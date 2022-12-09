https://sputnikarabic.ae/20221209/مقتل-9-أشخاص-وإصابة-اثنين-إثر-انفجار-منجم-فحم-غربي-إندونيسيا-1071011323.html
مقتل 9 أشخاص وإصابة اثنين إثر انفجار منجم فحم غربي إندونيسيا
مقتل 9 أشخاص وإصابة اثنين إثر انفجار منجم فحم غربي إندونيسيا
لقي تسعة أشخاص مصرعهم وأصيب اثنين آخرين في انفجار منجم للفحم غربي إندونيسيا. 09.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-09T09:15+0000
2022-12-09T09:15+0000
2022-12-09T09:15+0000
العالم
صوت انفجار
فحم
أخبار الهند اليوم
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وأفادت وكالة "شينخوا" نقلا عن المسؤول الصحفي بمكتب البحث والإنقاذ الإقليمي في الهند، عارف براتاما، "بانفجار منجم فحم في مقاطعة سومطرة الغربية غربي إندونيسيا اليوم (الجمعة)، ما أسفر عن مقتل تسعة عمال وإصابة اثنين آخرين وفقدان آخر".هذا وقال بيان لوزارة الطوارئ في الجمهورية لوكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق، إن انفجارا للغاز داخل منجم في منطقة كاراجندا الكازاخستانية أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة أربعة آخرين.وبحسب المعطيات الأولية، حدث انفجار مفاجئ للغاز في مدينة شاختينسك في منجم لينين للفحم، أثناء حفر آبار تصريف الغاز، ما تسبب في وفاة أربعة عمال، وإصابة أربعة عمال آخرين.وأضاف البيان أنه تم إجلاء 106 عمال.وتابع البيان أنه "يجري تشكيل لجنة للتحقيق في الحادث، وستحدد نتائج التحقيق أسباب وظروف الحادث".
https://sputnikarabic.ae/20221103/مقتل-أربعة-أشخاص-وإصابة-مثلهم-خلال-انفجار-غاز-في-منجم-بكازاخستان-1069771471.html
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العالم, صوت انفجار, فحم, أخبار الهند اليوم
العالم, صوت انفجار, فحم, أخبار الهند اليوم
مقتل 9 أشخاص وإصابة اثنين إثر انفجار منجم فحم غربي إندونيسيا
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لقي تسعة أشخاص مصرعهم وأصيب اثنين آخرين في انفجار منجم للفحم غربي إندونيسيا.
وأفادت وكالة "شينخوا" نقلا عن المسؤول الصحفي بمكتب البحث والإنقاذ الإقليمي في الهند، عارف براتاما، "بانفجار منجم فحم في مقاطعة سومطرة الغربية غربي إندونيسيا اليوم (الجمعة)، ما أسفر عن مقتل تسعة عمال وإصابة اثنين آخرين وفقدان آخر".
هذا وقال بيان لوزارة الطوارئ في الجمهورية لوكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق، إن انفجارا للغاز داخل منجم في منطقة كاراجندا الكازاخستانية أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة أربعة آخرين.
وبحسب المعطيات الأولية، حدث انفجار مفاجئ للغاز في مدينة شاختينسك في منجم لينين للفحم، أثناء حفر آبار تصريف الغاز
، ما تسبب في وفاة أربعة عمال، وإصابة أربعة عمال آخرين.
وأضاف البيان أنه تم إجلاء 106 عمال.
وتابع البيان أنه "يجري تشكيل لجنة للتحقيق في الحادث، وستحدد نتائج التحقيق أسباب وظروف الحادث".