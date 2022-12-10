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Мужчины фотографируется у знака ЧМ-2022 по футболу в Катаре - سبوتنيك عربي, 1920
بطولة كأس العالم 2022
تستضيف قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022. وهذه أول نسخة من كأس العالم تقام في الوطن العربي والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي أُقيمت في كوريا الجنوبية واليابان. فرنسا هي حاملة اللقب، بعد فوزها على كرواتيا 4–2 في كأس العالم 2018 في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221210/الاتحاد-العربي-لكرة-القدم-يعلق-على-تأهل-المغرب-للمربع-الذهبي-في-مونديال-قطر-2022-1071066674.html
الاتحاد العربي لكرة القدم يعلق على تأهل المغرب للمربع الذهبي في مونديال "قطر 2022"
الاتحاد العربي لكرة القدم يعلق على تأهل المغرب للمربع الذهبي في مونديال "قطر 2022"
علق الاتحاد العربي لكرة القدم على فوز المنتخب المغربي على البرتغال وتأهله إلى نصف نهائي كأس العالم قطر 2022، ووصفه بـ "ممثل الكرة العربية" في المونديال. 10.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-10T20:50+0000
2022-12-10T20:54+0000
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رياضة
مجتمع
أخبار المغرب اليوم
قطر
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جاء ذلك في سلسلة تغريدات على صفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم السبت، تعليقا على فوز المغرب (1 - 0) على منتخب البرتغال وتأهله إلى نصف نهائي البطولة.وجاء في إحدى التغريدات: "منتخب المغرب هو ممثل كرة القدم العربية في المونديال… تهانينا للتأهل التاريخي لدور نصف النهائي".كما وجه الاتحاد العربي لكرة القدم رسالة شكر لمدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي، مشيرا إلى أن قيادته الفنية كانت ناجحة.وتأهل منتخب المغرب إلى نصف نهائي بطولة كأس العالم قطر 2022، بعدما فاز على منتخب البرتغال بهدف دون رد.وسيلعب منتخب المغرب مع الفائز في مباراة فرنسا وإنجلترا، التي تقام اليوم أيضا، لتحديد المتأهل من الفريقين إلى المربع الذهبي، الذي سبقهم إليه المغرب وكرواتيا والأرجنتين.
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رياضة, مجتمع, أخبار المغرب اليوم, قطر
رياضة, مجتمع, أخبار المغرب اليوم, قطر

الاتحاد العربي لكرة القدم يعلق على تأهل المغرب للمربع الذهبي في مونديال "قطر 2022"

20:50 GMT 10.12.2022 (تم التحديث: 20:54 GMT 10.12.2022)
© AFP 2022 / KENZO TRIBOUILLARDالمنتخب المغربي في مباراة البرتغال بكأس العالم قطر 2022
المنتخب المغربي في مباراة البرتغال بكأس العالم قطر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2022
© AFP 2022 / KENZO TRIBOUILLARD
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علق الاتحاد العربي لكرة القدم على فوز المنتخب المغربي على البرتغال وتأهله إلى نصف نهائي كأس العالم قطر 2022، ووصفه بـ "ممثل الكرة العربية" في المونديال.
جاء ذلك في سلسلة تغريدات على صفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم السبت، تعليقا على فوز المغرب (1 - 0) على منتخب البرتغال وتأهله إلى نصف نهائي البطولة.
وجاء في إحدى التغريدات: "منتخب المغرب هو ممثل كرة القدم العربية في المونديال… تهانينا للتأهل التاريخي لدور نصف النهائي".
كما وجه الاتحاد العربي لكرة القدم رسالة شكر لمدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي، مشيرا إلى أن قيادته الفنية كانت ناجحة.
وتأهل منتخب المغرب إلى نصف نهائي بطولة كأس العالم قطر 2022، بعدما فاز على منتخب البرتغال بهدف دون رد.
وسيلعب منتخب المغرب مع الفائز في مباراة فرنسا وإنجلترا، التي تقام اليوم أيضا، لتحديد المتأهل من الفريقين إلى المربع الذهبي، الذي سبقهم إليه المغرب وكرواتيا والأرجنتين.
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