https://sputnikarabic.ae/20221209/رئيس-الوزراء-العراقي-الفساد-السبب-الأول-لتلكؤ-الدولة-للقيام-بواجباتها-1071007378.html

رئيس الوزراء العراقي: "الفساد" السبب الأول لتلكؤ الدولة للقيام بواجباتها

رئيس الوزراء العراقي: "الفساد" السبب الأول لتلكؤ الدولة للقيام بواجباتها

قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، إن حكومة بلاده وضعت في أولوياتها مكافحة الفساد. 09.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-09T07:38+0000

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ونشر شياع السوداني تغريدة جديدة له على "تويتر"، صباح اليوم الجمعة، أكد من خلالها أن بلاده وضعت في أولويات الحكومة العراقية مكافحة الفساد، معتبرا أن الفساد هو السبب الأول في تلكّؤ الدولة للقيام بواجباتها.وأوضح رئيس الوزراء العراقي أنه "لا يمكن لأي جهد اقتصادي أو خدمي أن يحقق المطلوب دون أن يكون هناك عمل جادّ لمواجهة هذه الآفة واسترداد الأموال المنهوبة وملاحقة المطلوبين".ويوم الاثنين الماضي، وجه محمد شياع السوداني، وزارة الداخلية العراقية إلى بذل أقصى الجهود للحد من الجريمة المنظمة في البلاد.وبحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أجرى السوداني زيارة إلى مبنى وزارة الداخلية، وعقد اجتماعاً مع وزير الداخلية وكوادر الوزارة، واستمع إلى عرض مفصّل عن الوضع الأمني في عموم البلاد، وكذلك اطّلع على سير الخطط الأمنية والخدمات المقدمة للمواطنين.وشدد رئيس الحكومة على ضرورة بذل أقصى الجهود في سبيل الحدّ من الجريمة المنظمة، وتطوير الخطط الأمنية وتنسيق الجهود المشتركة لملاحقة تجار المخدرات، وحماية المجتمع من أضرارها، وفقا لما نقلته وكالة الانباء العراقية "واع".ولفت إلى أن "وزارة الداخلية أكثر المؤسسات الأمنية تماسّاً مع المواطنين، ما يتطلب من منتسبيها كافة التعامل المهني والمنضبط معهم، وتسهيل معاملاتهم في الدوائر الخدمية التابعة للوزارة".وأشار إلى "الدور الكبير لوزارة الداخلية وواجباتها في تعزيز الأمن المجتمعي، وما يشكله من ركيزة مهمة لنجاح الخطط التنموية التي يتوقف عليها البناء وتطوير الواقع الاقتصادي، وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين".

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