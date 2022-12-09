https://sputnikarabic.ae/20221209/5-تمارين-يومية-لتحسين-القدرة-على-التحمل-العضلي-مع-تقدمك-في-العمر-1071007779.html

5 تمارين بسيطة وهامة جدا لزيادة قدرة العضلات مع التقدم في العمر... فيديو

5 تمارين بسيطة وهامة جدا لزيادة قدرة العضلات مع التقدم في العمر... فيديو

مع تقدم الإنسان في العمر، من الطبيعي أن يعاني من صرير المفاصل، وتيبس العضلات والآلام. ومع ذلك، فإن إهمال الحفاظ على التحمل العضلي - قدرة عضلاتك على أداء تقلصات... 09.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-09T08:15+0000

2022-12-09T08:15+0000

2022-12-09T08:56+0000

مجتمع

المفاصل

تمارين رياضية

تنفس

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ووفقا لموقع "إيت ذيس نوت ذات" الطبي، يمكن أن تساعد تمارين التحمل العضلي في إصلاح الوضع السيئ وتحسين الاستقرار والحفاظ على قدرتك على القيام بالأنشطة اليومية، وذلك من خلال ممارسة خمسة من أفضل التمارين لتحسين القدرة على التحمل العضلي مع تقدمك في العمر.1- تمرين مفصل الوركيعتبر تمرين مفصل الورك من الحركات الممتازة لتعزيز القدرة على التحمل العضلي، حيث تقوم بتحويل وزنك إلى كعبيك وتدفع الوركين للخلف مقابل الحائط بينما تتأرجح للأمام عند الوركين. (يمكنك أيضًا أداء هذا التمرين باستخدام أحزمة التعليق).وقالت مارغي يونغ، مدربة شخصية معتمدة من أبطال "Life Time ARORA":سيزيد مفصل الورك من نطاق حركتك ويسمح لك بأداء الأنشطة اليومية بسهولة. لذلك، في المرة المقبلة التي تنحني فيها لالتقاط سلة الغسيل، استخدم شكل مفصل الورك لحفظ أسفل ظهرك.2- تمرين القرفصاء بوزن الجسمتمرين بسيط يمكن القيام به في أي وقت وفي أي مكان هو تمرين القرفصاء بوزن الجسم. 3- تمرين بلانك البسيطيعتبر تمرين بلانك من أهم التمارين لشد المعدة وعضلات الظهر بشكل عام، وهو تمرين أكثر من رائع لزيادة تحمل العضلات بشكل عام على امتدام العمود الفقري.4- تمارين "ستيب آب" يعد الحفاظ على التحكم والتوازن أثناء الحركة أمرًا ضروريًا لزيادة القدرة على التحمل العضلي مع تقدمك في العمر. وتُعد تمارين التوازن طريقة ممتازة للمساعدة في الحفاظ على قوة الجزء السفلي من الجسم وتوازنه نظرًا لأن وزن جسمك ينتقل باستمرار من ساق إلى أخرى أثناء الحركة.5- تمارين التنفسالتنفس الجيد يمكن أن يعزز قدرتك على التحمل العضلي، وتقول يونغ: "التنفس هو تمرين يتطلب عضلات، ومعظمنا يقوم به بشكل غير صحيح". وتابعت الخبيرة: "الحجاب الحاجز هو عضلة مسؤولة عن 75 في المئة من التنفس. ستخلق بشكل طبيعي تأثير فراغ للشهيق التالي أثناء تنشيط عضلات البطن عن طريق التركيز أكثر على الزفير من خلال جسدك". بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يعزز التنفس التركيز أثناء تزويد الدم بالأكسجين، مما يساعد على تقليل التوتر وإحداث تأثير مهدئ - وهو أمر نحتاج إليه جميعا في حياتنا اليومية.

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مجتمع, المفاصل, تمارين رياضية, تنفس