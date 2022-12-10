https://sputnikarabic.ae/20221210/أمين-عام-أوبك-أوبك-تلعب-دورا-مهما-في-استقرار-السوق-1071065788.html

أمين عام "أوبك": "أوبك+" تلعب دورا مهما في استقرار السوق

أمين عام "أوبك": "أوبك+" تلعب دورا مهما في استقرار السوق

قال هيثم الغيص، الأمين العام لمنظمة "أوبك"، اليوم السبت، إن تحالف "أوبك+" يلعب دورا مهما في دعم استقرار السوق. 10.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-10T20:23+0000

2022-12-10T20:23+0000

2022-12-10T20:28+0000

أخبار العالم الآن

روسيا

أوبك

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/05/1068645340_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_29cda8c0c682bf38240ebc096b302745.jpg

ونقلت قناة "العربية"، مساء اليوم السبت، عن هيثم الغيص، في بيان بمناسبة الذكرى السادسة لتشكيل المنظمة "أنه مع كل هذه السنوات لا تزال هذه المجموعة مستمرة في لعب دور فعال في دعم استقرار السوق".ولفت إلى أهمية الاستقرار في تحقيق النمو والتنمية وجذب الاستثمارات اللازمة لضمان أمن الطاقة.يذكر أن آخر اجتماع لتحالف "أوبك+" الذي يضم أعضاء منظمة أوبك وآخرين من خارجها على رأسهم روسيا، قد عقد في الرابع من ديسمبر/كانون الأول الجاري.ويشار إلى أن اليوم السبت يصادف اليوم الذكرى السنوية السادسة لإعلان التعاون التاريخي بين الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وحلفائها الدول غير الأعضاء "أوبك +" ، حيث تم توقيعه في العام 2016 بالنمسا.وفي الخامس من الشهر الجاري، أوصت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لتحالف الدول المنتجة للنفط وشركاؤها "أوبك+"، بتمديد العمل بسياسة إنتاج النفط الحالية، وذلك بمواصلة خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميًا. وصرح مصدر في أحد الوفود لـ"سبوتنيك" بأن "التوصية هي الإبقاء على الاتفاق الحالي".ويأتي هذا القرار في أعقاب إعلان مجموعة السبع وأستراليا اتفاقهما على تحديد سقف لسعر النفط الروسي يبلغ 60 دولاراً للبرميل، وذلك عقب اتفاق مماثل توصل إليه الاتحاد الأوروبي.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد كرر سابقا في تعليقاته على فكرة قيام الغرب بتقييد أسعار موارد الطاقة الروسية، بأن روسيا لن تورد أي شيء للخارج إذا كان هذا يتعارض مع مصالحها.وقال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، بهذا الصدد، إن روسيا ستعمل فقط بشروط السوق ولن تزود البلدان التي ستضع سقفاً سعريا، لا عند 60 دولاراً للبرميل ولا بأي سعر آخر.وكان تحالف "أوبك+" قرر، مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي، خفض الإنتاج النفطي بمقدار مليوني برميل يوميًا؛ ما اعتبرته واشنطن "قرارا قصير النظر، ويمثل انحيازا لروسيا"، حيث تسعى دول الغرب للتأثير سلبا على مبيعات روسيا من النفط والغاز منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية.

https://sputnikarabic.ae/20221205/الكرملين-موسكو-تعد-ردا-على-فرض-سقف-لسعر-النفط-الروسي-وهذا-لن-يؤثر-على-العملية-العسكرية-1070862784.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار العالم الآن, روسيا, أوبك