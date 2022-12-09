https://sputnikarabic.ae/20221209/تويتر-يعلن-عن-ميزة-تكشف-عن-الحسابات-المحجوبة-دون-علم-أصحابها-1071028964.html

‏"تويتر" يعلن عن ميزة تكشف عن الحسابات المحجوبة "دون علم أصحابها"

‏"تويتر" يعلن عن ميزة تكشف عن الحسابات المحجوبة "دون علم أصحابها"

بدأ موقع التغريدات الأمريكي "تويتر" في تطوير أداة جديدة، ستساعد في الكشف لكافة مستخدميه عما إذا كانت ‏حساباتهم تتعرض للحجب والإخفاء، دون علمهم.‏ 09.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-09T15:36+0000

2022-12-09T15:36+0000

2022-12-09T15:36+0000

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وستوضح الميزة الجديدة لمستخدمي "تويتر" ما إذا كانت تغريداتهم غير مرئية للمستخدمين الآخرين، أو أن ملفهم الشخصي من الصعب العثور عليه في خانة البحث، دون علمهم، وفقا لما أعلنه رئيس الشركة الملياردير إيلون ماسك، اليوم الجمعة.وأضاف ماسك في تغريدته أن الأداة القادمة ستشرح أيضا للمستخدمين سبب تعرضهم للحظر، وستوفر لهم إرشادات حول كيفية إصلاح ذلك.ولم يوضح ماسك كيفية تطبيق "تويتر" لهذه الميزة الجديدة.يشار إلى أن منصة الصور والفيديوهات "إنستغرام" (أنشطتها محظورة في روسيا باعتبارها أنشطة متطرفة) طرحت مؤخرا ميزة مماثلة مع آخر تحديث لها، والتي تتيح معرفة ما إذا كانت أيا من الحسابات محظور في الوقت الحالي من تلقي أي توصيات لمتابعتها.كما يعمل "إنستغرام" على توسيع قدرات أداته، بحيث يمكنك معرفة ما إذا كنت محظورا أيضا من الظهور في "الحسابات المقترحة".وكانت تقارير إعلامية كشفت، اليوم الجمعة، أن موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بإمكانه الوصول إلى بيانات مستخدمي نحو 70 ألف موقع إلكتروني آخر.وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن "تويتر" بإمكانه الوصول إلى بيانات مستخدمي نحو 70 ألف موقع إلكتروني آخر، من بينها مواقع تابعة للحكومة الأمريكية وأخرى لشركات الرعاية الصحية.

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