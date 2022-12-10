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Мужчины фотографируется у знака ЧМ-2022 по футболу в Катаре - سبوتنيك عربي, 1920
بطولة كأس العالم 2022
تستضيف قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022. وهذه أول نسخة من كأس العالم تقام في الوطن العربي والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي أُقيمت في كوريا الجنوبية واليابان. فرنسا هي حاملة اللقب، بعد فوزها على كرواتيا 4–2 في كأس العالم 2018 في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221210/احتفاء-إسرائيلي-بصعود-المنتخب-المغربي-لنصف-نهائي-كأس-العالم-قطر-2022-1071065502.html
احتفاء إسرائيلي بصعود المنتخب المغربي لنصف نهائي كأس العالم "قطر 2022"
احتفاء إسرائيلي بصعود المنتخب المغربي لنصف نهائي كأس العالم "قطر 2022"
احتفت وزارة الخارجية الإسرائيلية والمسؤولون الإسرائيليون، اليوم السبت، بصعود منتخب المغرب لقبل نهائي كأس العالم "قطر 2022". 10.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-10T20:15+0000
2022-12-10T20:16+0000
بطولة كأس العالم 2022
أخبار المغرب اليوم
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وهنأت وزارة الخارجية الإسرائيلية بصفحتها الرسمية على "تويتر"، مساء اليوم السبت، المنتخب المغربي، موضحة أنه حقق إنجازا كرويا تاريخيا بالصعود للدور نصف النهائي بالمونديال.وقالت الخارجية الإسرائيلية على صفحة "إسرائيل بالعربية":من جانبه، أوضح الجيش الإسرائيلي عبر إذاعته الرسمية أن المنتخب المغربي حقق إنجازا تاريخيا، ناشرا شريط فيديو من المغرب وسط احتفالات المغاربة في الشوارع والميادين الرئيسية.ومن جهته، بارك المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، المنتخب المغربي، قائلا:ومن جانبه، بارك الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتزوغ، المنتخب المغربي في تغريدة جديدة له، قائلا:وكان المنتخب المغربي لكرة القدم قد كتب التاريخ بأسطر من ذهب، اليوم السبت، حينما تغلب على نظيره البرتغالي ليتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم "قطر 2022".تغلب المنتخب المغربي على منتخب البرتغال العنيد بهدف دون رد، عن طريق اللاعب يوسف النصيري من كرة رأسية رائعة في الدقيقة 42 من عمر المباراة، ليقود "أسود الأطلس" لدور نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخ المنتخبات العربية والقارة الأفريقية.وكان المنتخب المغربي قد تأهل لدور ربع النهائي بعد نجاحه في الفوز على منتخب إسبانيا بركلات الترجيح (3-0)، عقب نهاية المباراة في الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة (0-0).ومن المقرر أن يلعب المنتخب المغربي مع الفائز من مباراة أنجلترا وفرنسا، المقامة في وقت لاحق من اليوم، والتي تأتي في ختام مباريات الدور الربع النهائي.يذكر أن المنتخب المغربي يعد المنتخب الثالث الذي يضمن مقعدا في المربع الذهبي بعد تأهل منتخبي كرواتيا والأرجنتين، أمس الجمعة، على حساب كل من البرازيل وهولندا على الترتيب.وحقق المنتخب المغربي إنجازا تاريخيا، إذ بات أول فريق عربي يتأهل لربع نهائي المونديال، كما أصبح وليد الركراكي أول مدرب عربي وأفريقي ومغربي يصل لهذا الدور.
أخبار المغرب اليوم
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أخبار المغرب اليوم, إسرائيل
أخبار المغرب اليوم, إسرائيل

احتفاء إسرائيلي بصعود المنتخب المغربي لنصف نهائي كأس العالم "قطر 2022"

20:15 GMT 10.12.2022 (تم التحديث: 20:16 GMT 10.12.2022)
© AFP 2022 / MANAN VATSYAYANAمنتخب المغرب يحتفل بالفوز على بلجيكا في كأس العالم قطر 2022
منتخب المغرب يحتفل بالفوز على بلجيكا في كأس العالم قطر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2022
© AFP 2022 / MANAN VATSYAYANA
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احتفت وزارة الخارجية الإسرائيلية والمسؤولون الإسرائيليون، اليوم السبت، بصعود منتخب المغرب لقبل نهائي كأس العالم "قطر 2022".
وهنأت وزارة الخارجية الإسرائيلية بصفحتها الرسمية على "تويتر"، مساء اليوم السبت، المنتخب المغربي، موضحة أنه حقق إنجازا كرويا تاريخيا بالصعود للدور نصف النهائي بالمونديال.
وقالت الخارجية الإسرائيلية على صفحة "إسرائيل بالعربية":
تهنئة من إسرائيل لهؤلاء الأسود على هذا الإنجاز التاريخي!!!
من جانبه، أوضح الجيش الإسرائيلي عبر إذاعته الرسمية أن المنتخب المغربي حقق إنجازا تاريخيا، ناشرا شريط فيديو من المغرب وسط احتفالات المغاربة في الشوارع والميادين الرئيسية.
ومن جهته، بارك المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، المنتخب المغربي، قائلا:
مبروك أسود الأطلس.. مبروك المغرب تواصلون تحطيم الأرقام القياسية في كأس العالم.
ومن جانبه، بارك الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتزوغ، المنتخب المغربي في تغريدة جديدة له، قائلا:

أبارك لملك المغرب محمد السادس وللشعب المغربي الإنجاز التاريخي في بطولة كأس العالم.ألف مبروك.

وكان المنتخب المغربي لكرة القدم قد كتب التاريخ بأسطر من ذهب، اليوم السبت، حينما تغلب على نظيره البرتغالي ليتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم "قطر 2022".
تغلب المنتخب المغربي على منتخب البرتغال العنيد بهدف دون رد، عن طريق اللاعب يوسف النصيري من كرة رأسية رائعة في الدقيقة 42 من عمر المباراة، ليقود "أسود الأطلس" لدور نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخ المنتخبات العربية والقارة الأفريقية.
وكان المنتخب المغربي قد تأهل لدور ربع النهائي بعد نجاحه في الفوز على منتخب إسبانيا بركلات الترجيح (3-0)، عقب نهاية المباراة في الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة (0-0).
ومن المقرر أن يلعب المنتخب المغربي مع الفائز من مباراة أنجلترا وفرنسا، المقامة في وقت لاحق من اليوم، والتي تأتي في ختام مباريات الدور الربع النهائي.
يذكر أن المنتخب المغربي يعد المنتخب الثالث الذي يضمن مقعدا في المربع الذهبي بعد تأهل منتخبي كرواتيا والأرجنتين، أمس الجمعة، على حساب كل من البرازيل وهولندا على الترتيب.
وحقق المنتخب المغربي إنجازا تاريخيا، إذ بات أول فريق عربي يتأهل لربع نهائي المونديال، كما أصبح وليد الركراكي أول مدرب عربي وأفريقي ومغربي يصل لهذا الدور.
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