https://sputnikarabic.ae/20221210/احتفاء-إسرائيلي-بصعود-المنتخب-المغربي-لنصف-نهائي-كأس-العالم-قطر-2022-1071065502.html

احتفاء إسرائيلي بصعود المنتخب المغربي لنصف نهائي كأس العالم "قطر 2022"

احتفاء إسرائيلي بصعود المنتخب المغربي لنصف نهائي كأس العالم "قطر 2022"

احتفت وزارة الخارجية الإسرائيلية والمسؤولون الإسرائيليون، اليوم السبت، بصعود منتخب المغرب لقبل نهائي كأس العالم "قطر 2022". 10.12.2022, سبوتنيك عربي

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وهنأت وزارة الخارجية الإسرائيلية بصفحتها الرسمية على "تويتر"، مساء اليوم السبت، المنتخب المغربي، موضحة أنه حقق إنجازا كرويا تاريخيا بالصعود للدور نصف النهائي بالمونديال.وقالت الخارجية الإسرائيلية على صفحة "إسرائيل بالعربية":من جانبه، أوضح الجيش الإسرائيلي عبر إذاعته الرسمية أن المنتخب المغربي حقق إنجازا تاريخيا، ناشرا شريط فيديو من المغرب وسط احتفالات المغاربة في الشوارع والميادين الرئيسية.ومن جهته، بارك المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، المنتخب المغربي، قائلا:ومن جانبه، بارك الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتزوغ، المنتخب المغربي في تغريدة جديدة له، قائلا:وكان المنتخب المغربي لكرة القدم قد كتب التاريخ بأسطر من ذهب، اليوم السبت، حينما تغلب على نظيره البرتغالي ليتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم "قطر 2022".تغلب المنتخب المغربي على منتخب البرتغال العنيد بهدف دون رد، عن طريق اللاعب يوسف النصيري من كرة رأسية رائعة في الدقيقة 42 من عمر المباراة، ليقود "أسود الأطلس" لدور نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخ المنتخبات العربية والقارة الأفريقية.وكان المنتخب المغربي قد تأهل لدور ربع النهائي بعد نجاحه في الفوز على منتخب إسبانيا بركلات الترجيح (3-0)، عقب نهاية المباراة في الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة (0-0).ومن المقرر أن يلعب المنتخب المغربي مع الفائز من مباراة أنجلترا وفرنسا، المقامة في وقت لاحق من اليوم، والتي تأتي في ختام مباريات الدور الربع النهائي.يذكر أن المنتخب المغربي يعد المنتخب الثالث الذي يضمن مقعدا في المربع الذهبي بعد تأهل منتخبي كرواتيا والأرجنتين، أمس الجمعة، على حساب كل من البرازيل وهولندا على الترتيب.وحقق المنتخب المغربي إنجازا تاريخيا، إذ بات أول فريق عربي يتأهل لربع نهائي المونديال، كما أصبح وليد الركراكي أول مدرب عربي وأفريقي ومغربي يصل لهذا الدور.

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