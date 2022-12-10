https://sputnikarabic.ae/20221210/ألمانيا-تعلن-انتهاء-أزمة-احتجاز-الرهائن-داخل-مركز-للتسوق-في-مدينة-دريسدن-1071050106.html
ألمانيا تعلن انتهاء أزمة احتجاز الرهائن داخل مركز للتسوق في مدينة دريسدن
ألمانيا تعلن انتهاء أزمة احتجاز الرهائن داخل مركز للتسوق في مدينة دريسدن
أعلنت الشرطة الألمانية، انتهاء أزمة احتجاز الرهائن في مركز للتسوق في مدينة دريسدن شرقي البلاد، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. 10.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-10T12:48+0000
2022-12-10T12:48+0000
2022-12-10T12:48+0000
أخبار ألمانيا
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101931/12/1019311272_0:285:5464:3359_1920x0_80_0_0_224230042d84c28aeeb58da9378f649c.jpg
وقالت الشرطة عبر "تويتر": "انتهت أزمة احتجاز الرهائن في دريسدن"، مضيفة أنها توفر الحماية لشخصين بدا أنهما لم يصابا بأذى.وكانت الشرطة الألمانية قد أعلنت إخلاء مركز للتسوق والمناطق المحيطة به، بعد اشتباهها في احتجاز رهائن.وأضافت الشرطة في بيان نشرته على موقعها على الإنترنت، أن "إدارة شرطة دريسدن تنفذ حالياً عملية في وسط مدينة دريسدن على خلفية الاشتباه في احتجاز رهائن".وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن مسلحاً قتل امرأة ثم اقتحم محطة إذاعة محلية وأطلق عدة طلقات، قبل أن يفر إلى مركز تجاري حيث احتجز عدداً من الرهائن.ولم تؤكد الشرطة هذه التفاصيل، لكنها حثت المواطنين على تجنب وسط المدينة. وقالت إن سوق شتريتزلماركت لمستلزمات عيد الميلاد سيظل مغلقا في هذا التوقيت.
https://sputnikarabic.ae/20221210/الشرطة-الألمانية-تتعامل-مع-احتجاز-رهائن-داخل-مركز-تجاري-شرقي-البلاد-ومقتل-شخص-في-موقع-الحادث-1071046258.html
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101931/12/1019311272_304:0:5161:3643_1920x0_80_0_0_a0f5a2597c2944ef6da7ee27ab40ec08.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ألمانيا, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار ألمانيا, العالم, أخبار العالم الآن
ألمانيا تعلن انتهاء أزمة احتجاز الرهائن داخل مركز للتسوق في مدينة دريسدن
تابعنا عبر
أعلنت الشرطة الألمانية، انتهاء أزمة احتجاز الرهائن في مركز للتسوق في مدينة دريسدن شرقي البلاد، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
وقالت الشرطة عبر "تويتر": "انتهت أزمة احتجاز الرهائن في دريسدن"، مضيفة أنها توفر الحماية لشخصين بدا أنهما لم يصابا بأذى.
وكانت الشرطة الألمانية
قد أعلنت إخلاء مركز للتسوق والمناطق المحيطة به، بعد اشتباهها في احتجاز رهائن.
وأضافت الشرطة في بيان نشرته على موقعها على الإنترنت، أن "إدارة شرطة دريسدن تنفذ حالياً عملية في وسط مدينة دريسدن على خلفية الاشتباه في احتجاز رهائن".
وذكرت
صحيفة "بيلد" الألمانية، أن مسلحاً قتل امرأة ثم اقتحم محطة إذاعة محلية وأطلق عدة طلقات، قبل أن يفر إلى مركز تجاري حيث احتجز عدداً من الرهائن.
ولم تؤكد الشرطة هذه التفاصيل، لكنها حثت المواطنين على تجنب وسط المدينة. وقالت إن سوق شتريتزلماركت لمستلزمات عيد الميلاد سيظل مغلقا في هذا التوقيت.