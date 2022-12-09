https://sputnikarabic.ae/20221209/مسؤول-إيراني-واشنطن-تطلب-من-طهران-العودة-لإحياء-الاتفاق-النووي-بعد-فشل-محاولة-الإطاحة-بالحكومة--1071004899.html

مسؤول إيراني: واشنطن تطلب من طهران العودة لإحياء الاتفاق النووي بعد فشل محاولة الإطاحة بالحكومة

مسؤول إيراني: واشنطن تطلب من طهران العودة لإحياء الاتفاق النووي بعد فشل محاولة الإطاحة بالحكومة

قال المستشار السابق لقائد الحرس الثوري الإسلامي، حسین طائب، يوم الخميس إن الولايات المتحدة تطلب الآن من طهران العودة إلى المحادثات حول إحياء خطة العمل الشاملة... 09.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-09T02:40+0000

2022-12-09T02:40+0000

2022-12-09T02:40+0000

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

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موسكو - سبوتنيك. ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عن طائب، قوله: "الآن، بسبب الهزيمة التي عانت منها خلال أعمال الشغب والفشل في تحقيق أهدافها، ترسل الولايات المتحدة رسائل إلى إيران تطلب فيها العودة إلى طاولة المفاوضات [بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة]".وقال طائب، إن الولايات المتحدة تريد إدراج أحكام بشأن الطائرات بدون طيار العسكرية وحقوق الإنسان في صفقة جديدة مع إيران بالإضافة إلى عدم الانتشار النووي.كما أشار إلى أن واشنطن تحاول بنشاط زعزعة استقرار منافسيها الدوليين، بما في ذلك إيران وروسيا والصين.وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، اندلعت موجة من الاحتجاجات ضد الحكومة الإيرانية الحالية في جميع أنحاء البلاد.واشتعلت أعمال الشغب بسبب التقارير التي تفيد بوفاة ماهسا أميني البالغة من العمر 22 عاما، والذي اعتقلتها شرطة الأخلاق لارتدائه الحجاب بشكل غير صحيح.وتتهم السلطات الإيرانية الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى بدعم أعمال الشغب والدعوة إلى الإطاحة بالحكومة. وقالت طهران إن مثيري الشغب يهاجمون قوات أمن الدولة بشكل منهجي، بما في ذلك الحرس الثوري الإيراني.يشار إلى أنه تم التفاوض على خطة العمل الشاملة المشتركة، والمعروفة أيضا باسم الاتفاق النووي الإيراني، بين إيران والأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإضافة إلى ألمانيا (مجموعة 5+1) في 14 يوليو 2015.وفي مايو/ آيار 2018، انسحبت الولايات المتحدة من جانب واحد من خطة العمل الشاملة المشتركة، قائلة إن إيران انتهكت الصفقة من خلال تطوير أسلحة نووية سرا. وردا على ذلك، علقت إيران أجزاء من الصفقة، مطالبة الولايات المتحدة برفع العقوبات.

https://sputnikarabic.ae/20221205/إيران-لن-نتفاوض-بشأن-إحياء-الاتفاق-النووي-تحت-الضغوط-والتهديدات-1070853980.html

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