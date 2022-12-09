https://sputnikarabic.ae/20221209/ملك-البحرين-القمم-الثلاث-في-السعودية-تهدف-للتنسيق-المشترك-في-مختلف-المجالات-1071018061.html

ملك البحرين: القمم الثلاث في السعودية تهدف للتنسيق المشترك في مختلف المجالات

ملك البحرين: القمم الثلاث في السعودية تهدف للتنسيق المشترك في مختلف المجالات

قال العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الجمعة، إن القمم الثلاث المنعقدة في الرياض تعكس حرص دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية والصين على... 09.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-09T12:07+0000

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ونقلت وكالة الأنباء السعودية، مساء اليوم الجمعة، عن العاهل البحريني، في تصريح عقب وصوله إلى العاصمة الرياض، أن هذه القمم الثلاث تعكس حرص الدول المشاركة فيها على تكثيف التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات، بما يعود بالنفع والخير على تلك الدول والعالم أجمع.وجدد الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، تقديره للجهود المباركة التي يقوم بها العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لاستضافة هذه القمم الثلاث، مثمنا الدور الاستراتيجي المهم الذي تقوم به السعودية على الصعيدين الإقليمي والدولي.ويذكر أن ملك البحرين يشارك في ثلاث قمم بالرياض، الأولى قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي في دورتها الثالثة والأربعين، والقمة الخليجية الصينية للتعاون والتنمية، بالإضافة إلى القمة العربية الصينية للتعاون والتنمية.ويعود الهدف من انعقاد القمم الثلاث في المملكة السعودية إلى تعزيز التنسيق والتشاور المتواصل بين الدول المشاركة وتقوية العلاقات بين دول الخليج والدول العربية وجمهورية الصين.وكان الرئيس الصيني قد وصل، أول أمس الأربعاء، إلى المملكة العربية السعودية، في زيارة رسمية تستمر حتى اليوم الجمعة.وقال شي جين بينغ، في مقال نشره في صحيفة "الرياض" بمناسبة زيارته إلى السعودية، إن زيارته الحالية للمملكة ستفتح عصرا جديدا للعلاقات مع العالم العربي، مشددا على أن العالم العربي عضو مهم في صفوف الدول النامية.وأضاف أن "الصين تبقى أكبر شريك تجاري لمجلس التعاون الخليجي وأكبر مستورد لمنتجاته"، مشيرا إلى أن السعودية حققت نتائج إيجابية للتنويع الاقتصادي والاجتماعي.وأكد أن "القمة الصينية العربية الأولى والقمة الأولى للصين ومجلس التعاون لدول الخليج العربية تهدف إلى تكريس الصداقة التاريخية بين الصين وبين الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي والسعودية"، مشدداً على أن هذه القمم "ستفتح عصراً جديداً للعلاقات بين الصين وبين العالم العربي ودول الخليج العربية والسعودية".ووصف الرئيس الصيني، بلاده بـ"الصديق المخلص" و"الشريك الاستراتيجي" للسعودية، مضيفاً أن "الجانبين يحترمان السيادة والطريق التنموي والتاريخ والتقاليد الثقافية للجانب الآخر".

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