https://sputnikarabic.ae/20221210/إصابة-الرئيس-الإيطالي-بفيروس-كورونا-1071066557.html
إصابة الرئيس الإيطالي بفيروس كورونا
إصابة الرئيس الإيطالي بفيروس كورونا
أصيب الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، البالغ من العمر 81 عاما، بفيروس كورونا المستجد. 10.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-10T20:54+0000
2022-12-10T20:54+0000
2022-12-10T20:55+0000
إيطاليا
فيروس كورونا
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وذكرت صحيفة "لا ريبوبليكا" اليوم السبت، أن الفحوص أثبتت إصابته بالفيروس لكنه يشعر بأعراض خفيفة منها حمى خفيفة ويواصل أداء واجباته في عزلة ذاتية.وذكر مكتب الرئيس أن ماتاريلا ألغى جميع مواعيده التي كانت مقررة خلال الأيام المقبلة، لكنه سيواصل مهامه الأخرى من العزل بمسكنه في قصر "كويرينالي" في العاصمة روما.وكان الرئيس الإيطالي قد حصل اللقاح الواقي من فيروس كورونا في معهد سبالانزاني في روما.ويوم الأربعاء الماضي، حضر ماتاريلا ليلة افتتاح الموسم الجديد في "دار أوبرا لا سكالا" بمدينة ميلانو، إلى جانب رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
https://sputnikarabic.ae/20221105/رئيسة-وزراء-إيطاليا-تؤكد-أنه-لن-يكون-هناك-مشاكل-في-توريد-الأسلحة-الإيطالية-إلى-أوكرانيا-1069844717.html
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إيطاليا, فيروس كورونا
إصابة الرئيس الإيطالي بفيروس كورونا
20:54 GMT 10.12.2022 (تم التحديث: 20:55 GMT 10.12.2022) تابعنا عبر
أصيب الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، البالغ من العمر 81 عاما، بفيروس كورونا المستجد.
وذكرت صحيفة "لا ريبوبليكا"
اليوم السبت، أن الفحوص أثبتت إصابته بالفيروس لكنه يشعر بأعراض خفيفة منها حمى خفيفة ويواصل أداء واجباته في عزلة ذاتية.
وذكر مكتب الرئيس أن ماتاريلا ألغى جميع مواعيده التي كانت مقررة خلال الأيام المقبلة، لكنه سيواصل مهامه الأخرى من العزل بمسكنه في قصر "كويرينالي" في العاصمة روما.
وكان الرئيس الإيطالي
قد حصل اللقاح الواقي من فيروس كورونا في معهد سبالانزاني في روما.
ويوم الأربعاء الماضي، حضر ماتاريلا ليلة افتتاح الموسم الجديد في "دار أوبرا لا سكالا" بمدينة ميلانو، إلى جانب رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.