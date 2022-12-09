عربي
بوتين: روسيا والاتحاد الأوراسي لا يخرقان مبادئ الاقتصاد ولا يقيدان أي شيء
Мужчины фотографируется у знака ЧМ-2022 по футболу в Катаре - سبوتنيك عربي, 1920
بطولة كأس العالم 2022
تستضيف قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022. وهذه أول نسخة من كأس العالم تقام في الوطن العربي والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي أُقيمت في كوريا الجنوبية واليابان. فرنسا هي حاملة اللقب، بعد فوزها على كرواتيا 4–2 في كأس العالم 2018 في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221209/مشجعات-من-الأرجنتين-يرتدين-عباءات-خلال-مسيرة-في-قطر-1071021040.html
مشجعات من الأرجنتين يرتدين عباءات خلال مسيرة في قطر
مشجعات من الأرجنتين يرتدين عباءات خلال مسيرة في قطر
نشرت قناة "الكأس" القطرية فيديو ظهر فيه عدد من النساء الأرجنتينيات في مسيرة تشجيعية بالعباءات الخليجية، في منطقة مشيرب، بالدوحة. 09.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-09T13:44+0000
2022-12-09T13:44+0000
بطولة كأس العالم 2022
نادي الفيديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/16/1070415392_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_68faf057091a50e2ff27b07eae92c9e0.jpg
وأشارت القناة في تغريدة على حسابها الرسمي في تويتر، إلى إلى أن النساء هتفنَ لمنتخب بلادهن عشية مواجهة نظيره الهولندي في الدور ربع النهائي من كأس العالم 2022.وأوضحت القناة أن تلك المسيرة كانت مبادرة من بعض السيدات القطريات للتعريف بالثقافة القطرية والخليجية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/16/1070415392_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a1c049440dd99e3328af466fda6c393a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو
نادي الفيديو

مشجعات من الأرجنتين يرتدين عباءات خلال مسيرة في قطر

13:44 GMT 09.12.2022
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورالمشجعون يشاهدون مباراة في مرحلة المجموعات في كأس العالم بين الولايات المتحدة وويلز في منطقة المشجعين.
المشجعون يشاهدون مباراة في مرحلة المجموعات في كأس العالم بين الولايات المتحدة وويلز في منطقة المشجعين. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2022
© Sputnik . Grigory Sysoev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
نشرت قناة "الكأس" القطرية فيديو ظهر فيه عدد من النساء الأرجنتينيات في مسيرة تشجيعية بالعباءات الخليجية، في منطقة مشيرب، بالدوحة.
وأشارت القناة في تغريدة على حسابها الرسمي في تويتر، إلى إلى أن النساء هتفنَ لمنتخب بلادهن عشية مواجهة نظيره الهولندي في الدور ربع النهائي من كأس العالم 2022.
وأوضحت القناة أن تلك المسيرة كانت مبادرة من بعض السيدات القطريات للتعريف بالثقافة القطرية والخليجية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصه13:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала