https://sputnikarabic.ae/20221209/صحيفة-إسرائيلية-تل-أبيب-تهدد-باستهداف-مطار-بيروت-في-حال-استخدامه-لتهريب-أسلحة-إيرانية-1071007230.html
صحيفة إسرائيلية: تل أبيب تهدد باستهداف مطار بيروت في حال استخدامه لتهريب أسلحة إيرانية
صحيفة إسرائيلية: تل أبيب تهدد باستهداف مطار بيروت في حال استخدامه لتهريب أسلحة إيرانية
أشار تقرير إعلامي إلى أن إسرائيل تتبع محاولة إيرانية لإنشاء طريق جديد لتهريب الأسلحة عبر رحلات طيران مدنية إلى بيروت. 09.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-09T07:34+0000
2022-12-09T07:34+0000
2022-12-09T07:34+0000
إسرائيل
لبنان
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وبحسب ما أفادت قناة "12" ونقلت عنها صحيفة "تايمز إسرائيل"، فإن طهران تستخدم شركة "معراج" التي بدأت مؤخرا تسيير رحلات مباشرة بين البلدين.وادّعت أن "طهران تحاول استخدام ممر التهريب الجديد بعد إحباط إسرائيل عمليات نقل الأسلحة الإيرانية عبر دمشق".هذا وسبق أن أكّد المدير العام للطيران المدني اللبناني، فادي الحسن، أن شركة "معراج" شركة نظامية إيرانية بدأت بتسيير رحلات من وإلى مطار بيروت الدولي، وأولى رحلاتها كانت خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بمعدل رحلة واحدة أسبوعياً من مدينة مشهد الإيرانية إلى بيروت ومن ثم تقلع من بيروت إلى طهران، بحسب ما نقل موقع "النشرة".
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, لبنان
صحيفة إسرائيلية: تل أبيب تهدد باستهداف مطار بيروت في حال استخدامه لتهريب أسلحة إيرانية
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أشار تقرير إعلامي إلى أن إسرائيل تتبع محاولة إيرانية لإنشاء طريق جديد لتهريب الأسلحة عبر رحلات طيران مدنية إلى بيروت.
وبحسب ما أفادت قناة "12" ونقلت عنها صحيفة
"تايمز إسرائيل"، فإن طهران تستخدم شركة "معراج" التي بدأت مؤخرا تسيير رحلات مباشرة بين البلدين.
وأضافت الصحيفة أن إسرائيل حذرت من أنها قد تنفذ ضربات في مطار بيروت الدولي لإحباط تسليم أسلحة كما فعلت في دمشق.
وادّعت أن "طهران تحاول استخدام ممر التهريب الجديد بعد إحباط إسرائيل عمليات نقل الأسلحة الإيرانية عبر دمشق".
هذا وسبق أن أكّد المدير العام للطيران المدني اللبناني، فادي الحسن، أن شركة "معراج" شركة نظامية إيرانية بدأت بتسيير رحلات من وإلى مطار بيروت الدولي، وأولى رحلاتها كانت خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بمعدل رحلة واحدة أسبوعياً من مدينة مشهد الإيرانية إلى بيروت ومن ثم تقلع من بيروت إلى طهران، بحسب ما نقل
موقع "النشرة".