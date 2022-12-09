https://sputnikarabic.ae/20221209/لبنان-ينفي-استخدام-مطار-الحريري-لنقل-أسلحة-إيرانية-بعد-تهديدات-إسرائيلية-بضرب-بيروت-1071012342.html

لبنان ينفي استخدام مطار الحريري لنقل أسلحة إيرانية بعد تهديدات إسرائيلية بضرب بيروت

لبنان ينفي استخدام مطار الحريري لنقل أسلحة إيرانية بعد تهديدات إسرائيلية بضرب بيروت

نفت السلطات اللبنانية تقارير عن نقل أسلحة من إيران إلى "حزب الله" عبر مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت. 09.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-09T09:27+0000

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جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بمطار الحريري ضم وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، ومدير عام الطيران المدني فادي الحسن، حيث شدد مولوي على أن "جهاز أمن المطار واعٍ لكل ما يدخل ويخرج من لبنان"، وفقا لتلفزيون الجديد اللبناني.وكانت وسائل إعلام عربية زعمت أن "شركة طيران معراج الإيرانية المرتبطة بالحرس الثوري تسيّر رحلات لمطار بيروت، وتنقل أسلحة ومعدات حساسة إلى حزب الله".وردا على ذلك، قال مولوي: "نحن حريصون على تطبيق القوانين على كل الطيران، والمهم حماية لبنان وسلامة الطيران".وفي تصريحاته للصحفيين، أكد فادي الحسن أنّ نقل أسلحة عبر مطار بيروت "خبر عارٍ من الصحة"، موضحاً أن "الشركة (معراج الإيرانية) بدأت أول رحلة لها إلى مطار بيروت الدولي في 14 أكتوبر/تشرين الأول 2022 وتستوفي كل الشروط الأمنية".وأكد مدير عام الطيران المدني أن "توقيت هذا الخبر مؤذٍ لسمعة مطار بيروت".من جانبها، نقلت هيئة البث العام الإسرائيلي عن مسؤول إسرائيلي رفيع، قوله إن التقارير حول "المسار الجديد" لنقل الأسلحة من طهران إلى بيروت "يؤكد نجاح عمليات الجيش الإسرائيلي في إحباط محاولات نقل الأسلحة من إيران إلى حزب الله" عبر الأراضي السورية.وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن تل أبيب هددت بتنفيذ هجمات جوية ضد العاصمة اللبنانية؛ لإحباط "مسار نقل الأسلحة الجديد".

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