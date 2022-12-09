https://sputnikarabic.ae/20221209/دول-عديدة-في-الاتحاد-الأوروبي-تواجه-زيادة-في-المعروض-من-لقاحات-كورونا-1071037896.html

دول عديدة في الاتحاد الأوروبي تواجه "زيادة في المعروض" من لقاحات كورونا

دول عديدة في الاتحاد الأوروبي تواجه "زيادة في المعروض" من لقاحات كورونا

قال مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، إن عددا كبيرا من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يشهد ‏زيادة في المعروض من لقاحات (كوفيد-19)، والتي تم شراؤها بموجب... 09.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-09T21:51+0000

2022-12-09T21:51+0000

2022-12-09T21:51+0000

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موسكو – سبوتنيك. وأضاف المجلس عقب اجتماع لوزراء الصحة في الاتحاد الأوروبي: "تبادل الوزراء الآراء بشأن شراء لقاح (كوفيد-19)، وفي المرحلة الحالية من الوباء، يتعامل عدد كبير من الدول الأعضاء مع زيادة في المعروض من اللقاحات، مما يثير أسئلة متعددة تتعلق بالميزانية واللوجستيات".وتابع البيان أن "الوزراء اتفقوا على أن آلية شراء اللقاح المشتركة كانت ناجحة بشكل عام، وساعدت في تنفيذ الاستراتيجية المشتركة، وتحسين الصحة العامة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، كما أشاروا إلى أن هذا القرار "أنقذ الأرواح".وذكر وزير الصحة التشيكي، فلاستيميل فالك، في بيان: "اللقاحات تعمل، فهي تمنع عددا لا يحصى من حالات المرض، وتنقذ ملايين الأرواح كل عام، وعندما تعمل دول الاتحاد الأوروبي معا أكثر - لتعزيز ثقة الجمهور أو تسريع تطوير اللقاحات - سيكون المواطنون وأنظمة الصحة العامة في وضع أفضل".لكن لفت فالك في الوقت نفسه إلى أن "العرض المفرط للقاحات في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي أظهر أن هناك حاجة لمراجعة عقود اللقاحات".وأشار الوزير التشيكي إلى أن "الدفع مقابل اللقاحات التي تم إهدارها بدلا من استخدامها هو أمر غير مقبول".وأجرى مجلس الاتحاد الأوروبي في اجتماعه، اليوم الجمعة، أيضا مشاورات بشأن التكييف المستقبلي للاتفاقات القائمة بشأن إمدادات اللقاحات.

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