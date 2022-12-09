https://sputnikarabic.ae/20221209/خبير-سوري-تداعيات-خطيرة-لتسلح-أوروبا-على-الشرق-الأوسط-في-ظل-جرائمها-في-بعض-الدول-العربية-1071034935.html

خبير سوري: تداعيات خطيرة لتسلح أوروبا على الشرق الأوسط في ظل جرائمها في بعض الدول ‏العربية

خبير سوري: تداعيات خطيرة لتسلح أوروبا على الشرق الأوسط في ظل جرائمها في بعض الدول ‏العربية

قال المحلل السياسي السوري، الدكتور عماد الأصفري، اليوم الجمعة، إن "الإنفاق الأوروبي الدفاعي الذي بلغ لأول مرة ‏في التاريخ 200 مليار يورو، يؤكد الهلع الأوروبي... 09.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-09T18:53+0000

2022-12-09T18:53+0000

2022-12-09T18:57+0000

روسيا

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وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك": "من الطبيعي أن زيادة التسليح سيؤثر على المنطقة ككل، حيث سيكون هناك ‏تداعيات خطيرة لزيادة عمليات التسلح في المنطقة".وأردف، أن "أوروبا تساعد أوكرانيا في التسليح بدرجة ضخمة، حتى أن ألمانيا تشكو من نقص في أسلحتها بسبب الضخ الكبير لهذه الأسلحة للساحة الأوكرانية".وعن تأثير الخطوات الأوروبية على الشرق الأوسط والدول العربية، قال الأصفري إن "هناك تداعيات بالفعل، لا سيما في ظل مشاركة أوروبا في الكثير من الجرائم والحروب التي تحدث في الشرق الأوسط، وتورطت الكثير من هذه الدول مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا وأوكرانيا في الحرب السورية، ووقفت ضد الشعب السوري".وأوضح أنه "في ظل التقدم الروسي الكبير والهلع الأوروبي والأمريكي، يأتي هذا الإنفاق كمحاولة أوروبية لحماية دولها من الانهيار، وكذلك لاستعادة مناطق نفوذها بالمنطقة العربية والتي تضررت كثيرا، إذ باتت الدول العربية والخليجية تتجه شرقا نحو روسيا والصين باعتبار أن هذه الدول تحترم الشعوب، فيما تسعى أوروبا وواشنطن في علاقاتها معهم إلى التبعية المطلقة".وأكد أن "هناك تصعيدا أوروبيا متوقعا ضد الدول العربية والخليجية، والتي تجمعها علاقات قوية مع موسكو، مثل سوريا والتي تعد عدوا استراتيجيا للغرب وطالما شاركت هذه الدول في تدمير دمشق، وكذلك السعودية والإمارات وبقية الدول العربية، إذ من المتوقع أن تكون هذه الدول مسرحا للتجاذبات الكبرى بين الغرب والشرق، في ظل تهرب هذه الدول من الإملاءات الأمريكية والغربية".وكشفت وكالة الدفاع الأوروبية، أمس الخميس، أن الإنفاق الدفاعي الأوروبي تجاوز للمرة الأولى على الإطلاق 200 مليار يورو (209.8 مليار دولار) في عام 2021، تعادل 1.5 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي للدول الأعضاء في الوكالة البالغ عددها 26 دولة، وفقا لشبكة "سكاي نيوز".

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