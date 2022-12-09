https://sputnikarabic.ae/20221209/ذئب-يخطف-طفلة-أمام-أعين-والدها-فيديو-1071014856.html
ذئب يخطف طفلة أمام أعين والدها... فيديو
ذئب يخطف طفلة أمام أعين والدها... فيديو
تمكن رجل في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية من إنقاذ طفلته من أنياب ذئب بعد خطفها وجرها لعدة أمتار. 09.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-09T10:14+0000
2022-12-09T10:14+0000
2022-12-09T10:14+0000
نادي الفيديو
ذئب
إنقاذ
الولايات المتحدة الأمريكية
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وتداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو، التقطته كاميرات خارج أحد البيوت، يظهر الذئب وهو يجر الطفلة في فناء المنزل وسط صرخات الأخيرة، قبل أن يتدخل الأب ويخلص ابنته من أنياب الذئب ويأخذها إلى البيت، ليعود لمطاردة الذئب.وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تبلغ الابنة من العمر عامين وتم نقلها على وجه السرعة إلى مستشفى قريب بعد إصابتها بجروح عميقة في ساقها. ومع ذلك، ذكرت عائلتها أن الإصابة غير مميتة وأنها تتعافى.
الولايات المتحدة الأمريكية
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, ذئب, إنقاذ, الولايات المتحدة الأمريكية
نادي الفيديو, ذئب, إنقاذ, الولايات المتحدة الأمريكية
ذئب يخطف طفلة أمام أعين والدها... فيديو
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تمكن رجل في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية من إنقاذ طفلته من أنياب ذئب بعد خطفها وجرها لعدة أمتار.
وتداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو، التقطته كاميرات خارج أحد البيوت، يظهر الذئب وهو يجر الطفلة في فناء المنزل وسط صرخات الأخيرة، قبل أن يتدخل الأب ويخلص ابنته من أنياب الذئب ويأخذها إلى البيت، ليعود لمطاردة الذئب.
وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تبلغ الابنة من العمر عامين وتم نقلها على وجه السرعة إلى مستشفى قريب بعد إصابتها بجروح عميقة في ساقها. ومع ذلك، ذكرت عائلتها أن الإصابة غير مميتة وأنها تتعافى.