفكا استخدمت مدافع الميدان عيار 152 مليمترا. وبذلك أطلقت (التشكيلات المسلحة الأوكرانية) ما مجموعه 154 قطعة من مختلف أنواع الذخيرة".

وتعرضت 7 مناطق سكنية في الجمهورية للقصف، وهي العاصمة دونيتسك وغورلوفكا وبانتيليمونوفكا وياسينوفاتايا ومينيرالنوي وماكييفكا ودوكوتشايفسك.
ووردت معلومات، تفيد بمقتل شخص في حي كييفسكي التابع لمدينة دونيتسك؛ كما تم، خلال اليوم السابق، تسجيل 41 حالة قصف من جانب القوات الأوكرانية.
اقرأ أيضا: دراسة أكاديمية تفضح تشجيع تجار السلاح للدول الغربية على تأجيج النزاع في أوكرانيا
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاص07:13 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала