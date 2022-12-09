https://sputnikarabic.ae/20221209/وزير-الصحة-الليبي-يعلن-استقالته-بعد-تبرئته-ويصف-حكومة-الدبيبة-بـالمنتهية-1071014435.html
وزير الصحة الليبي يعلن استقالته بعد "تبرئته" ويصف حكومة الدبيبة بـ"المنتهية"
وزير الصحة الليبي يعلن استقالته بعد "تبرئته" ويصف حكومة الدبيبة بـ"المنتهية"
أعلن وزير الصحة في حكومة الوحدة الوطنية، علي الزناتي، استقالته رسميا وبشكل نهائي من منصبه، بعد تبرئته من تُهمٍ نسبت إليه في قضية فساد مالي. 09.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-09T10:05+0000
2022-12-09T10:05+0000
2022-12-09T10:05+0000
العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم
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بنغازي – سبوتنيك . وقال الزناتي، في بيان متلفز: "أعلن استقالتي بشكل نهائي (...) بعد المحنة الكبيرة التي مررت بها شخصيا نتيجة اتهامي بتهم غير صحيحة، استطاع القضاء الليبي النزيه تبرئتي منها ولله الحمد".وأضاف أنه اتخذ قراره نظرا لصعوبة استمراره كوزير للصحة في حكومة الوحدة الوطنية التي انتهت ولايتها وفقا لاتفاق جنيف السياسي وقرارات السلطات التشريعية، وحرصا مني على مبدأ التداول السلمي للسلطة وعدم التشبث بها ولأن الوظيفة العمومية هي عبارة عن تكليف وليس تشريف، على حد تعبيره.في يناير/كانون الثاني الماضي، أمرت النيابة العامة بحبس علي الزناتي وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية ووكيل وزارة الصحة، احتياطيا على ذمة التحقيق في قضية مخالفات مالية توصل إليها موظفو ديوان المحاسبة في خصوص تنفيذ ميزانية التنمية المخصصة لقطاع الصحة.وأعلنت السلطات القضائية الليبية، منذ أيام إطلاق سراح وزير الصحة الليبية على الزناتي والإفراج عنه وتبرئته من القضايا المنسوبة له وفقاً لوسائل إعلام ليبية، وبعد خروج الزناتي من السجن، التقى مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، في مكتبه لرئاسة الوزراء بالعاصمة طرابلس.
https://sputnikarabic.ae/20220126/النائب-العام-الليبي-يصدر-أمرا-بحبس-وزير-الصحة-ونائبه-احتياطيا-على-خلفية-تورطهما-في-قضايا-فساد-1057196696.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم
وزير الصحة الليبي يعلن استقالته بعد "تبرئته" ويصف حكومة الدبيبة بـ"المنتهية"
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أعلن وزير الصحة في حكومة الوحدة الوطنية، علي الزناتي، استقالته رسميا وبشكل نهائي من منصبه، بعد تبرئته من تُهمٍ نسبت إليه في قضية فساد مالي.
بنغازي – سبوتنيك . وقال الزناتي، في بيان متلفز: "أعلن استقالتي بشكل نهائي (...) بعد المحنة الكبيرة التي مررت بها شخصيا نتيجة اتهامي بتهم غير صحيحة، استطاع القضاء الليبي النزيه تبرئتي منها ولله الحمد".
وأضاف أنه اتخذ قراره نظرا لصعوبة استمراره كوزير للصحة في حكومة الوحدة الوطنية التي انتهت ولايتها وفقا لاتفاق جنيف السياسي وقرارات السلطات التشريعية، وحرصا مني على مبدأ التداول السلمي للسلطة وعدم التشبث بها ولأن الوظيفة العمومية هي عبارة عن تكليف وليس تشريف، على حد تعبيره.
في يناير/كانون الثاني الماضي، أمرت النيابة العامة بحبس علي الزناتي وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية ووكيل وزارة الصحة، احتياطيا على ذمة التحقيق في قضية مخالفات مالية توصل إليها موظفو ديوان المحاسبة في خصوص تنفيذ ميزانية التنمية المخصصة لقطاع الصحة.
وأعلنت السلطات القضائية الليبية، منذ أيام إطلاق سراح وزير الصحة الليبية على الزناتي والإفراج عنه وتبرئته من القضايا المنسوبة له وفقاً لوسائل إعلام ليبية، وبعد خروج الزناتي من السجن، التقى مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، في مكتبه لرئاسة الوزراء بالعاصمة طرابلس.