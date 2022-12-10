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https://sputnikarabic.ae/20221210/الحرس-الثوري-يعلن-إحباط-مخطط-اغتيال-والد-زوجة-الرئيس-الإيراني-ويعتقل-جميع-أفراد-الخلية-1071057004.html
الحرس الثوري يعلن إحباط مخطط اغتيال والد زوجة الرئيس الإيراني ويعتقل جميع أفراد الخلية
الحرس الثوري يعلن إحباط مخطط اغتيال والد زوجة الرئيس الإيراني ويعتقل جميع أفراد الخلية
أعلن الحرس الثوري الإيراني، "اعتقال عناصر خلية تابعة لتنظيم ما يسمى"جيش العدل" الإرهابي، خططت لاغتيال اية الله أحمد علم الهدى، والد زوجة الرئيس الإيراني... 10.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-10T15:51+0000
2022-12-10T15:51+0000
إيران
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الحرس الثوري الإيراني
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وأوضح الحرس الثوري، في بيان له، أن "استخباراته في محافظة خراسان قامت برصد واعتقال عناصر خلية تابعة لتنظيم جيش الظلم الإرهابي كانت تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية وزعزعة الأمن في مدينة مشهد المقدسة ومنها مهاجمة مبنى المحافظة واغتيال إمام الجمعة في المدينة".وأضاف البيان: "تم ضبط كمية ملحوظة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات من وكر هؤلاء الإرهابيين، كما تم تحديد ورصد عناصر آخرين على صلة بهم وداعمين لهم في محافظات أخرى"، لافتا إلى أنه "سيتم الإعلان لاحقا عن معلومات أخرى حول هذه العملية الأمنية المعقدة".وكانت السلطة القضائية الإيرانية قد أعلنت الشهر االماضي، إعدام شخصين أُدينا بقتل أربعة عناصر من الشرطة عام 2016 في محافظة سيستان بلوشستان (جنوب شرقي البلاد).وبينت السلطات القضائية، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم"، بأن عنصرين من جماعة "جيش العدل" المصنّفة "كجماعة إرهابية"، هما "رشيد بلوش وإسحاق آسكاني، تم إعدامهما أمس الثلاثاء في سجن زاهدان"، مركز المحافظة الحدودية مع أفغانستان وباكستان.وأشارت الوكالة إلى أن المحكمة وجهت إلى الشخصين تهمة "ارتكاب أعمال إرهابية، وخلق حالة من انعدام الأمن، وتسببهما باستشهاد أربعة عناصر من حرس الحدود وجرح عدد آخر من رجال الشرطة في 2016" في محافظة سيستان بلوشستان.وأكدت الوكالة أن المتهمين اعترفا بالتفاصيل بما قاما به من عمليات خلال هذه الفترة، وكشفوا "بالتفصيل كيف أصبحوا أعضاء في جماعة جيش العدل الإرهابي والعمليات الإرهابية التي شاركوا فيها".تأسست جماعة "جيش العدل" على يد عناصر سابقين في تشكيل ديني متطرف قاد حركة تمرد في المحافظة. وسبق لمسؤولين إيرانيين بأن اتهموا الجماعة بشن عمليات انطلاقا من باكستان المجاورة.
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إيران, أخبار إيران, أخبار العالم الآن, الحرس الثوري الإيراني
إيران, أخبار إيران, أخبار العالم الآن, الحرس الثوري الإيراني

الحرس الثوري يعلن إحباط مخطط اغتيال والد زوجة الرئيس الإيراني ويعتقل جميع أفراد الخلية

15:51 GMT 10.12.2022
© AFP 2022 / SHWAN NAWZADمدفعية الحرس الثوري الإيراني تعاود قصف مواقع في مدينة أربيل شمال العراق
مدفعية الحرس الثوري الإيراني تعاود قصف مواقع في مدينة أربيل شمال العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2022
© AFP 2022 / SHWAN NAWZAD
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أعلن الحرس الثوري الإيراني، "اعتقال عناصر خلية تابعة لتنظيم ما يسمى"جيش العدل" الإرهابي، خططت لاغتيال اية الله أحمد علم الهدى، والد زوجة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وخطيب جمعة مدينة مشهد".
وأوضح الحرس الثوري، في بيان له، أن "استخباراته في محافظة خراسان قامت برصد واعتقال عناصر خلية تابعة لتنظيم جيش الظلم الإرهابي كانت تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية وزعزعة الأمن في مدينة مشهد المقدسة ومنها مهاجمة مبنى المحافظة واغتيال إمام الجمعة في المدينة".
وأضاف البيان: "تم ضبط كمية ملحوظة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات من وكر هؤلاء الإرهابيين، كما تم تحديد ورصد عناصر آخرين على صلة بهم وداعمين لهم في محافظات أخرى"، لافتا إلى أنه "سيتم الإعلان لاحقا عن معلومات أخرى حول هذه العملية الأمنية المعقدة".
وكانت السلطة القضائية الإيرانية قد أعلنت الشهر االماضي، إعدام شخصين أُدينا بقتل أربعة عناصر من الشرطة عام 2016 في محافظة سيستان بلوشستان (جنوب شرقي البلاد).
وبينت السلطات القضائية، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم"، بأن عنصرين من جماعة "جيش العدل" المصنّفة "كجماعة إرهابية"، هما "رشيد بلوش وإسحاق آسكاني، تم إعدامهما أمس الثلاثاء في سجن زاهدان"، مركز المحافظة الحدودية مع أفغانستان وباكستان.
وأشارت الوكالة إلى أن المحكمة وجهت إلى الشخصين تهمة "ارتكاب أعمال إرهابية، وخلق حالة من انعدام الأمن، وتسببهما باستشهاد أربعة عناصر من حرس الحدود وجرح عدد آخر من رجال الشرطة في 2016" في محافظة سيستان بلوشستان.
وأكدت الوكالة أن المتهمين اعترفا بالتفاصيل بما قاما به من عمليات خلال هذه الفترة، وكشفوا "بالتفصيل كيف أصبحوا أعضاء في جماعة جيش العدل الإرهابي والعمليات الإرهابية التي شاركوا فيها".
تأسست جماعة "جيش العدل" على يد عناصر سابقين في تشكيل ديني متطرف قاد حركة تمرد في المحافظة. وسبق لمسؤولين إيرانيين بأن اتهموا الجماعة بشن عمليات انطلاقا من باكستان المجاورة.
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