https://sputnikarabic.ae/20221209/شركة-سبيس-إكس-تطلق-أقمارا-صناعية-لمنافستها-وين-واب-إلى-المدار-1071006073.html
شركة "سبيس إكس" تطلق أقمارا صناعية لمنافستها "وين واب" إلى المدار
شركة "سبيس إكس" تطلق أقمارا صناعية لمنافستها "وين واب" إلى المدار
أطلقت شركة "سبيس إكس" التابعة لرجل الأعمال إيلون ماسك، أقمارا صناعية لشركة "وين واب" المنافسة لها والمتخصصة في مجال الإنترنت، والتي رفضت روسيا التعاون معها. 09.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-09T06:13+0000
2022-12-09T06:13+0000
2022-12-09T06:14+0000
العالم
إيلون ماسك
أقمار صناعية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/15/1048758395_0:0:3075:1730_1920x0_80_0_0_8d1a20b7bcbfde62a2236753b2fc406a.jpg
ونشر الموقع الرسمي للشركة البث المباشر لعملية إطلاق صاروخ "Falcon-9"، يوم الخميس، الساعة 5:27 مساءً بالتوقيت الشرقي (الجمعة 3:27 بتوقيت موسكو)، من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا.وفقا لموقع "وين واب"، فالحديث يدور عن إطلاق 40 قمرا صناعيا في المدار. سيقومون بتوسيع مجموعة "وين واب" إلى ما يزيد قليلا عن 500 جهاز، أي ما يقرب من 80 % من الإجمالي المخطط له.هذا وأكدت شركة "روسكوسموس" الروسية، في وقت سابق، أنها ستقدم بأسعار تفضيلية خدمات الإطلاق الصاروخية المتبقية بعد تعليق التعاون مع "وين واب" للبلدان الصديقة، والتي تكن الاحترام لموسكو وصناعة الصواريخ ومجالات الفضاء الروسية.وقالت في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء: "بالنظر إلى أن الصواريخ قد تم دفع ثمنها بالفعل، فنحن مستعدون لتقديم خدمات الإطلاق لشركاء أجانب آخرين بسعر مخفض... هذه هي البلدان التي لم تنضم إلى العقوبات وتحترم بلدنا وصناعة الصواريخ والفضاء لدينا".
https://sputnikarabic.ae/20220412/روغوزين-روسكوسموس-تقدم-خدمات-الإطلاق-المتبقية-بعد-تعليق-التعاون-مع-وين-واب-بأسعار-تفضيلية-1061101843.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/15/1048758395_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_0683384bb7986a7aac411116dcc81c9b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, إيلون ماسك, أقمار صناعية
العالم, إيلون ماسك, أقمار صناعية
شركة "سبيس إكس" تطلق أقمارا صناعية لمنافستها "وين واب" إلى المدار
06:13 GMT 09.12.2022 (تم التحديث: 06:14 GMT 09.12.2022) تابعنا عبر
أطلقت شركة "سبيس إكس" التابعة لرجل الأعمال إيلون ماسك، أقمارا صناعية لشركة "وين واب" المنافسة لها والمتخصصة في مجال الإنترنت، والتي رفضت روسيا التعاون معها.
ونشر الموقع الرسمي للشركة البث المباشر لعملية إطلاق صاروخ "Falcon-9"، يوم الخميس، الساعة 5:27 مساءً بالتوقيت الشرقي (الجمعة 3:27 بتوقيت موسكو)، من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا.
وقال البيان: "اكتمل نشر أقمار وين واب".
وفقا لموقع "وين واب"، فالحديث يدور عن إطلاق 40 قمرا صناعيا في المدار. سيقومون بتوسيع مجموعة "وين واب" إلى ما يزيد قليلا عن 500 جهاز، أي ما يقرب من 80 % من الإجمالي المخطط له.
هذا وأكدت شركة "روسكوسموس" الروسية، في وقت سابق، أنها ستقدم بأسعار تفضيلية خدمات الإطلاق الصاروخية المتبقية بعد تعليق التعاون مع "وين واب" للبلدان الصديقة، والتي تكن الاحترام لموسكو وصناعة الصواريخ ومجالات الفضاء الروسية.
وقالت في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء: "بالنظر إلى أن الصواريخ قد تم دفع ثمنها بالفعل، فنحن مستعدون لتقديم خدمات الإطلاق لشركاء أجانب آخرين بسعر مخفض... هذه هي البلدان التي لم تنضم إلى العقوبات وتحترم بلدنا وصناعة الصواريخ والفضاء لدينا".