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https://sputnikarabic.ae/20221210/الأمريكيون-يشبهون-أوكرانيا-بـحفرة-بلا-قاع-1071043514.html
الأمريكيون يشبهون أوكرانيا بـ"حفرة بلا قاع"
الأمريكيون يشبهون أوكرانيا بـ"حفرة بلا قاع"
أثار إعلان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن الحزمة الجديدة من المساعدات العسكرية الأمريكية غضب المواطنين في الولايات المتحدة مما دفعهم لتشبيه أوكرانيا... 10.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-10T09:51+0000
2022-12-10T09:51+0000
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وعبر الأمريكيون عن استيائهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وطالبوا زيلينسكي بتوضيح بالضبط ما يتم إنفاق ضرائبهم عليه.كما اتهموه والرئيس الأمريكي جو بايدن باستخدام الأزمة في غسيل الأموال ومصلحتهم الخاصة، مطالبين ببدء محادثات سلام مع موسكو. ووجه مواطن أمريكي سؤالا عبر "تويتر": "يرجى توضيح أين تذهب هذه "المساعدات" بالضبط. أعتقد أن العالم يود أن يعرف هذا".بينما كتب أمريكي ثالث: "توقفوا عن غسل ضرائبنا!".واشتكى أمريكي رابع، قائلا: "إذا كان لدي خيار لإرسال ضرائبي، فلن تذهب بالتأكيد إلى أوكرانيا. أولا، سأعطيها للعمال الأمريكيين، ثم للفلسطينيين. لا تذهب أي من المساعدات المرسلة إلى أوكرانيا إلى المدنيين الذين هم في أمس الحاجة إليها".وتجري روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا منذ 24 فبراير/شباط الماضي. ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مهمتها بـ "حماية السكان الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدار 8 سنوات". وشدد على أن الهدف النهائي هو تحرير دونباس وخلق الظروف التي تضمن أمن روسيا.وعلى خلفية العملية الروسية الخاصة، تواصل الولايات المتحدة والناتو إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا. وأوضحت موسكو أن إمداد كييف بالمعدات العسكرية الغربية لا يؤدي إلا إلى إطالة أمد الأزمة.
https://sputnikarabic.ae/20221210/محلل-أمريكي-انتصار-أوكرانيا-غير-مفيد-لواشنطن-وأهداف-كييف-أصبحت-لا-تتوافق-معها-1071042510.html
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العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الناتو
العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الناتو

الأمريكيون يشبهون أوكرانيا بـ"حفرة بلا قاع"

09:51 GMT 10.12.2022
© AP Photo / Adam Schreckانفجارات في وسط كييف، أوكرانيا
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2022
© AP Photo / Adam Schreck
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أثار إعلان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن الحزمة الجديدة من المساعدات العسكرية الأمريكية غضب المواطنين في الولايات المتحدة مما دفعهم لتشبيه أوكرانيا بـ"الحفرة التي ليس بها قاع".
وعبر الأمريكيون عن استيائهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وطالبوا زيلينسكي بتوضيح بالضبط ما يتم إنفاق ضرائبهم عليه.
كما اتهموه والرئيس الأمريكي جو بايدن باستخدام الأزمة في غسيل الأموال ومصلحتهم الخاصة، مطالبين ببدء محادثات سلام مع موسكو.
ووجه مواطن أمريكي سؤالا عبر "تويتر": "يرجى توضيح أين تذهب هذه "المساعدات" بالضبط. أعتقد أن العالم يود أن يعرف هذا".

فيما كتب أمريكي آخر: "ماذا عن اتفاقية السلام؟ كيف تعتقد أن كل هذا سينتهي؟ أنت لست في حالة حرب مع دولة ذات قوة أو موارد عسكرية مماثلة، أنت في حالة حرب مع ثاني أقوى جيش في العالم. يمكنهم الاستمرار في هذا لسنوات. أوقفوا إراقة الدماء واطلبوا السلام".

بينما كتب أمريكي ثالث: "توقفوا عن غسل ضرائبنا!".
واشتكى أمريكي رابع، قائلا: "إذا كان لدي خيار لإرسال ضرائبي، فلن تذهب بالتأكيد إلى أوكرانيا. أولا، سأعطيها للعمال الأمريكيين، ثم للفلسطينيين. لا تذهب أي من المساعدات المرسلة إلى أوكرانيا إلى المدنيين الذين هم في أمس الحاجة إليها".
جنود الجيش الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
محلل أمريكي: انتصار أوكرانيا غير مفيد لواشنطن وأهداف كييف أصبحت لا تتوافق معها
08:38 GMT
وتجري روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا منذ 24 فبراير/شباط الماضي. ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مهمتها بـ "حماية السكان الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدار 8 سنوات". وشدد على أن الهدف النهائي هو تحرير دونباس وخلق الظروف التي تضمن أمن روسيا.
وعلى خلفية العملية الروسية الخاصة، تواصل الولايات المتحدة والناتو إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا. وأوضحت موسكو أن إمداد كييف بالمعدات العسكرية الغربية لا يؤدي إلا إلى إطالة أمد الأزمة.
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Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:55 GMT
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