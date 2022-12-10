الحكم على شرطي سابق متورط في قتل جورج فلويد بالسجن 3 سنوات ونصف
16:57 GMT 10.12.2022 (تم التحديث: 16:58 GMT 10.12.2022)
© AFP 2022 / MUSA AL SHAERرسم غرافيتي لجورج فلويد على الجدار الفاصل في بيت لحم، الضفة الغربية المحتلة، يونيو/ حزيران 2020
رسم غرافيتي لجورج فلويد على الجدار الفاصل في بيت لحم، الضفة الغربية المحتلة، يونيو/ حزيران 2020
© AFP 2022 / MUSA AL SHAER
أعلن محامي الحقوق المدنية، بنيامين كرامب، أن ضابط شرطة مينيابوليس السابق، الذي جثا على ظهر المواطن الأمريكي الأسود الراحل، جورج فلويد، بينما كان زميله راكعا على عنقه، حكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات ونصف السنة.
وكتب كرامب على "تويتر"، بعد النطق بالحكم، أمس الجمعة: "حُكم على جي. ألكساندر كوينغ، بالسجن لمدة 3 سنوات ونصف، بتهمة المساعدة والتحريض على القتل غير العمد من الدرجة الثانية في وفاة جورج فلويد".
وأضاف أن "الحكم على كوينغ لدوره في مقتل فلويد يقدم جزءا آخر من العدالة لأسرة فلويد".
The sentencing of Alexander Kueng for his role in the murder of George Floyd delivers yet another piece of justice for the Floyd family. While the family faces yet another holiday season without George, we hope that moments like these continue to bring them a measure of peace.— Ben Crump (@AttorneyCrump) December 9, 2022
وفي شهر أكتوبر/ تشرين الأول، اعترف جي. ألكساندر كوينغ بالذنب في مشاركته في مقتل جورج فلويد، في ثالث محاكمة طويلة ومؤلمة بشأن مقتل المواطن الأمريكي الأسود.
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وركع كوينغ على ظهر فلويد خلال الحادث الذي وقع في مايو/ أيار من عام 2020، بينما كان الضابط توماس لين، آنذاك يمسك ساقي فلويد، وكان تو ثاو، وهو أيضا ضابطا في ذلك الوقت، يمنع المارة من التدخل.
وبعد الحادث الذي هز الرأي العام الأمريكي، تم فصل ضباط الشرطة الثلاثة من عملهم، وواجهوا اتهامات حكومية واتحادية.