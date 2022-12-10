https://sputnikarabic.ae/20221210/أردوغان-في-انتخابات-2023-سأطلب-دعم-الشعب-للمرة-الأخيرة-1071060309.html
أردوغان: في انتخابات 2023 سأطلب دعم الشعب "للمرة الأخيرة"
أردوغان: في انتخابات 2023 سأطلب دعم الشعب "للمرة الأخيرة"
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، مساء اليوم السبت، إن انتخابات العام المقبل ستكون آخر مرة "يطلب فيها الدعم" وبعد ذلك سينقل الراية إلى الأجيال الشابة. 10.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-10T17:04+0000
2022-12-10T17:04+0000
2022-12-10T17:04+0000
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رجب طيب أردوغان
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وألمح أردوغان الذي قاد البلاد لما يقرب من 20 عاما، أولاً كرئيس للوزراء ثم كرئيس للدولة، إلى أنه سيرشح نفسه لرئاسة الجمهورية للمرة الأخيرة في الانتخابات التي ستجرى العام المقبل.وفي كلمة ألقاها في مدينة سامسون شمالي البلاد، التي نقلتها وسائل الإعلام التركية، قال الرئيس التركي إنه بعد ذلك "سينقل الراية إلى الشباب".قال أردوغان: "سنطلق (مشروع) "القرن التركي" في عام 2023 بالدعم الذي نطلبه من جمهورنا للمرة الأخيرة"، في إشارة إلى أنه إذا فاز في الانتخابات التي ستجرى في يونيو/ حزيران 2023، فستكون هذه الانتخابات الأخيرة التي ينافس فيها. وأضاف "سننقل هذه الراية المقدسة لشبابنا".وبهذا التصريح، أشار أردوغان إلى أنه سيضع نهاية لحياته السياسية في عام 2028، بعد ولاية مدتها 5 سنوات، إذا خرج منتصرا في انتخابات 2023.في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قال أردوغان إنه يهدف إلى صياغة دستور جديد يكون "ديمقراطيا وبسيطا ومليئا بالرؤية".وفقًا للمعلقين، يهدف الدستور الجديد إلى تغيير القيود الحالية الموجودة، التي تنص على أنه يمكن انتخاب الرئيس مرتين على الأكثر لمدة خمس سنوات.بموجب النظام الرئاسي الجديد في تركيا، يتم تقييد الرؤساء بفترتين كاملتين في مناصبهم.
https://sputnikarabic.ae/20221210/الرئيس-التركي-سنواصل-رفع-صوتنا-ضد-الظلم-والاضطهاد-في-العالم-1071058342.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, أخبار العالم الآن
أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, أخبار العالم الآن
أردوغان: في انتخابات 2023 سأطلب دعم الشعب "للمرة الأخيرة"
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، مساء اليوم السبت، إن انتخابات العام المقبل ستكون آخر مرة "يطلب فيها الدعم" وبعد ذلك سينقل الراية إلى الأجيال الشابة.
وألمح أردوغان الذي قاد البلاد لما يقرب من 20 عاما، أولاً كرئيس للوزراء ثم كرئيس للدولة، إلى أنه سيرشح نفسه لرئاسة الجمهورية للمرة الأخيرة في الانتخابات التي ستجرى العام المقبل.
وفي كلمة ألقاها في مدينة سامسون شمالي البلاد، التي نقلتها وسائل الإعلام التركية
، قال الرئيس التركي إنه بعد ذلك "سينقل الراية إلى الشباب".
قال أردوغان
: "سنطلق (مشروع) "القرن التركي" في عام 2023 بالدعم الذي نطلبه من جمهورنا للمرة الأخيرة"، في إشارة إلى أنه إذا فاز في الانتخابات التي ستجرى في يونيو/ حزيران 2023، فستكون هذه الانتخابات الأخيرة التي ينافس فيها. وأضاف "سننقل هذه الراية المقدسة لشبابنا".
وبهذا التصريح، أشار أردوغان إلى أنه سيضع نهاية لحياته السياسية في عام 2028، بعد ولاية مدتها 5 سنوات، إذا خرج منتصرا في انتخابات 2023.
في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قال أردوغان إنه يهدف إلى صياغة دستور جديد يكون "ديمقراطيا وبسيطا ومليئا بالرؤية".
وفقًا للمعلقين، يهدف الدستور الجديد
إلى تغيير القيود الحالية الموجودة، التي تنص على أنه يمكن انتخاب الرئيس مرتين على الأكثر لمدة خمس سنوات.
بموجب النظام الرئاسي الجديد في تركيا، يتم تقييد الرؤساء بفترتين كاملتين في مناصبهم.