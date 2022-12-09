https://sputnikarabic.ae/20221209/مستشار-محمد-بن-زايد-يوضح-الهدف-من-مشاركة-الإمارات-في-القمتين-الخليجية-والعربية-الصينية-1071033689.html

مستشار محمد بن زايد يوضح الهدف من مشاركة الإمارات في القمتين الخليجية والعربية الصينية

مستشار محمد بن زايد يوضح الهدف من مشاركة الإمارات في القمتين الخليجية والعربية الصينية

‎ ‎أوضح الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، ‏الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الهدف من مشاركة الإمارات في القمتين الخليجية ‏والعربية... 09.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-09T16:50+0000

2022-12-09T16:50+0000

2022-12-09T16:50+0000

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وقال قرقاش إن "الهدف من مشاركة الإمارات في القمتين هو تكامل وتظافر الجهود بما يحقق التقدم والازدهار المشترك".وأكد أن "الإمارات تواصل بعزم وثقة مد جسور التعاون والعمل المشترك مع الأشقاء وكافة الأصدقاء، بما يسهم في الرفاه والاستقرار المشترك، وتحقيق ما تصبو إليه شعوبنا من تقدم و تطور".وختم أنور قرقاش تغريداته على "تويتر" بالقول إن الإمارات "تؤمن بأن الشراكات والحوار المستمر بين الدول والشعوب هو السبيل الأفضل نحو مستقبل مزهر ومشرق".وترأس حاكم إمارة الفجيرة، الشيخ حمد بن محمد الشرقي، وفد دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أعمال " قمة الرياض العربية ــ الصينية للتعاون والتنمية".وأعلن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، اليوم الجمعة، أن الصين ستنشئ مركزا استثماريا مشتركا مع دول الخليج العربية، كما سيتم العمل على إنشاء المركز الخليجي الصيني للأمن النووي.وقال الرئيس الصيني، متحدثا في افتتاح القمة الخليجية الصينية الأولى، والذي بثته قناة "العربية": "ستنشئ دول الخليج والصين مركزا استثماريا مشتركا. سنعزز التعاون مع دول الخليج في الاستثمار بالطاقة النظيفة".وأضاف "نرحب بمشاركة دول الخليج في مبادرة إرساء الأمن العالمي، سنعمل على إنشاء مركز بين الصين ودول الخليج للأمن النووي".وأشار شي جين بينغ إلى أن بلاده اتفقت ودول المنطقة، على العمل معا لمواجهة التحديات التي تتعرض لها البشرية.وانطلقت أعمال القمة الخليجية الصينية الأولى، في العاصمة السعودية الرياض، بحضور الرئيس الصيني شي جين بينغ، وقادة دول مجلس التعاون الخليجي.ووصل الرئيس الصيني إلى المملكة العربية السعودية، يوم الأربعاء الماضي، في زيارة رسمية تستمر حتى غدا السبت الموافق 10 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

https://sputnikarabic.ae/20221209/انعقاد-القمة-العربية-الصينية-للتعاون-والتنمية-بحضور-الرئيس-الصيني-1071020718.html

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