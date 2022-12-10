https://sputnikarabic.ae/20221210/إيران-تستدعي-السفير-الصيني-بسبب-إدراج-قضية-الجزر-الثلاث-ببيان-القمة-الخليجية-الصينية-1071067709.html
إيران تستدعي السفير الصيني بسبب إدراج قضية الجزر الثلاث ببيان القمة الخليجية الصينية
إيران تستدعي السفير الصيني بسبب إدراج قضية الجزر الثلاث ببيان القمة الخليجية الصينية
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، استدعاء السفير الصيني لدى طهران، إلى مقر وزارة الخارجية، للتعبير عن استياء إيران الشديد من بيان القمة... 10.12.2022, سبوتنيك عربي
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طهران- سبوتنيك. وقال كنعاني في بيان: "تم استدعاء السفير الصيني لدى طهران إلى وزارة الخارجية وأعربت الخارجية للسفير عن استيائها الشديد من بيان الصين ومجلس التعاون الخليجي بشأن الجزر الإيرانية الثلاث".وأضاف كنعاني أن مساعد وزير الخارجية الإيراني عبر في لقاء مع السفير الصيني عن استياء طهران الشديد من إدراج موضوع الجزر الثلاث ومفاوضات الاتفاق النووي في البيان الخليجي الصيني.من جانبه، قال السفير الصيني لدى طهران، وفق البيان، إن بلاده تحترم السلامة الإقليمية لإيران، مشيرا إلى أن زيارة الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إلى الرياض كانت تهدف إلى مساعدة في إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.وجاء في البند الثاني عشر من بيان قمة الرياض بين مجلس التعاون الخليجي والصين، أشار إلى أهمية دعم الجهود السلمية، بما فيها مبادرة ومساعي دولة الإمارات للتوصل إلى حل تفاوضي وسلمي لقضية الجزر الثلاث التي تعتبرها إيران جزءا من أراضيها.
https://sputnikarabic.ae/20221210/عبد-اللهيان-جزر-أبو-موسى-وطنب-الصغرى-والكبرى-أراض-إيرانية-وستبقى-للأبد-1071062941.html
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إيران, أخبار إيران, الصين, العالم, أخبار العالم الآن
إيران تستدعي السفير الصيني بسبب إدراج قضية الجزر الثلاث ببيان القمة الخليجية الصينية
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أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، استدعاء السفير الصيني لدى طهران، إلى مقر وزارة الخارجية، للتعبير عن استياء إيران الشديد من بيان القمة الخليجية الصينية، الذي تضمن وضع جزر أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى، ومفاوضات الاتفاق النووي.
طهران- سبوتنيك. وقال كنعاني في بيان: "تم استدعاء السفير الصيني لدى طهران إلى وزارة الخارجية وأعربت الخارجية للسفير عن استيائها الشديد من بيان الصين
ومجلس التعاون الخليجي بشأن الجزر الإيرانية الثلاث".
وأضاف كنعاني أن مساعد وزير الخارجية الإيراني عبر في لقاء مع السفير الصيني عن استياء طهران الشديد من إدراج موضوع الجزر الثلاث ومفاوضات الاتفاق النووي في البيان الخليجي الصيني.
من جانبه، قال السفير الصيني لدى طهران، وفق البيان، إن بلاده تحترم السلامة الإقليمية لإيران، مشيرا إلى أن زيارة الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إلى الرياض كانت تهدف إلى مساعدة في إحلال السلام والاستقرار في المنطقة
.
وجاء في البند الثاني عشر من بيان قمة الرياض بين مجلس التعاون الخليجي والصين، أشار إلى أهمية دعم الجهود السلمية، بما فيها مبادرة ومساعي دولة الإمارات للتوصل إلى حل تفاوضي وسلمي لقضية الجزر الثلاث التي تعتبرها إيران جزءا من أراضيها.