https://sputnikarabic.ae/20221209/مشجعات-من-الأرجنتين-يرتدين-عباءات-خلال-مسيرة-في-قطر-1071021040.html
مشجعات من الأرجنتين يرتدين عباءات خلال مسيرة في قطر
مشجعات من الأرجنتين يرتدين عباءات خلال مسيرة في قطر
نشرت قناة "الكأس" القطرية فيديو ظهر فيه عدد من النساء الأرجنتينيات في مسيرة تشجيعية بالعباءات الخليجية، في منطقة مشيرب، بالدوحة. 09.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-09T13:44+0000
2022-12-09T13:44+0000
2022-12-09T13:44+0000
بطولة كأس العالم 2022
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وأشارت القناة في تغريدة على حسابها الرسمي في تويتر، إلى إلى أن النساء هتفنَ لمنتخب بلادهن عشية مواجهة نظيره الهولندي في الدور ربع النهائي من كأس العالم 2022.وأوضحت القناة أن تلك المسيرة كانت مبادرة من بعض السيدات القطريات للتعريف بالثقافة القطرية والخليجية.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
مشجعات من الأرجنتين يرتدين عباءات خلال مسيرة في قطر
تابعنا عبر
نشرت قناة "الكأس" القطرية فيديو ظهر فيه عدد من النساء الأرجنتينيات في مسيرة تشجيعية بالعباءات الخليجية، في منطقة مشيرب، بالدوحة.
وأشارت القناة في تغريدة على حسابها الرسمي في تويتر، إلى إلى أن النساء هتفنَ لمنتخب بلادهن عشية مواجهة نظيره الهولندي في الدور ربع النهائي من كأس العالم 2022.
وأوضحت القناة أن تلك المسيرة كانت مبادرة من بعض السيدات القطريات للتعريف بالثقافة القطرية والخليجية.