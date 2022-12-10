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الجيش الروسي يوزع أكثر من 4 أطنان من المواد الغذائية في سوريا
الجيش الروسي يوزع أكثر من 4 أطنان من المواد الغذائية في سوريا
أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن العسكريين الروس قدموا أكثر من 4 أطنان من المساعدات الإنسانية إلى سكان إحدى... 10.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-10T07:27+0000
2022-12-10T07:27+0000
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وقال المركز في بيان إن "القوات الروسية، في إطار العمل الإنساني، سلمت أكثر من 4 أطنان من المواد الغذائية الأساسية إلى سكان قرية عين البيضاء في محافظة حلب".وأضاف أن الجنود الروس قدموا للسكان المحليين أكثر من 400 حصة من المواد الغذائية". وأوضح أن الحصة الغذائية تحتوي على 9.4 كغم من المنتجات (دقيق، أرز، شاي، حليب وزيت).وأشار الجيش الروسي إلى أن عملية إيصال المساعدات الإنسانية تمت بالتنسيق مع إدارة محافظة حلب.يشار إلى أن قرية عين البيضاء تعتبر من أكثر التجمعات السكانية تضررا من المعارك الدائرة في سوريا، بالإضافة إلى كونها بعيدة عن مدينة حلب.
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, الجيش الروسي, العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, الجيش الروسي, العالم العربي

الجيش الروسي يوزع أكثر من 4 أطنان من المواد الغذائية في سوريا

07:27 GMT 10.12.2022
© Sputnik . Mhammad Damorالجيش الروسي يقدم مساعدات إغاثية لسكان المناطق المتاخمة للجولان السوري المحتل
الجيش الروسي يقدم مساعدات إغاثية لسكان المناطق المتاخمة للجولان السوري المحتل - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2022
© Sputnik . Mhammad Damor
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أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن العسكريين الروس قدموا أكثر من 4 أطنان من المساعدات الإنسانية إلى سكان إحدى القرى النائية في محافظة حلب.
وقال المركز في بيان إن "القوات الروسية، في إطار العمل الإنساني، سلمت أكثر من 4 أطنان من المواد الغذائية الأساسية إلى سكان قرية عين البيضاء في محافظة حلب".
وأضاف أن الجنود الروس قدموا للسكان المحليين أكثر من 400 حصة من المواد الغذائية".
وأوضح أن الحصة الغذائية تحتوي على 9.4 كغم من المنتجات (دقيق، أرز، شاي، حليب وزيت).
وأشار الجيش الروسي إلى أن عملية إيصال المساعدات الإنسانية تمت بالتنسيق مع إدارة محافظة حلب.
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من جانبه، قال عبدالرحمن إبراهيم، رئيس الإدارة المحلية: "أود أن أعرب عن امتناني للشعب الروسي والحكومة على المساعدة المقدمة وكل ما يفعلونه لنا".

يشار إلى أن قرية عين البيضاء تعتبر من أكثر التجمعات السكانية تضررا من المعارك الدائرة في سوريا، بالإضافة إلى كونها بعيدة عن مدينة حلب.
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