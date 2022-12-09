https://sputnikarabic.ae/20221209/مصر-تدعو-الدول-الكبرى-إلى-تحمل-مسؤولياتها-مع-استمرار-التصعيد-في-الأراضي-الفلسطينية-1071011459.html
مصر تدعو الدول الكبرى إلى تحمل مسؤولياتها مع استمرار التصعيد في الأراضي الفلسطينية
مصر تدعو الدول الكبرى إلى تحمل مسؤولياتها مع استمرار التصعيد في الأراضي الفلسطينية
دعت مصر، اليوم الجمعة، المجتمع الدولي والدول الكبرى إلى تحمل مسؤولياتها نحو تهدئة الأوضاع مع استمرار التصعيد الحالي في الأراضي الفلسطينية. 09.12.2022, سبوتنيك عربي
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وعبرت وزارة الخارجية المصرية في بيان عن قلقها البالغ مما تشهده الأراضي الفلسطينية من "أعمال عنف بوتيرة متزايدة تستهدف أبناء الشعب الفلسطيني"، وآخرها قتل 3 فلسطينيين في مدينة جنين، يوم الخميس.وأضاف البيان أن العام الحالي شهد أكبر عدد من الضحايا الفلسطينيين منذ سنوات عدة، وهو ما ينذر "بمخاطر تدهور الأوضاع نحو المزيد من العنف وإراقة الدماء".وحذر من التداعيات "الخطيرة" لاستمرار التصعيد الحالي في الأراضي الفلسطينية، على الجهود المبذولة لمحاولة إحياء عملية السلام.
https://sputnikarabic.ae/20221017/فلسطين-تدعو-مصر-للتدخل-هل-تنجح-القاهرة-بوقف-التصعيد-الإسرائيلي-في-القدس-والضفة؟-1069148317.html
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مصر, أخبار مصر الآن, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
مصر تدعو الدول الكبرى إلى تحمل مسؤولياتها مع استمرار التصعيد في الأراضي الفلسطينية
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دعت مصر، اليوم الجمعة، المجتمع الدولي والدول الكبرى إلى تحمل مسؤولياتها نحو تهدئة الأوضاع مع استمرار التصعيد الحالي في الأراضي الفلسطينية.
وعبرت وزارة الخارجية المصرية
في بيان عن قلقها البالغ مما تشهده الأراضي الفلسطينية من "أعمال عنف بوتيرة متزايدة تستهدف أبناء الشعب الفلسطيني"، وآخرها قتل 3 فلسطينيين في مدينة جنين، يوم الخميس.
وأضاف البيان أن العام الحالي شهد أكبر عدد من الضحايا الفلسطينيين منذ سنوات عدة، وهو ما ينذر "بمخاطر تدهور الأوضاع نحو المزيد من العنف وإراقة الدماء".
وحذر من التداعيات "الخطيرة" لاستمرار التصعيد الحالي في الأراضي الفلسطينية، على الجهود المبذولة لمحاولة إحياء عملية السلام.
كما دعت مصر في البيان المجتمع الدولي والدول الكبرى إلى تحمل مسؤولياتها نحو تهدئة الأوضاع وعدم التهاون مع تنامي خطاب التصعيد أو التشدد المؤدي إلى العنف، وتشجيع الأطراف على تهيئة المناخ لكسر الجمود الحالي في عملية السلام.