https://sputnikarabic.ae/20221209/نيبينزيا-ارتفاع-حجم-تهريب-الأسلحة-المرسلة-إلى-أوكرانيا-لدول-ثالثة-1071038526.html
نيبينزيا: ارتفاع حجم تهريب الأسلحة المرسلة إلى أوكرانيا لدول ثالثة
نيبينزيا: ارتفاع حجم تهريب الأسلحة المرسلة إلى أوكرانيا لدول ثالثة
أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم السبت، أن حجم تهريب المرسلة إلى أوكرانيا إلى دول ثالثة آخذ في الازدياد. 09.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-09T23:35+0000
2022-12-09T23:35+0000
2022-12-09T23:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال نيبينزيا، "ارتفاع حجم تهريب الأسلحة المرسلة إلى أوكرانيا إلى دول ثالثة".وأضاف نيبينزيا بشأن الإمدادات العسكرية المزعومة من إيران إلى روسيا، "المجمع الصناعي العسكري الروسي قادر على التعامل مع أي مهام، ولسنا بحاجة إلى مساعدة أحد".هذا، تواصل الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، تقديم مساعدات مالية وعسكرية ضخمة إلى أوكرانيا، وذلك منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة، في 24 فبراير/شباط الماضي.وأعلن المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، الجمعة، عن تقديم بلاده لحزمة "مساعدات دفاعية" لأوكرانيا بقيمة 275 مليون دولار.وأكدت الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح. فيما أشار السكرتير الصحفي للرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف إلى أن ضخ أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.
https://sputnikarabic.ae/20221209/القوات-الأوكرانية-تقصف-دونيتسك-بالمدفعية-155-ملم-1071038397.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا, أخبار أوكرانيا
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا, أخبار أوكرانيا
نيبينزيا: ارتفاع حجم تهريب الأسلحة المرسلة إلى أوكرانيا لدول ثالثة
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أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم السبت، أن حجم تهريب المرسلة إلى أوكرانيا إلى دول ثالثة آخذ في الازدياد.
موسكو - سبوتنيك. وقال نيبينزيا، "ارتفاع حجم تهريب الأسلحة المرسلة إلى أوكرانيا
إلى دول ثالثة".
وأشار نيبينزيا إلى أن لدى موسكو معلومات تؤكد تقديم القوات الأوكرانية بيانات من الأقمار الصناعية الأمريكية لقصف المطارات الروسية.
وأضاف نيبينزيا بشأن الإمدادات العسكرية المزعومة من إيران إلى روسيا، "المجمع الصناعي العسكري الروسي قادر على التعامل مع أي مهام، ولسنا بحاجة إلى مساعدة أحد".
هذا، تواصل الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، تقديم مساعدات مالية وعسكرية ضخمة إلى أوكرانيا، وذلك منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة، في 24 فبراير/شباط الماضي.
وأعلن المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، الجمعة، عن تقديم بلاده لحزمة "مساعدات دفاعية" لأوكرانيا بقيمة 275 مليون دولار.
وأكدت الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح. فيما أشار السكرتير الصحفي للرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف إلى أن ضخ أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.