https://sputnikarabic.ae/20221210/إصابة-الرئيس-الإيطالي-بفيروس-كورونا-1071066557.html

إصابة الرئيس الإيطالي بفيروس كورونا

إصابة الرئيس الإيطالي بفيروس كورونا

أصيب الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، البالغ من العمر 81 عاما، بفيروس كورونا المستجد. 10.12.2022, سبوتنيك عربي

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إيطاليا

فيروس كورونا

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وذكرت صحيفة "لا ريبوبليكا" اليوم السبت، أن الفحوص أثبتت إصابته بالفيروس لكنه يشعر بأعراض خفيفة منها حمى خفيفة ويواصل أداء واجباته في عزلة ذاتية.وذكر مكتب الرئيس أن ماتاريلا ألغى جميع مواعيده التي كانت مقررة خلال الأيام المقبلة، لكنه سيواصل مهامه الأخرى من العزل بمسكنه في قصر "كويرينالي" في العاصمة روما.وكان الرئيس الإيطالي قد حصل اللقاح الواقي من فيروس كورونا في معهد سبالانزاني في روما.ويوم الأربعاء الماضي، حضر ماتاريلا ليلة افتتاح الموسم الجديد في "دار أوبرا لا سكالا" بمدينة ميلانو، إلى جانب رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

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إيطاليا, فيروس كورونا