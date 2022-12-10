https://sputnikarabic.ae/20221210/إيران-تندد-بالعقوبات-الأسترالية-وتعتبرها-مثالا-على-التحريض-والتدخل-في-الشؤون-الداخلية-1071059892.html
إيران تندد بالعقوبات الأسترالية وتعتبرها مثالا على التحريض والتدخل في الشؤون الداخلية
إيران تندد بالعقوبات الأسترالية وتعتبرها مثالا على التحريض والتدخل في الشؤون الداخلية
نددت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، بـ"العقوبات الأسترالية الجديدة"، مؤكد ة أنها مثال على التحريض والتدخل في الشؤون الداخلية لإيران. 10.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-10T16:55+0000
2022-12-10T16:55+0000
2022-12-10T16:55+0000
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وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، "ندين عمل الحكومة الأسترالية في فرض عقوبات على بعض الأفراد والمؤسسات في جمهورية إيران الإسلامية".وذكّر كنعاني، "بالتزامات أستراليا الدولية في مجال مكافحة الإرهاب ونشر الكراهية واحترام حقوق الإنسان"، معتبرا أن "تاريخ حقوق الإنسان في هذا البلد قاتم ويستحق الاهتمام ورد الفعل الدوليين".وكانت أستراليا فرضت عقوبات على نائب الشرطة الإيرانية وقوات الباسيج (جزء من الحرس الثوري)، فضلا عن ستة مواطنين إيرانيين متورطين في "القمع الوحشي للاحتجاجات" بعد مقتل مهسا أميني والقمع المستمر بحق المواطنين الإيرانيين، بحسب البيان.وأعلن البيان أيضا عن "فرض عقوبات على ثلاثة إيرانيين وشركة واحدة يُزعم أنها متورطة في إمداد روسيا بطائرات دون طيار لاستخدامها ضد أوكرانيا".وأكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، في وقت سابق من اليوم السبت، أن "أمريكا والدول الأوروبية الثلاث ألمانيا وفرنسا وبريطانيا مخطئة حتما إذا اعتقدت أنها يمكنها أن تحصل على المزيد من التنازلات في المفاوضات عبر استخدام أدوات الضغط".وقال عبداللهيان، عبر حسابه على "تويتر"، بشأن محادثته الهاتفية مع مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل: "نحن نرد على العقوبات والتدخلات، وفي الوقت نفسه نحن في الطريق إلى الخطوة الأخيرة من اتفاق جيد وقوي ومستديم".
أستراليا
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أستراليا, إيران, أخبار إيران, روسيا, أخبار أوكرانيا
أستراليا, إيران, أخبار إيران, روسيا, أخبار أوكرانيا
إيران تندد بالعقوبات الأسترالية وتعتبرها مثالا على التحريض والتدخل في الشؤون الداخلية
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نددت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، بـ"العقوبات الأسترالية الجديدة"، مؤكد ة أنها مثال على التحريض والتدخل في الشؤون الداخلية لإيران.
وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، "ندين عمل الحكومة الأسترالية في فرض عقوبات على بعض الأفراد والمؤسسات في جمهورية إيران الإسلامية".
وذكّر كنعاني، "بالتزامات أستراليا الدولية في مجال مكافحة الإرهاب ونشر الكراهية واحترام حقوق الإنسان"، معتبرا أن "تاريخ حقوق الإنسان في هذا البلد قاتم ويستحق الاهتمام ورد الفعل الدوليين".
وكانت أستراليا فرضت عقوبات على نائب الشرطة الإيرانية وقوات الباسيج
(جزء من الحرس الثوري)، فضلا عن ستة مواطنين إيرانيين متورطين في "القمع الوحشي للاحتجاجات" بعد مقتل مهسا أميني والقمع المستمر بحق المواطنين الإيرانيين، بحسب البيان.
وأعلن البيان أيضا عن "فرض عقوبات على ثلاثة إيرانيين وشركة واحدة يُزعم أنها متورطة في إمداد روسيا بطائرات دون طيار لاستخدامها ضد أوكرانيا".
وأكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، في وقت سابق من اليوم السبت، أن "أمريكا والدول الأوروبية الثلاث ألمانيا وفرنسا وبريطانيا مخطئة حتما إذا اعتقدت أنها يمكنها أن تحصل على المزيد من التنازلات في المفاوضات عبر استخدام أدوات الضغط".
وقال عبداللهيان،
عبر حسابه على "تويتر"، بشأن محادثته الهاتفية مع مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل: "نحن نرد على العقوبات والتدخلات، وفي الوقت نفسه نحن في الطريق إلى الخطوة الأخيرة من اتفاق جيد وقوي ومستديم".