https://sputnikarabic.ae/20221210/الجيش-الروسي-يوزع-أكثر-من-4-أطنان-من-المواد-الغذائية-في-سوريا-1071042134.html
الجيش الروسي يوزع أكثر من 4 أطنان من المواد الغذائية في سوريا
الجيش الروسي يوزع أكثر من 4 أطنان من المواد الغذائية في سوريا
أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن العسكريين الروس قدموا أكثر من 4 أطنان من المساعدات الإنسانية إلى سكان إحدى... 10.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-10T07:27+0000
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2022-12-10T07:27+0000
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وقال المركز في بيان إن "القوات الروسية، في إطار العمل الإنساني، سلمت أكثر من 4 أطنان من المواد الغذائية الأساسية إلى سكان قرية عين البيضاء في محافظة حلب".وأضاف أن الجنود الروس قدموا للسكان المحليين أكثر من 400 حصة من المواد الغذائية". وأوضح أن الحصة الغذائية تحتوي على 9.4 كغم من المنتجات (دقيق، أرز، شاي، حليب وزيت).وأشار الجيش الروسي إلى أن عملية إيصال المساعدات الإنسانية تمت بالتنسيق مع إدارة محافظة حلب.يشار إلى أن قرية عين البيضاء تعتبر من أكثر التجمعات السكانية تضررا من المعارك الدائرة في سوريا، بالإضافة إلى كونها بعيدة عن مدينة حلب.
https://sputnikarabic.ae/20221210/روسيا-تتبرع-بـ-348-طنا-من-الدقيق-لأطفال-المدارس-في-نيكاراغوا-1071040707.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, الجيش الروسي, العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, الجيش الروسي, العالم العربي
الجيش الروسي يوزع أكثر من 4 أطنان من المواد الغذائية في سوريا
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أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن العسكريين الروس قدموا أكثر من 4 أطنان من المساعدات الإنسانية إلى سكان إحدى القرى النائية في محافظة حلب.
وقال
المركز في بيان إن "القوات الروسية، في إطار العمل الإنساني، سلمت أكثر من 4 أطنان من المواد الغذائية الأساسية إلى سكان قرية عين البيضاء في محافظة حلب".
وأضاف أن الجنود الروس قدموا للسكان المحليين أكثر من 400 حصة من المواد الغذائية".
وأوضح أن الحصة الغذائية تحتوي على 9.4 كغم من المنتجات (دقيق، أرز، شاي، حليب وزيت).
وأشار الجيش الروسي
إلى أن عملية إيصال المساعدات الإنسانية تمت بالتنسيق مع إدارة محافظة حلب.
من جانبه، قال عبدالرحمن إبراهيم، رئيس الإدارة المحلية: "أود أن أعرب عن امتناني للشعب الروسي والحكومة على المساعدة المقدمة وكل ما يفعلونه لنا".
يشار إلى أن قرية عين البيضاء تعتبر من أكثر التجمعات السكانية تضررا من المعارك الدائرة في سوريا
، بالإضافة إلى كونها بعيدة عن مدينة حلب.