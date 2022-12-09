عربي
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221209/نيبينزيا-ارتفاع-حجم-تهريب-الأسلحة-المرسلة-إلى-أوكرانيا-لدول-ثالثة-1071038526.html
نيبينزيا: ارتفاع حجم تهريب الأسلحة المرسلة إلى أوكرانيا لدول ثالثة
نيبينزيا: ارتفاع حجم تهريب الأسلحة المرسلة إلى أوكرانيا لدول ثالثة
أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم السبت، أن حجم تهريب المرسلة إلى أوكرانيا إلى دول ثالثة آخذ في الازدياد. 09.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-09T23:35+0000
2022-12-09T23:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104452/31/1044523182_0:124:2832:1717_1920x0_80_0_0_a373f4f60f656b62c305130fdc1c7585.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال نيبينزيا، "ارتفاع حجم تهريب الأسلحة المرسلة إلى أوكرانيا إلى دول ثالثة".وأضاف نيبينزيا بشأن الإمدادات العسكرية المزعومة من إيران إلى روسيا، "المجمع الصناعي العسكري الروسي قادر على التعامل مع أي مهام، ولسنا بحاجة إلى مساعدة أحد".هذا، تواصل الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، تقديم مساعدات مالية وعسكرية ضخمة إلى أوكرانيا، وذلك منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة، في 24 فبراير/شباط الماضي.وأعلن المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، الجمعة، عن تقديم بلاده لحزمة "مساعدات دفاعية" لأوكرانيا بقيمة 275 مليون دولار.وأكدت الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح. فيما أشار السكرتير الصحفي للرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف إلى أن ضخ أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.
https://sputnikarabic.ae/20221209/القوات-الأوكرانية-تقصف-دونيتسك-بالمدفعية-155-ملم-1071038397.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104452/31/1044523182_394:0:2751:1768_1920x0_80_0_0_e60ac9ea91cf7e1b8f15425145e42a41.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا, أخبار أوكرانيا
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا, أخبار أوكرانيا

نيبينزيا: ارتفاع حجم تهريب الأسلحة المرسلة إلى أوكرانيا لدول ثالثة

23:35 GMT 09.12.2022
© Sputnik . Нэнси Сисель / الانتقال إلى بنك الصورسفير روسيا في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة
سفير روسيا في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2022
© Sputnik . Нэнси Сисель
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم السبت، أن حجم تهريب المرسلة إلى أوكرانيا إلى دول ثالثة آخذ في الازدياد.
موسكو - سبوتنيك. وقال نيبينزيا، "ارتفاع حجم تهريب الأسلحة المرسلة إلى أوكرانيا إلى دول ثالثة".
وأشار نيبينزيا إلى أن لدى موسكو معلومات تؤكد تقديم القوات الأوكرانية بيانات من الأقمار الصناعية الأمريكية لقصف المطارات الروسية.
وأضاف نيبينزيا بشأن الإمدادات العسكرية المزعومة من إيران إلى روسيا، "المجمع الصناعي العسكري الروسي قادر على التعامل مع أي مهام، ولسنا بحاجة إلى مساعدة أحد".
هذا، تواصل الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، تقديم مساعدات مالية وعسكرية ضخمة إلى أوكرانيا، وذلك منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة، في 24 فبراير/شباط الماضي.
نتائج القصف الليلي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك بالمدفعية 155 ملم
23:09 GMT
وأعلن المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، الجمعة، عن تقديم بلاده لحزمة "مساعدات دفاعية" لأوكرانيا بقيمة 275 مليون دولار.
وأكدت الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح. فيما أشار السكرتير الصحفي للرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف إلى أن ضخ أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصهأمس, 13:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала