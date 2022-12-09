https://sputnikarabic.ae/20221209/خبير--روسيا-لا-تريد-أن-تلوح-بالأسلحة-النووية-مثل-موس-الحلاقة-1071020425.html
خبير: روسيا لا تريد أن تلوح بالأسلحة النووية مثل موس الحلاقة
خبير: روسيا لا تريد أن تلوح بالأسلحة النووية مثل موس الحلاقة
نناقش في حلقة "شؤون عسكرية": الرئيس بوتين يؤكد تصاعد خطر الحرب النووية؛ المتحدثة باسم الخارجية الروسية تؤكد أن الصراع في أوكرانيا قد يستمر لغاية 2025؛... 09.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-09T13:22+0000
2022-12-09T13:22+0000
2022-12-09T13:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
شؤون عسكرية
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خبير: روسيا لا تريد أن تلوح بالأسلحة النووية مثل موس الحلاقة
خبير: روسيا لا تريد أن تلوح بالأسلحة النووية مثل موس الحلاقة
قال الرئيس بوتين إن خطر نشوب حرب نووية يتزايد، ولم يتعهد بألا تكون روسيا هي أول من يلجأ إلى استخدام الأسلحة النووية في أي صراع.حول هذا الموضوع تحدث لـ "شؤون عسكرية" الخبير العسكري والاستراتيجي أندريه اليتسكي قائلا:خبير: هيئة تحرير الشام منذ البداية تنسق مع تركياوفي سورية أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن مسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام" الإرهابي يخططون لمهاجمة قاعدة حميميم الجوية الروسية بالمسيَّرات والصواريخ.حول هذا الموضوع تحدث لـ "شؤون عسكرية" الكاتب والباحث الاستراتيجي الدكتور حسام شعيب قائلا:التفاصيل في الملف الصوتي...
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شيماء ثامر
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
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feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
شيماء ثامر
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
شؤون عسكرية, аудио
خبير: روسيا لا تريد أن تلوح بالأسلحة النووية مثل موس الحلاقة
13:22 GMT 09.12.2022 (تم التحديث: 13:24 GMT 09.12.2022) تابعنا عبر
نناقش في حلقة "شؤون عسكرية": الرئيس بوتين يؤكد تصاعد خطر الحرب النووية؛ المتحدثة باسم الخارجية الروسية تؤكد أن الصراع في أوكرانيا قد يستمر لغاية 2025؛ المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميريكل تتحدث عن حقائق تخص أوكرانيا وخطط الناتو منذ 2014؛ المشهد الأمني في سوريا؛ "اف 16" التي ستباع لتركيا خارج قيود ميزانية الدفاع الأمريكية.
قال الرئيس بوتين إن خطر نشوب حرب نووية يتزايد، ولم يتعهد بألا تكون روسيا هي أول من يلجأ إلى استخدام الأسلحة النووية في أي صراع.
حول هذا الموضوع تحدث لـ "شؤون عسكرية" الخبير العسكري والاستراتيجي أندريه اليتسكي قائلا:
"روسيا لا تنوي أن تبادر باستخدام الأسلحة النووية وبهذا الصدد قال الرئيس بوتين أن الأسلحة النووية هي أكثر تقدما وتطورا مما هو لدى أي بلد آخر ولكننا لا نريد أن نلوح بالسلاح النووي مثل موس الحلاقة".
خبير: هيئة تحرير الشام منذ البداية تنسق مع تركيا
وفي سورية أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن مسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام" الإرهابي يخططون لمهاجمة قاعدة حميميم الجوية الروسية بالمسيَّرات والصواريخ.
حول هذا الموضوع تحدث لـ "شؤون عسكرية" الكاتب والباحث الاستراتيجي الدكتور حسام شعيب قائلا:
"من الممكن أن تزداد الهجمات الإرهابية ولا سيما أن "هيئة تحرير الشام" تخشى من حدوث أي اتفاق سياسي مع تركيا ومن وجهة نظر أخرى السبب الآخر هو قد يكون ضغط يمارس بكواليس تركية الغاية منه العودة إلى تركيا مع العلم أن "هيئة تحرير الشام" منذ البداية تنسق مع تركيا".
التفاصيل في الملف الصوتي...