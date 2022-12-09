https://sputnikarabic.ae/20221209/لبنان-ينفي-استخدام-مطار-الحريري-لنقل-أسلحة-إيرانية-بعد-تهديدات-إسرائيلية-بضرب-بيروت-1071012342.html
لبنان ينفي استخدام مطار الحريري لنقل أسلحة إيرانية بعد تهديدات إسرائيلية بضرب بيروت
لبنان ينفي استخدام مطار الحريري لنقل أسلحة إيرانية بعد تهديدات إسرائيلية بضرب بيروت
نفت السلطات اللبنانية تقارير عن نقل أسلحة من إيران إلى "حزب الله" عبر مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت. 09.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-09T09:27+0000
2022-12-09T09:27+0000
2022-12-09T09:27+0000
العالم العربي
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103514/26/1035142679_0:103:2304:1399_1920x0_80_0_0_4565889483a03a32c7c19a4bd326fdbc.jpg
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بمطار الحريري ضم وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، ومدير عام الطيران المدني فادي الحسن، حيث شدد مولوي على أن "جهاز أمن المطار واعٍ لكل ما يدخل ويخرج من لبنان"، وفقا لتلفزيون الجديد اللبناني.وكانت وسائل إعلام عربية زعمت أن "شركة طيران معراج الإيرانية المرتبطة بالحرس الثوري تسيّر رحلات لمطار بيروت، وتنقل أسلحة ومعدات حساسة إلى حزب الله".وردا على ذلك، قال مولوي: "نحن حريصون على تطبيق القوانين على كل الطيران، والمهم حماية لبنان وسلامة الطيران".وفي تصريحاته للصحفيين، أكد فادي الحسن أنّ نقل أسلحة عبر مطار بيروت "خبر عارٍ من الصحة"، موضحاً أن "الشركة (معراج الإيرانية) بدأت أول رحلة لها إلى مطار بيروت الدولي في 14 أكتوبر/تشرين الأول 2022 وتستوفي كل الشروط الأمنية".وأكد مدير عام الطيران المدني أن "توقيت هذا الخبر مؤذٍ لسمعة مطار بيروت".من جانبها، نقلت هيئة البث العام الإسرائيلي عن مسؤول إسرائيلي رفيع، قوله إن التقارير حول "المسار الجديد" لنقل الأسلحة من طهران إلى بيروت "يؤكد نجاح عمليات الجيش الإسرائيلي في إحباط محاولات نقل الأسلحة من إيران إلى حزب الله" عبر الأراضي السورية.وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن تل أبيب هددت بتنفيذ هجمات جوية ضد العاصمة اللبنانية؛ لإحباط "مسار نقل الأسلحة الجديد".
https://sputnikarabic.ae/20221110/نعيم-قاسم-حزب-الله-قادر-على-إعادة-إسرائيل-إلى-صوابها-إذا-أخلت-بالترسيم-البحري-مع-لبنان-1070029159.html
https://sputnikarabic.ae/20221030/حزب-الله-يؤكد-أن-لبنان-حقق-انتصارا-لا-مثيل-له-في-تاريخ-الصراعات-1069650054.html
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103514/26/1035142679_0:0:1952:1464_1920x0_80_0_0_9509feb91f6b46e976395c1cffec9497.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
لبنان ينفي استخدام مطار الحريري لنقل أسلحة إيرانية بعد تهديدات إسرائيلية بضرب بيروت
تابعنا عبر
نفت السلطات اللبنانية تقارير عن نقل أسلحة من إيران إلى "حزب الله" عبر مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بمطار الحريري ضم وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، ومدير عام الطيران المدني فادي الحسن، حيث شدد مولوي على أن "جهاز أمن المطار واعٍ لكل ما يدخل ويخرج من لبنان"، وفقا لتلفزيون الجديد اللبناني
.
وكانت وسائل إعلام عربية زعمت أن "شركة طيران معراج الإيرانية المرتبطة بالحرس الثوري تسيّر رحلات لمطار بيروت، وتنقل أسلحة ومعدات حساسة إلى حزب الله".
وردا على ذلك، قال مولوي: "نحن حريصون على تطبيق القوانين على كل الطيران، والمهم حماية لبنان وسلامة الطيران".
وقال: "سنناقش مع جهاز أمن المطار بعض الخروقات الأمنية التي سجلت في الفترة السابقة حول المطار والمواضيع التي تهدد سلامة الطيران كإطلاق النار العشوائي أو الرصاص الطائش في أماكن محيطة بالمطار".
وفي تصريحاته للصحفيين، أكد فادي الحسن أنّ نقل أسلحة عبر مطار بيروت
"خبر عارٍ من الصحة"، موضحاً أن "الشركة (معراج الإيرانية) بدأت أول رحلة لها إلى مطار بيروت الدولي في 14 أكتوبر/تشرين الأول 2022 وتستوفي كل الشروط الأمنية".
وأكد مدير عام الطيران المدني أن "توقيت هذا الخبر مؤذٍ لسمعة مطار بيروت".
من جانبها، نقلت هيئة البث العام الإسرائيلي عن مسؤول إسرائيلي رفيع، قوله إن التقارير حول "المسار الجديد" لنقل الأسلحة من طهران إلى بيروت "يؤكد نجاح عمليات الجيش الإسرائيلي في إحباط محاولات نقل الأسلحة من إيران إلى حزب الله" عبر الأراضي السورية.
وأضاف أن "إيران تحاول البحث عن مسار آخر لنقل الأسلحة والمعدات القتالية المتطورة إلى حزب الله، وتوجهت لمسار مباشر عبر مطار لبنان الدولي".
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن تل أبيب هددت بتنفيذ هجمات جوية ضد العاصمة اللبنانية؛ لإحباط "مسار نقل الأسلحة الجديد".