احتفاء إسرائيلي بصعود المنتخب المغربي لنصف نهائي كأس العالم "قطر 2022"
20:15 GMT 10.12.2022 (تم التحديث: 20:16 GMT 10.12.2022)
© AFP 2022 / MANAN VATSYAYANAمنتخب المغرب يحتفل بالفوز على بلجيكا في كأس العالم قطر 2022
© AFP 2022 / MANAN VATSYAYANA
احتفت وزارة الخارجية الإسرائيلية والمسؤولون الإسرائيليون، اليوم السبت، بصعود منتخب المغرب لقبل نهائي كأس العالم "قطر 2022".
وهنأت وزارة الخارجية الإسرائيلية بصفحتها الرسمية على "تويتر"، مساء اليوم السبت، المنتخب المغربي، موضحة أنه حقق إنجازا كرويا تاريخيا بالصعود للدور نصف النهائي بالمونديال.
ألف مبروك لأسود الأطلس تحقيق هذا الإنجاز الكروي التاريخي بالصعود للدور نصف النهائي بالمونديال⚽️🇲🇦🦁— إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) December 10, 2022
تهنئة من إسرائيل لهؤلاء الأسود على هذا الإنجاز التاريخي!!!#المغرب_البرتغال pic.twitter.com/5OyHN8g53H
وقالت الخارجية الإسرائيلية على صفحة "إسرائيل بالعربية":
تهنئة من إسرائيل لهؤلاء الأسود على هذا الإنجاز التاريخي!!!
من جانبه، أوضح الجيش الإسرائيلي عبر إذاعته الرسمية أن المنتخب المغربي حقق إنجازا تاريخيا، ناشرا شريط فيديو من المغرب وسط احتفالات المغاربة في الشوارع والميادين الرئيسية.
ومن جهته، بارك المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، المنتخب المغربي، قائلا:
مبروك أسود الأطلس.. مبروك المغرب تواصلون تحطيم الأرقام القياسية في كأس العالم.
مبروك #أسود_الأطلس— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 10, 2022
مبروك #المغرب 🇲🇦
تواصلون تحطيم الارقام القياسية في #كأس_العالم_2022 pic.twitter.com/mqYs0WAz3x
ومن جانبه، بارك الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتزوغ، المنتخب المغربي في تغريدة جديدة له، قائلا:
أبارك لملك المغرب محمد السادس وللشعب المغربي الإنجاز التاريخي في بطولة كأس العالم.ألف مبروك.
وكان المنتخب المغربي لكرة القدم قد كتب التاريخ بأسطر من ذهب، اليوم السبت، حينما تغلب على نظيره البرتغالي ليتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم "قطر 2022".
تغلب المنتخب المغربي على منتخب البرتغال العنيد بهدف دون رد، عن طريق اللاعب يوسف النصيري من كرة رأسية رائعة في الدقيقة 42 من عمر المباراة، ليقود "أسود الأطلس" لدور نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخ المنتخبات العربية والقارة الأفريقية.
Félicitations à Sa Majesté le Roi du Maroc Mohammed VI et au peuple du Maroc pour l'exploit historique a la Coupe du Monde 2022.— יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) December 10, 2022
وكان المنتخب المغربي قد تأهل لدور ربع النهائي بعد نجاحه في الفوز على منتخب إسبانيا بركلات الترجيح (3-0)، عقب نهاية المباراة في الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة (0-0).
ومن المقرر أن يلعب المنتخب المغربي مع الفائز من مباراة أنجلترا وفرنسا، المقامة في وقت لاحق من اليوم، والتي تأتي في ختام مباريات الدور الربع النهائي.
يذكر أن المنتخب المغربي يعد المنتخب الثالث الذي يضمن مقعدا في المربع الذهبي بعد تأهل منتخبي كرواتيا والأرجنتين، أمس الجمعة، على حساب كل من البرازيل وهولندا على الترتيب.
وحقق المنتخب المغربي إنجازا تاريخيا، إذ بات أول فريق عربي يتأهل لربع نهائي المونديال، كما أصبح وليد الركراكي أول مدرب عربي وأفريقي ومغربي يصل لهذا الدور.