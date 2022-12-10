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اعتقال رجل في لاتفيا لقيامه ببث قنوات تلفزيونية روسية
اعتقال رجل في لاتفيا لقيامه ببث قنوات تلفزيونية روسية
ذكرت بوابة دلفي الإلكترونية، اليوم السبت، نقلا عن الشرطة أن رجلا اعتقل في ريجا عاصمة لاتفيا للاشتباه في قيامه بإنشاء "تلفزيون غير قانوني" في منازل. 10.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-10T09:47+0000
2022-12-10T09:47+0000
العالم
روسيا
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وذكرت البوابة أنه خلال التحقيق، ثبت أن الرجل كان يوفر الاتصال التلفزيوني والخدمة لما يقرب من 100 أسرة في منطقة ريغا لفترة طويلة.وأضاف التقرير أن ضباط الشرطة عثروا وصادروا معدات لإعداد إشارة تلفزيونية وبطاقات رموز وصول لمزود التلفزيون الروسي الفضائي تريكولور وأجهزة الكمبيوتر والهواتف وبطاقات الدفع ووثائق المحاسبة.قد يتلقى المحتجز ما يصل إلى عامين في السجن أو خدمة المجتمع وغرامة بموجب المادة "انتهاك حقوق الطبع والنشر أو الحقوق المجاورة".وتدخلت سلطات دول البلطيق مرارا وتكرارا في عمل وسائل الإعلام الروسية على أراضيها. على وجه الخصوص، منذ 9 يونيو/حزيران، توقفت آخر 80 قناة تلفزيونية روسية عن البث في لاتفيا.
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العالم, روسيا
العالم, روسيا

اعتقال رجل في لاتفيا لقيامه ببث قنوات تلفزيونية روسية

09:47 GMT 10.12.2022
© Fotolia / Karelin Dmitriyالتحكم في جهاز التلفزيون عن بعد
التحكم في جهاز التلفزيون عن بعد - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2022
© Fotolia / Karelin Dmitriy
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ذكرت بوابة دلفي الإلكترونية، اليوم السبت، نقلا عن الشرطة أن رجلا اعتقل في ريجا عاصمة لاتفيا للاشتباه في قيامه بإنشاء "تلفزيون غير قانوني" في منازل.
وذكرت البوابة أنه خلال التحقيق، ثبت أن الرجل كان يوفر الاتصال التلفزيوني والخدمة لما يقرب من 100 أسرة في منطقة ريغا لفترة طويلة.
وأضاف التقرير أن ضباط الشرطة عثروا وصادروا معدات لإعداد إشارة تلفزيونية وبطاقات رموز وصول لمزود التلفزيون الروسي الفضائي تريكولور وأجهزة الكمبيوتر والهواتف وبطاقات الدفع ووثائق المحاسبة.
قد يتلقى المحتجز ما يصل إلى عامين في السجن أو خدمة المجتمع وغرامة بموجب المادة "انتهاك حقوق الطبع والنشر أو الحقوق المجاورة".
وتدخلت سلطات دول البلطيق مرارا وتكرارا في عمل وسائل الإعلام الروسية على أراضيها. على وجه الخصوص، منذ 9 يونيو/حزيران، توقفت آخر 80 قناة تلفزيونية روسية عن البث في لاتفيا.
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