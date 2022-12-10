https://sputnikarabic.ae/20221210/الرئاسة-الفرنسية-تعلق-على-تصريح-ماكرون-بشأن-منح-روسيا-ضمانات-أمنية-1071046783.html

الرئاسة الفرنسية تعلق على تصريح ماكرون بشأن منح روسيا ضمانات أمنية

الرئاسة الفرنسية تعلق على تصريح ماكرون بشأن منح روسيا ضمانات أمنية

علقت الرئاسة الفرنسية على تصريح الرئيس إيمانويل ماكرون الأخير حول منح روسيا "ضمانات أمنية"، وذلك قبل أيام من انعقاد مؤتمر جديد في باريس بشأن مساعدة أوكرانيا. 10.12.2022, سبوتنيك عربي

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وقال أحد مساعدي الرئيس الفرنسي إن تصريح ماكرون الأخير بشأن روسيا "أخرج من سياقه".وأضاف أن "هناك فرق بين اجتزاء قسم من جملة خارج سياقه، وبين واقع العمل الذي نقوم به".وأوضح أن الرئيس الفرنسي "يصف فقط ما يطالب به الأوكرانيون أنفسهم"، وأنهم أول من يريد إنهاء هذه الأزمة، وفي نهاية المطاف، سيكون هناك مفاوضات".وكان ماكرون قد تحدث مع نظيره الأمريكي جو بايدن في بداية الشهر الجاري عن الهيكلية الأمنية في أوروبا وإعادة بنائها بعد انتهاء الأزمة الأوكرانية.وشدد الرئيس الفرنسي على أنه سيكون من الضروري أيضا إعطاء "ضمانات أمنية" لروسيا لإيجاد توازن معها.وقال ماكرون مشيرا إلى مطالب روسيا المتكررة، إن "إحدى النقاط الأساسية هي الخوف من أن يأتي حلف شمال الأطلسي إلى أبوابها، ونشر أسلحة يمكن أن تهدد أمنها".

https://sputnikarabic.ae/20221203/ماكرون-هندسة-الأمن-المستقبلية-في-أوروبا-يجب-أن-تشمل-ضمانات-لروسيا-1070803329.html

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