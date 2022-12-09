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https://sputnikarabic.ae/20221209/محمد-بن-سلمان-يؤكد-أهمية-التزام-إيران-بحسن-الجوار-وبالاتفاقات-النووية-1071019305.html
محمد بن سلمان يؤكد أهمية التزام إيران بحسن الجوار وبالاتفاقات النووية
محمد بن سلمان يؤكد أهمية التزام إيران بحسن الجوار وبالاتفاقات النووية
شدد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، على أهمية التزام إيران بمبادئ حسن الجوار، وأهمية التزامها بالاتفاقات النووية". 09.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-09T12:35+0000
2022-12-09T12:56+0000
أخبار السعودية اليوم
العالم العربي
ولي العهد محمد بن سلمان
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جاء ذلك أثناء افتتاحه أعمال القمة الخليجية الثالثة والأربعين في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، حيث أكد أن المملكة تعتزم تقديم رؤية جديدة لتعزيز تطوير دول الخليج، مشددا على أن التعاون الوثيق بين دول الخليج سيؤدي لتحقيق الأهداف المنشودة.وهنأ الأمير محمد بن سلمان، الشيخ تميم بن حمد بمناسبة النجاح المتميز في استضافة بطولة "كأس العالم 2022".هذا وبدأ الرئيس الصيني، شي جين بينغ، يوم أول أمس الأربعاء، زيارة للسعودية هي الأولى له منذ 2016 إلى أكبر دولة مصدّرة للنفط في العالم، حيث يعقد خلال الزيارة لقاءات قمة تضم عدداً من قادة الدول العربية، ستركز على تعزيز التقارب الاقتصادي والدبلوماسي بين العملاق الآسيوي والدول العربية.
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أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, ولي العهد محمد بن سلمان
أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, ولي العهد محمد بن سلمان

محمد بن سلمان يؤكد أهمية التزام إيران بحسن الجوار وبالاتفاقات النووية

12:35 GMT 09.12.2022 (تم التحديث: 12:56 GMT 09.12.2022)
© AFP 2022 / BERTRAND GUAYولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2022
© AFP 2022 / BERTRAND GUAY
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شدد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، على أهمية التزام إيران بمبادئ حسن الجوار، وأهمية التزامها بالاتفاقات النووية".
جاء ذلك أثناء افتتاحه أعمال القمة الخليجية الثالثة والأربعين في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، حيث أكد أن المملكة تعتزم تقديم رؤية جديدة لتعزيز تطوير دول الخليج، مشددا على أن التعاون الوثيق بين دول الخليج سيؤدي لتحقيق الأهداف المنشودة.

كما أكد الأمير محمد "دعم السعودية الكامل للوصول إلى حل شامل للأزمة اليمنية".

وهنأ الأمير محمد بن سلمان، الشيخ تميم بن حمد بمناسبة النجاح المتميز في استضافة بطولة "كأس العالم 2022".
هذا وبدأ الرئيس الصيني، شي جين بينغ، يوم أول أمس الأربعاء، زيارة للسعودية هي الأولى له منذ 2016 إلى أكبر دولة مصدّرة للنفط في العالم، حيث يعقد خلال الزيارة لقاءات قمة تضم عدداً من قادة الدول العربية، ستركز على تعزيز التقارب الاقتصادي والدبلوماسي بين العملاق الآسيوي والدول العربية.
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