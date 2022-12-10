عربي
https://sputnikarabic.ae/20221210/إصابة-الرئيس-الإيطالي-بفيروس-كورونا-1071066557.html
إصابة الرئيس الإيطالي بفيروس كورونا
إصابة الرئيس الإيطالي بفيروس كورونا
أصيب الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، البالغ من العمر 81 عاما، بفيروس كورونا المستجد. 10.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-10T20:54+0000
2022-12-10T20:55+0000
إيطاليا
فيروس كورونا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/15/1065371491_0:0:2379:1338_1920x0_80_0_0_ce48543365f1062be6e6898fc5893d2c.jpg
وذكرت صحيفة "لا ريبوبليكا" اليوم السبت، أن الفحوص أثبتت إصابته بالفيروس لكنه يشعر بأعراض خفيفة منها حمى خفيفة ويواصل أداء واجباته في عزلة ذاتية.وذكر مكتب الرئيس أن ماتاريلا ألغى جميع مواعيده التي كانت مقررة خلال الأيام المقبلة، لكنه سيواصل مهامه الأخرى من العزل بمسكنه في قصر "كويرينالي" في العاصمة روما.وكان الرئيس الإيطالي قد حصل اللقاح الواقي من فيروس كورونا في معهد سبالانزاني في روما.ويوم الأربعاء الماضي، حضر ماتاريلا ليلة افتتاح الموسم الجديد في "دار أوبرا لا سكالا" بمدينة ميلانو، إلى جانب رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
https://sputnikarabic.ae/20221105/رئيسة-وزراء-إيطاليا-تؤكد-أنه-لن-يكون-هناك-مشاكل-في-توريد-الأسلحة-الإيطالية-إلى-أوكرانيا-1069844717.html
إيطاليا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/15/1065371491_110:0:2241:1598_1920x0_80_0_0_d71eff18e083e00f28d33ba4ffd5606c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إيطاليا, فيروس كورونا
إيطاليا, فيروس كورونا

إصابة الرئيس الإيطالي بفيروس كورونا

20:54 GMT 10.12.2022 (تم التحديث: 20:55 GMT 10.12.2022)
© Sputnikالرئيس الإيطالي يقبل استقالة رئيس الحكومة ماريو دراغي
الرئيس الإيطالي يقبل استقالة رئيس الحكومة ماريو دراغي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2022
© Sputnik
تابعنا عبرTelegram
أصيب الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، البالغ من العمر 81 عاما، بفيروس كورونا المستجد.
وذكرت صحيفة "لا ريبوبليكا" اليوم السبت، أن الفحوص أثبتت إصابته بالفيروس لكنه يشعر بأعراض خفيفة منها حمى خفيفة ويواصل أداء واجباته في عزلة ذاتية.
قصف مواقع الجيش الأوكراني بصواريخ باستيون وكاليبر - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رئيسة وزراء إيطاليا تؤكد أنه لن يكون هناك مشاكل في توريد الأسلحة الإيطالية إلى أوكرانيا
5 نوفمبر, 02:30 GMT
وذكر مكتب الرئيس أن ماتاريلا ألغى جميع مواعيده التي كانت مقررة خلال الأيام المقبلة، لكنه سيواصل مهامه الأخرى من العزل بمسكنه في قصر "كويرينالي" في العاصمة روما.
وكان الرئيس الإيطالي قد حصل اللقاح الواقي من فيروس كورونا في معهد سبالانزاني في روما.
ويوم الأربعاء الماضي، حضر ماتاريلا ليلة افتتاح الموسم الجديد في "دار أوبرا لا سكالا" بمدينة ميلانو، إلى جانب رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:09 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала