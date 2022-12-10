https://sputnikarabic.ae/20221210/إصدار-تحذيرات-من-الغارات-الجوية-في-4-مناطق-أوكرانية-1071044420.html

إصدار تحذيرات من الغارات الجوية في 4 مناطق أوكرانية

إصدار تحذيرات من الغارات الجوية في 4 مناطق أوكرانية

تم إصدار تحذيرات من الغارات الجوية في مناطق خاركوف وسومي وبولتافا ودنيبروبتروفسك الأوكرانية، وفقا لما أظهرته بيانات من خريطة التحذير من الغارات الجوية عبر... 10.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-10T10:46+0000

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العالم

أخبار أوكرانيا

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ووفقا للخريطة، تم إطلاق الإنذار في المناطق الأربع في وقت واحد تقريبا حوالي الساعة 09:00 بتوقيت غرينتش.وبدأت روسيا ضرب البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر/تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم على جسر القرم.يتم تنفيذ الضربات على الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية ومنشآت الاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا. ومنذ ذلك الحين، تصدر تحذيرات من الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد. بعد الضربات في 15 نوفمبر/تشرين الثاني، قال رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميغال، إن ما يقرب من نصف شبكة الطاقة في البلاد قد خرجت عن الخدمة.ويوم الأربعاء، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إنه من المستحيل في الوقت الحالي استعادة البنية التحتية للطاقة في البلاد بالكامل.

https://sputnikarabic.ae/20221202/الإعلان-عن-تحذيرات-من-الغارات-الجوية-في-منطقتين-من-أوكرانيا-1070750803.html

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