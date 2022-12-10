https://sputnikarabic.ae/20221210/إريكسون-وآبل-ينهيان-خلافهما-لسنوات-بعقد-صفقة-جديدة-ستجلب-أفضل-التقنيات-إلى-العالم-1071045214.html
"إريكسون" و"آبل" ينهيان خلافهما لسنوات بعقد صفقة جديدة "ستجلب أفضل التقنيات إلى العالم"
"إريكسون" و"آبل" ينهيان خلافهما لسنوات بعقد صفقة جديدة "ستجلب أفضل التقنيات إلى العالم"
توصلت شركتا "آبل" الأمريكية و"إريكسون" السويدية إلى اتفاقية ترخيص، من شأنها أن تضع حدا لمعركة قانونية اشتعلت بينهما منذ 7 سنوات. 10.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-10T10:53+0000
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شركة آبل
مجتمع
منوعات
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وتتضمن الصفقة الجديدة "ترخيصا مشتركا يتعلق بالتقنيات الأساسية الخلوية القياسية الحاصلة على براءة اختراع، وتمنح بعض حقوق براءات الاختراع الأخرى"، وفقا لبيان رسمي على موقع "إريكسون".وستنهي التسوية التي أعلنت، أمس الجمعة، "جميع النزاعات القانونية المستمرة المتعلقة ببراءات الاختراع" بين "إريكسون" و"آبل"، كما تقول الشركتان.من ناحيتها، قالت رئيسة الملكية الفكرية في "إريكسون"، كريستينا بيترسون، في تصريحات لموقع "إنغادجيت" إن "وقف إطلاق النار مع "آبل" سيسمح للشركتين "بالتركيز على جلب أفضل التقنيات" إلى العالم.وأشارت إلى أن صفقة الترخيص الجديدة "ستساعد في زيادة عائدات الترخيص للربع الرابع من 2022، إلى ما يعادل 532 مليون دولار أو أكثر".وكانت "آبل" و"إريكسون" أقامتا دعوى قضائية ضد بعضهما البعض لأول مرة في عام 2015، واتهمت كل منهما الأخرى بانتهاكات مختلفة لبراءات الاختراع، وخلافات الترخيص فيما يتعلق بتقنيات الجيل الثاني والثالث والرابع.وبينما تمت تسوية الدعاوى القضائية الأولية، فقد استؤنفت المعركة بين الشركتان في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، والتي تمحورت هذه المرة حول ترخيص براءات الاختراع المتعلقة بتقنية "الجيل الخامس".ورفعت الشركتان دعاوى قضائية ضد بعضهما البعض لانتهاك براءات الاختراع، والتي وصلت إلى سعي "إريكسون" لفرض حظر على واردات "آيفون"، فيما اتهمت شركة "آبل" نظيرتها إريكسون بـ"تكتيكات الذراع القوية"، في مفاوضات ترخيص تكنولوجيا الاتصالات الحاصلة على براءة اختراع.
https://sputnikarabic.ae/20211113/براءات-اختراع-مسربة-تثير--تساؤلات-هل-تعمل-أبل-على-صنع-طائرات-مسيرة؟-1050694657.html
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شركة آبل, مجتمع, منوعات
"إريكسون" و"آبل" ينهيان خلافهما لسنوات بعقد صفقة جديدة "ستجلب أفضل التقنيات إلى العالم"
10:53 GMT 10.12.2022 (تم التحديث: 10:55 GMT 10.12.2022) تابعنا عبر
توصلت شركتا "آبل" الأمريكية و"إريكسون" السويدية إلى اتفاقية ترخيص، من شأنها أن تضع حدا لمعركة قانونية اشتعلت بينهما منذ 7 سنوات.
وتتضمن الصفقة الجديدة "ترخيصا مشتركا يتعلق بالتقنيات الأساسية الخلوية القياسية الحاصلة على براءة اختراع، وتمنح بعض حقوق براءات الاختراع الأخرى"، وفقا لبيان رسمي على موقع
"إريكسون".
وستنهي التسوية التي أعلنت، أمس الجمعة، "جميع النزاعات القانونية المستمرة المتعلقة ببراءات الاختراع" بين "إريكسون" و"آبل"، كما تقول الشركتان.
من ناحيتها، قالت رئيسة الملكية الفكرية في "إريكسون"، كريستينا بيترسون، في تصريحات لموقع
"إنغادجيت" إن "وقف إطلاق النار مع "آبل" سيسمح للشركتين "بالتركيز على جلب أفضل التقنيات" إلى العالم.
وأشارت إلى أن صفقة الترخيص الجديدة "ستساعد في زيادة عائدات الترخيص للربع الرابع من 2022، إلى ما يعادل 532 مليون دولار أو أكثر".
13 نوفمبر 2021, 13:10 GMT
وكانت "آبل" و"إريكسون" أقامتا دعوى قضائية ضد بعضهما البعض لأول مرة في عام 2015، واتهمت كل منهما الأخرى بانتهاكات مختلفة لبراءات الاختراع، وخلافات الترخيص فيما يتعلق بتقنيات الجيل الثاني والثالث والرابع.
وبينما تمت تسوية الدعاوى القضائية الأولية، فقد استؤنفت المعركة بين الشركتان في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، والتي تمحورت هذه المرة حول ترخيص براءات الاختراع المتعلقة بتقنية "الجيل الخامس".
ورفعت الشركتان دعاوى قضائية ضد بعضهما البعض لانتهاك براءات الاختراع، والتي وصلت إلى سعي "إريكسون" لفرض حظر على واردات "آيفون"، فيما اتهمت شركة "آبل" نظيرتها إريكسون بـ"تكتيكات الذراع القوية"، في مفاوضات ترخيص تكنولوجيا الاتصالات الحاصلة على براءة اختراع.