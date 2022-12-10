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https://sputnikarabic.ae/20221210/إصدار-تحذيرات-من-الغارات-الجوية-في-4-مناطق-أوكرانية-1071044420.html
إصدار تحذيرات من الغارات الجوية في 4 مناطق أوكرانية
إصدار تحذيرات من الغارات الجوية في 4 مناطق أوكرانية
تم إصدار تحذيرات من الغارات الجوية في مناطق خاركوف وسومي وبولتافا ودنيبروبتروفسك الأوكرانية، وفقا لما أظهرته بيانات من خريطة التحذير من الغارات الجوية عبر... 10.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-10T10:46+0000
2022-12-10T10:46+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
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ووفقا للخريطة، تم إطلاق الإنذار في المناطق الأربع في وقت واحد تقريبا حوالي الساعة 09:00 بتوقيت غرينتش.وبدأت روسيا ضرب البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر/تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم على جسر القرم.يتم تنفيذ الضربات على الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية ومنشآت الاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا. ومنذ ذلك الحين، تصدر تحذيرات من الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد. بعد الضربات في 15 نوفمبر/تشرين الثاني، قال رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميغال، إن ما يقرب من نصف شبكة الطاقة في البلاد قد خرجت عن الخدمة.ويوم الأربعاء، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إنه من المستحيل في الوقت الحالي استعادة البنية التحتية للطاقة في البلاد بالكامل.
https://sputnikarabic.ae/20221202/الإعلان-عن-تحذيرات-من-الغارات-الجوية-في-منطقتين-من-أوكرانيا-1070750803.html
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العالم, أخبار أوكرانيا
العالم, أخبار أوكرانيا

إصدار تحذيرات من الغارات الجوية في 4 مناطق أوكرانية

10:46 GMT 10.12.2022
© AP Photo / Efrem Lukatskyانفجارات في وسط كييف، أوكرانيا
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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تم إصدار تحذيرات من الغارات الجوية في مناطق خاركوف وسومي وبولتافا ودنيبروبتروفسك الأوكرانية، وفقا لما أظهرته بيانات من خريطة التحذير من الغارات الجوية عبر الإنترنت التابعة لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، اليوم السبت.
ووفقا للخريطة، تم إطلاق الإنذار في المناطق الأربع في وقت واحد تقريبا حوالي الساعة 09:00 بتوقيت غرينتش.
وبدأت روسيا ضرب البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر/تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم على جسر القرم.
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2022
الإعلان عن تحذيرات من الغارات الجوية في منطقتين من أوكرانيا
2 ديسمبر, 01:21 GMT
يتم تنفيذ الضربات على الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية ومنشآت الاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا. ومنذ ذلك الحين، تصدر تحذيرات من الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد. بعد الضربات في 15 نوفمبر/تشرين الثاني، قال رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميغال، إن ما يقرب من نصف شبكة الطاقة في البلاد قد خرجت عن الخدمة.
ويوم الأربعاء، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إنه من المستحيل في الوقت الحالي استعادة البنية التحتية للطاقة في البلاد بالكامل.
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