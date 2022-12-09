https://sputnikarabic.ae/20221209/نتنياهو-يطلب-من-الرئيس-الإسرائيلي-تمديد-مهلة-تشكيل-الحكومة-المقبلة-1071006879.html
نتنياهو يطلب من الرئيس الإسرائيلي تمديد مهلة تشكيل الحكومة المقبلة
نتنياهو يطلب من الرئيس الإسرائيلي تمديد مهلة تشكيل الحكومة المقبلة
طلب بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف، أمس الخميس، من الرئيس يتسحاق هرتزوغ، تمديد مهلة تشكيل الحكومة المقبلة بـ 14 يوما. 09.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-09T07:17+0000
2022-12-09T07:17+0000
2022-12-09T07:17+0000
إسرائيل
انتخابات الكنيست الإسرائيلي
أخبار العالم الآن
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وذكرت صحيفة هاآرتس العبرية، مساء أمس الخميس، أن نتنياهو رئيس حزب "الليكود" الفائز بالانتخابات الإسرائيلية الأخيرة للبرلمان "الكنيست"، التي أجريت في الأول من الشهر الماضي، قد طلب تمديد المهلة حتى يتمكن من تشكيل حكومته المرتقبة.وأوضحت الصحيفة أن نتنياهو قد تقدم بهذا الطلب إلى يتسحاق هرتزوغ بهدف محاولة تمكنه من تمرير تشريعات في الكنيست تسمح بتنفيذ الاتفاقات الائتلافية مع عدد من الأحزاب الفائزة في الانتخابات الأخيرة ، والتي توصل إليه مع شركائه قبل تنصيب الحكومة الجديد.ومن المفترض انتهاء المهلة المحددة لنتنياهو يوم غد السبت، والمقررة بـ 28 يوما، في وقت نجح حزب "الليكود" بقيادة نتنياهو في إنهاء المفاوضات الائتلافية مع بعض شركائه الحريديم من حزب "شاس" وشركائه من تيار "الصهيونية الدينية" الذي يضم حزبا يحمل الاسم نفسه برئاسة بتسلئيل سموتريتش، بالإضافة إلى "عوتسما يهوديت" و"نوعم".وخلفت اتفاقات ائتلافية بين حزب الليكود بقيادة نتنياهو وأحزاب بينها "عوتسما يهوديت" بقيادة المتطرف إيتمار بن غفير، و"الصهيونية الدينية" بقيادة بتسلئيل سموتريش و"نوعم" بقيادة آفي ماعوز مخاوف في إسرائيل والعالم.وبحسب مراقبين وسياسيين في إسرائيل بينهم رئيسة حزب "ميرتس" اليساري زهافا غلؤون، فإن "حكومة نتنياهو التي يتم تشكيلها ستكون أكثر حكومة يمينية ودينية وعنصرية منذ قيام الدولة".
إسرائيل
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, انتخابات الكنيست الإسرائيلي, أخبار العالم الآن
إسرائيل, انتخابات الكنيست الإسرائيلي, أخبار العالم الآن
نتنياهو يطلب من الرئيس الإسرائيلي تمديد مهلة تشكيل الحكومة المقبلة
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طلب بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف، أمس الخميس، من الرئيس يتسحاق هرتزوغ، تمديد مهلة تشكيل الحكومة المقبلة بـ 14 يوما.
وذكرت صحيفة
هاآرتس العبرية، مساء أمس الخميس، أن نتنياهو رئيس حزب "الليكود" الفائز بالانتخابات الإسرائيلية الأخيرة للبرلمان "الكنيست"، التي أجريت في الأول من الشهر الماضي، قد طلب تمديد المهلة حتى يتمكن من تشكيل حكومته المرتقبة.
وأوضحت الصحيفة أن نتنياهو
قد تقدم بهذا الطلب إلى يتسحاق هرتزوغ بهدف محاولة تمكنه من تمرير تشريعات في الكنيست تسمح بتنفيذ الاتفاقات الائتلافية مع عدد من الأحزاب الفائزة في الانتخابات الأخيرة ، والتي توصل إليه مع شركائه قبل تنصيب الحكومة الجديد.
ومن المفترض انتهاء المهلة المحددة لنتنياهو يوم غد السبت، والمقررة بـ 28 يوما، في وقت نجح حزب "الليكود" بقيادة نتنياهو في إنهاء المفاوضات الائتلافية مع بعض شركائه الحريديم من حزب "شاس" وشركائه من تيار "الصهيونية الدينية" الذي يضم حزبا يحمل الاسم نفسه برئاسة بتسلئيل سموتريتش، بالإضافة إلى "عوتسما يهوديت" و"نوعم".
وخلفت اتفاقات ائتلافية
بين حزب الليكود بقيادة نتنياهو وأحزاب بينها "عوتسما يهوديت" بقيادة المتطرف إيتمار بن غفير، و"الصهيونية الدينية" بقيادة بتسلئيل سموتريش و"نوعم" بقيادة آفي ماعوز مخاوف في إسرائيل والعالم.
وبحسب مراقبين وسياسيين في إسرائيل بينهم رئيسة حزب "ميرتس" اليساري زهافا غلؤون، فإن "حكومة نتنياهو التي يتم تشكيلها ستكون أكثر حكومة يمينية ودينية وعنصرية منذ قيام الدولة".